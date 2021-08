Grupo BIND, rankeado en el puesto 49° de Los Mejores Lugares para Trabajar en América Latina 2021 por Great Place to Work

Great Place to Work®, la autoridad mundial en cultura organizacional, reconoció a Grupo BIND en el puesto número 49 en la lista de Los Mejores Lugares para Trabajar™ en América Latina 2021, en la categoría grandes empresas.

Para la elaboración de este ranking, se encuestó a más de 2 millones de empleados de más de 1.000 organizaciones en 20 países de América Latina, sobre los factores clave que crean excelentes lugares de trabajo para todos y se analizaron las prácticas culturales de las empresas.

El ranking se basa en datos obtenidos de encuestas confidenciales y anónimas que evalúan las experiencias de los colaboradores sobre la presencia de aspectos relacionados a la confianza, la innovación, los valores corporativos y el liderazgo efectivo.

"Estamos realmente muy contentos, sorprendidos y orgullosos. Es un reconocimiento a muchos años de trabajo acumulado buscando aprender y mejorar de las mejores empresas del mundo y de nuestra región", comenta Andrés Meta, CEO de Grupo BIND.

Andrés Meta, CEO de Grupo BIND

Las empresas también son evaluadas en función a qué tan bien están logrando crear experiencias positivas Para Todos (For All™), lo cual implica que exista una consistencia en la experiencia positiva que viven los colaboradores en el día a día, sin importar quién seas o qué hagas en la organización.

Sergio Gonzalez Cid, Gerente de Capital Humano de Grupo BIND, destacó: "El desarrollo y gestión de nuestros talentos, el trabajo en equipo, el empoderamiento de nuestros líderes, y una cultura orientada a nuestros clientes, son clave en nuestra estrategia de capital humano", agrega Sergio Gonzalez Cid, Gerente de Capital Humano.

Este año, el COVID-19 puso en primer plano el bienestar físico y mental tanto para los empleadores como para los empleados.

En promedio, el 87% de los empleados de las empresas que forman parte de la lista dijeron que experimentan bienestar en el trabajo (definido por factores como sentirse cuidados y creer que su lugar de trabajo es psicológico y emocionalmente saludable). Entre los empleados de las empresas de la lista de este año:

El 97% dijo que todos tienen la oportunidad de recibir un reconocimiento especial.

El 95% dijo que se les ofrece capacitación u otras formas de desarrollo para crecer profesionalmente.

El 94% dijo que se anima a las personas a equilibrar su vida profesional con su vida personal.

"Felicitaciones a Los Mejores Lugares para Trabajar™ en América Latina 2021 por poner el bienestar de sus empleados en primer lugar", dijo Michael C. Bush, CEO Global de Great Place to Work®. Y agregó: "En momentos tan desafiantes para la región, estas empresas crearon lugares de trabajo equitativos al brindar flexibilidad y apoyar a sus empleados en situaciones complejas. Los Mejores Lugares para Trabajar™ en América Latina 2021 encarnan la misión de Great Place to Work® y, de hecho, están creando y gestionando excelentes lugares para trabajar para todos".

La lista completa de Los Mejores Lugares para Trabajar™ en América Latina 2021 está disponible en:

https://www.greatplacetowork. com.ar/mejores-lugares-para- trabajar/las-mejores-empresas- para-trabajar-de- latinoamerica/2021