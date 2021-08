Vicentin: por qué la empresa presentó una propuesta de pago "testimonial" a sus acreedores

La cerealera maniobra para que el juez del concurso le extienda hasta marzo el plazo de negociación con sus acreedores. Los detalles

La cerealera Vicentin sigue envuelta en una grave crisis y agudiza su estrategia judicial para encontrar una salida. Este jueves, la empresa presentó al juzgado que lleva su convocatoria de acreedores una propuesta de pago a sus acreedores. Sin embargo, según trascendió, se trata de una presentación meramente "testimonial" para ganar tiempo.

Vicentín había pedido al juez Fabián Lorenzini que extiendiera el plazo de exclusividad en la presentación de propuestas que vencía en las próximas horas hasta el 31 de marzo con el argumento de que necesitaba más tiempo para intentar cerrar la venta de la agroexportadora al grupo integrado por ACA, Viterra (ex Glencore) y Molinos Agro, según detalló Rosario3.

Ocurre que la aceitera en apuros vinculó la propuesta de pago a los 1.700 acreedores a los que le debe u$s1.400 millones a la capitalización que supondría el traspaso.

Vicentin busca una salida para su crisis. La concreción de la venta podría ser la clave.

Por qué presentó la oferta fue "testimonial"

Como las negociaciones para la posible venta enfrentan retrasos, Vicentin pidió al juez que le extienda el plazo. La Justicia comercial suele extender plazos a las concursadas que necesitan más tiempo para negociar los acuerdos pero no para que la firma en default presente la propuesta.

Es en este marco que Vicentin presentó este jueves una suerte de oferta "testimonial", una formalidad que le allanaría el camino al juez Lorenzini para poder extenderle el plazo. De esa forma, también le cierra el paso jurídico a los acreedores que están sobrevolando la idea de un salvataje vía la figura del "cramdown". Con respecto al contenido de la "testimonial" de Vicentin, la empresa no la dio todavía a conocer.

Vicentin: la empresa pidió un mayor plazo a la Justicia.

Reunión clave en Rosario

Por otra parte, el directorio de Vicentin llevó a cabo una reunión con las autoridades del Centro de Corredores de Rosario. Según informó oficialmente el Centro de Corredores a sus asociados, durante el encuentro, los miembros del directorio de la compañía informaron que el proceso de due diligence con ACA, Viterra, y Molinos Agro, no está terminado, y que trabajan en una propuesta de pago que estiman tener lista para el mes de octubre.

Durante la reunión contaron que solicitaron al juez del concurso que extienda hasta marzo el período de exclusividad, y señalaron que para cumplimentar con los requisitos de la ley de concursos y quiebras, que establece que el deudor deberá hacer pública su propuesta presentando la misma en el expediente con una anticipación no menor a veinte días hábiles del vencimiento del plazo de exclusividad, presentaron, como una formalidad, una propuesta de pago a la Justicia, pero optaron por no darla a conocer, indica Rosario3.

"Desde el centro de Corredores, se les manifestó que se lamentaba que no se diera a conocer la propuesta de forma real y concreta, como así también el nuevo pedido de prórroga, dado que nuestros asociados en particular y los acreedores en general no tienen más tiempo, y siguen esperando que se honren los compromisos asumidos", explicó el Centro de Corredores de Rosario.