Los súper chinos piden sumar más productos a la nueva canasta de precios congelados

Aseguran que la incorporación de fabricantes más chicos permitiría abaratar más los valores de las marcas que ofrecen las grandes cadenas

Un día después de haber sido lanzada de manera oficial el nuevo programa de precios congelados, representantes de los supermercados de origen asiático salieron a proponer un incremento en la cantidad productos que ofrecerá la canasta.

El reclamo fue realizado por la Federación de Supermercados y Asociaciones Chinas de la República Argentina (FESACH) que si bien manifestó su apoyo al nuevo esquema, solicitó al Gobierno que evalúe la posibilidad de incorporar productos de pequeñas y medianas empresas, así como también de nuevas industrias y cooperativas.

El titular de la entidad, Miguel Ángel Calvete, consideró que un mayor portfolio de marcas "permitirían ofrecer una variedad mucho más amplia de productos".

Según su postura, existen diferencias de hasta un 50% entre los precios de artículos elaborados por pequeñas industrias y las grandes compañías que son las que, en su mayoría aportarán los 70 productos que contiene esta canasta bautizada como Súper Cerca y que fue puesta en marcha por el Ministerio de Desarrollo Productivo y la Secretaria de Comercio Interior.

De hecho, participan 24 grandes grupos como Molinos Río de la Plata; Arcor; Mondelez; Quilmes; Unilever; P&G; Mastellone; Bimbo; Kimberly Klark; Johnson; Nestlé; Morixe, entre otros.

Para Calvete, sumar pymes y cooperativas del interior "permitiría no sólo que los consumidores gasten menos, porque podrían optar por los artículos más económicos, sino que, además, aumentaría la competencia y obligaría a las grandes empresas a bajar los precios".

Además, señaló que sería "muy bueno federalizar el acuerdo con pymes del interior del país, porque le daría un gran impulso a esas empresas y permitiría incorporar productos regionales".

Otro de los reclamos de Calvete se basa en la necesidad de aplicar fuertes multas a las empresas que incumplan el convenio. "En primera instancia, la iniciativa es muy buena porque ataca la inflación pero es necesario que se aplique un acérrimo plan de monitoreo y control sobre la implementación y el cumplimiento del acuerdo", agregó.

Por ese motivo, pidió además la ejecución real de severas multas para las empresas que no cumplan con la distribución, como también para los comercios que no tengan en cuenta los precios rotulados en los productos porque, de lo contrario, admitió, "no serviría de nada".

Pero más allá de estos pedidos, los supermercados chinos salieron a respaldar la comercialización del nuevo programa con productos de la canasta básica de consumo cotidiano a precios fijos hasta fin de año.

El esquema fue presentado durante la jornada de este martes 8 de junio por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, junto a la secretaria de Comercio Interior, Paula Español.

La canasta de Súper Cerca está conformada por 24 productos de almacén; 10 lácteos, dos variedades de panificados, cinco bebidas sin alcohol, seis artículos para el cuidado de la ropa, cinco de limpieza, cuatro tipos de pañales infantiles y ocho productos varios de perfumería y cuidado personal.

Todos corresponden a primeras y segundas marcas de las empresas más importantes de cada sector de la industria, y tendrán una reducción del 7% promedio de los precios en comparación a los datos relevados en los comercios de proximidad en mayo.

En su totalidad deberán contar con el valor impreso en el envase que no podrá tener modificaciones hasta diciembre próximo, tal como se acordó con la industria.

En este sentido, Calvete destacó que "el Gobierno tomó nota de un pedido que se viene haciendo desde hace años porque los supermercados chinos, así como los almacenes y otros puntos de cercanía nunca pudieron acceder como correspondía a otros programas ya que siempre se priorizaba a las grandes cadenas".

En ese sentido, calificó como vital que los comercios de cercanía pudieran acceder a un acuerdo de este tipo "porque el 80% de las compras, la gente las hace en los puntos de proximidad, con lo cual, si esos comercios no participaban de la norma, la aplicación nunca iba a ser general, y mucho menos efectiva".

Respecto a la distribución de la nueva canasta, las empresas involucradas se comprometieron a garantizar que llegue a los comercios de proximidad de todo el país, teniendo en cuenta que el 60% de las participantes cuentan con distribución directa o tercerizada pero exclusiva.

Esto, dicen en el Gobierno, asegura que la capilaridad del programa para lograr un correcto abastecimiento en los comercios de cercanía, almacenes de barrio y supermercados chinos.

"Es fundamental que se garantice el abastecimiento porque en otros proyectos, el principal inconveniente fue que los pequeños puntos de venta nunca pudieron acceder a una distribución y a una logística apropiada que les permitiera contar con los productos", remarcó Calvete.

Precios Máximos en off

De hecho, el éxito del abastecimiento será fundamental para la eliminación de Precios Máximos que se llevará adelante gracias a que el sector privado aseguró la distribución de la nueva canasta Súper Cerca para lograr la capilaridad necesaria que permita su comercialización en todos los comercios del país y no solamente en las grandes cadenas como Walmart, Carrefour, Coto, Disco, Jumbo, o en los supermercados mayoristas.

A partir de este nuevo programa se dará por finalizado Precios Máximos que nació a inicios de la pandemia de Covid-19 para contener aumentos en momentos en los cuales muchos trabajadores habían perdido el empleo o estaban afectados por recortes salariales.

Su eliminación venía siendo reclamada por el sector por entender que los casi 15 meses de vigencia que ya lleva no permiten volver a extenderlo con el actual nivel de inflación y gastos crecientes que deben enfrentar.

Sin embargo, desde el Gobierno analizan el modo de evitar que se disparen las subas de los artículos que incluye el esquema porque el actual nivel de inflación no permite dejar de contener los precios de miles de productos que si se liberan podrían meter más presión a los alimentos.

También preocupa el problema de expectativas que se puede generar y por el cual se impulsarían aumentos "por las dudas" de parte del sector para cubrirse de futuros nuevos cepos.

Los valores deslistados de Precios Máximos no se dispararon debido al control de facto de Paula Español.

De hecho, hasta ahora los valores de los productos que fueron deslistados de Precios Máximos no se dispararon debido a que la Secretaría de Comercio Interior sigue manteniendo un control de facto sobre las políticas de negocios de las empresas.

Por eso mismo, cuando Precios Máximos se encuentre en modo off, el organismo que conduce Paula Español ocupará un rol todavía más relevante a la hora de controlar los precios de los alimentos, ya que las empresas deberán pasar por la oficina de la funcionaria para negociar los retoques.

El objetivo de la funcionaria será el de evitar que se produzca una dispara generalizada de subas que presione aún más a una inflación que desde principios de año viene siendo elevada y que para junio ya se proyecta cercana nuevamente al 4%.

Será una especie de control informal parecido al que utilizaba Guillermo Moreno en sus años de gestión cuando, para negociar incrementos, citaba a las empresas referentes y les imponía sus propias pautas sin prestar atención a los reclamos del sector privado en base a la evolución de costos y de los índices inflacionarios.

Español ya viene utilizando una herramienta similar cada vez que deslistaba productos de Precios Máximos, como ocurrió el 14 de mayo pasado cuando se extendió el programa hasta junio pero se excluyeron artículos cuyos precios dejaron de estar controlados.