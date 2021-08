La soja impulsa el negocio de la transportadora de gas de Mindlin

Con tarifas de su principal negocio congeladas por el Gobierno, la empresa se vuelca a la producción y venta de combustibles líquidos para el agro

Las principales transportadoras de gas de la Argentina desempeñan sus actividades con un marco legal y un contexto económico similar y sin embargo sus operaciones generan resultados dispares vinculados especialmente a negocios aleatorios al principal core business.

Por lo menos así surge de analizar los últimos balances presentados por Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Transportadora de Gas del Norte (TGN) correspondientes al primer semestre del 2021.

Mientras la compañía propiedad de Gasinvest informó millonarias pérdidas por $5.281 millones, la empresa controlada por el grupo Ciesa logró ganancias por $7.725 millones impulsadas por la comercialización de combustibles líquidos que durante todo el año pasado alcanzaron altos precios a nivel internacional.

Si bien su rentabilidad durante estos primeros seis meses del año fue $290 millones menor a los $8.015 millones que ganó en igual período del 2020, las ventas de butano, etano, propano y gasolina le permitieron cerrar un semestre positivo.

De hecho, la combinación de esos cuatro combustibles ya representa más de la mitad de los ingresos de TGS gracias al llamado "efecto soja" que impulsó sus ingresos por ventas totales en $1.002 millones precisamente por una mayor producción y comercialización de líquidos.

En la actualidad el accionista principal de TGS es Compañía de Inversiones de Energía S.A. (CIESA), que posee el 51% del capital mientras que el resto cotiza en las Bolsas de Comercio de Buenos Aires y Nueva York.

Por su parte, el control de CIESA se encuentra ejercido conjuntamente y en partes iguales por Pampa Energía y el Grupo Inversor Petroquímica (GIP) y PCT en forma directa e indirecta a través de PEPCA.

Según surge del informe presentado por TGS a la Comisión Nacional de Valores (CNV), este segmento de negocios ya representa el 61% de los ingresos totales cuando el año pasado llegaba al 46%, con ventas por $22.040 millones que fueron $5.584 millones mayores a los registrados en el primer semestre del 2020.

Las principales causas de dicho aumento fueron el incremento en los precios internacionales de referencia y de los volúmenes de etano y GLP que, de todos modos fueron parcialmente compensados por la caída en el precio del etano y los volúmenes de gasolina natural y propano exportados.

De acuerdo al trabajo, los volúmenes totales despachados registraron un aumento del 4% o 22.875 toneladas.

Las ganancias de TGS también fueron impulsadas por ingresos derivados del segmento de Otros Servicios donde incluye sus actividades en Vaca Muerta y en el sector de las telecomunicaciones, que se incrementaron $452 millones.

Este incremento se debe a los mayores ingresos por ventas correspondiente a servicios de transporte y acondicionamiento de gas natural en Vaca Muerta; de compresión y tratamiento de gas natural y servicios de midstream que fueron parcialmente compensados por menores servicios de telecomunicaciones y operación y mantenimiento prestados.

Transporte con cepo

En cambio, el transporte de gas natural, el negocio que debería definir la identidad de TGS, continuó con su desempeño negativo, especialmente afectado por el congelamiento de los precios establecido por el gobierno nacional que ni siquiera fue resuelto durante las audiencias públicas llevadas a cabo en marzo pasado para analizar los valores del gas.

Si bien se autorizaron pequeñas subas a la distribución del orden del 6%, el transporte se mantuvo preso del cepo, escenario que no cambiará por lo menos durante lo que resta del año y que en el caso de TGS derivaron en que el segmento pase a representar sólo el 30% de sus ingresos cuando el año pasado se ubicaba en el 45%.

Del total de ingresos por ventas de este segmento de negocio, el 82% correspondieron a los servicios provenientes de capacidades contratadas en firme, mientras que a nivel global generó ingresos por $10.994 millones contra los $16.027 millones del año pasado.

En el documento, TGS explica que la disminución de $5.033 millones se debe a la falta de actualización nominal de las tarifas, cuyo último incremento data de abril de 2019, y el impacto negativo que deriva de la evolución de la inflación.

"Luego de haberse celebrado con fecha 16 de marzo de 2021 la audiencia pública a efectos de considerar el régimen tarifario de transición de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 1020/2020, y tras haber recibido en abril de 2021 por parte del ENARGAS un proyecto de Acta Acuerdo Transitorio -que fuera oportunamente rechazado por TGS-, el 2 de junio de 2021 fue emitida la Resolución N° 149/2021 por el ENARGAS (la "Resolución 149") por la cual se estableció el Régimen Tarifario de Transición ("RTT")", señala la compañía en sus estados financieros.

El transporte de gas representa sólo el 30% de los ingresos totales de TGS

También explica que ese régimen no otorga un incremento tarifario transitorio, sino que se mantienen sin variaciones los actuales cuadros tarifarios vigentes desde el 1° de abril de 2019; dispone que hasta tanto no se encuentre vigente el Acuerdo de Renegociación Definitivo se contempla la posibilidad de que el ENARGAS ajuste las tarifas de tgs a partir del 1° de abril de 2022; no establece un plan obligatorio de inversiones y prohíbe distribuir dividendos y cancelar en forma anticipada deudas financieras y comerciales contraídas con accionistas, adquirir otras empresas u otorgar créditos.

Ante dicho marco normativo, TGS presentó en julio pasado ante el Poder Ejecutivo Nacional; el Ministerio de Economía y el ENARGAS recursos de reconsideración impugnando la legalidad de las normas que determinaron el RTT; la falta de incremento tarifario en un contexto de crecientes costos de operación y las restricciones impuestas en el manejo y gestión de la sociedad, entre otras cuestiones. sobre las perspectivas para sus operaciones, en el informe el directorio de TGS entiende que el gas natural como combustible esencial para la matriz energética del país se afianza año a año y asegura haberse consolidado como un prestador de servicios integrados en la industria de hidrocarburos.

"Nuestra estrategia apunta a posicionarnos en un rol protagónico, realizando emprendimientos vitales para el futuro del país, consolidando así la estrategia de crecimiento con un salto de magnitud", destaca el documento.

Con ese objetivo, la compañía anticipa estar buscando nuevas oportunidades de negocios con foco en Vaca Muerta y, a la vez, mantener los canales de diálogo abiertos con el Gobierno para negociar el proceso de revisión tarifaria para poder gestionar un negocio de transporte de gas natural rentable y eficiente "acorde al desarrollo energético del país, considerando las necesidades de las demandas interna y externa y de nuestros grupos de interés".

En el segmento de producción y comercialización de líquidos, la estrategia de la compañía estará orientada a la optimización del mix de producción que permita priorizar productos y canales de distribución que aporten mayores márgenes, y a la maximización del acceso a la RTP a costos razonables. "Para ello será de suma importancia ser eficientes en la gestión de nuestros activos asegurando una operación coordinada, segura y eficiente", agrega el informe de TGS.

En materia financiera, continuará llevando a cabo los ajustes presupuestarios necesarios a fin de preservar su caja, efectuar una prudente asignación de recursos y lograr mitigar el impacto negativo que las principales variables macroeconómicas tienen en los negocios y los retrasos en el otorgamiento de los incrementos tarifarios tengan sobre su situación financiera.

La compañía también entiende que el impacto del Covid-19 en los mercados financieros afectó negativamente el costo de los préstamos, las actividades de cobertura y el acceso a los mercados de capitales en general, lo que podría limitar su capacidad de obtener coberturas o financiamiento de manera oportuna y en términos aceptables. Además, el frágil entorno económico en Argentina se intensificó por la caída de la actividad económica causada por el coronavirus y otros factores internos que pueden dar lugar a un aumento en los índices de incobrabilidad de sus clientes. Teniendo en cuenta esa actual falta de acceso a los mercados financieros, en TGS creen que deberán depender sólo del flujo de fondos generado por sus operaciones para cumplir con los requisitos de capital de trabajo, servicios de la deuda y gastos de capital.

En lo que respecta a su operatoria diaria, TGS informa que seguirá comprometida con la mejora continua de cada uno de sus procesos, la optimización de recursos y así reducir los costos operativos "sosteniendo los niveles de confiabilidad que representan un importante compromiso para con los clientes".

Como ejemplo, anticipa que "continuará con la implementación de distintas acciones, como ser la estandarización y sistematización de la gestión de riesgo en gasoductos, plantas compresoras e instalaciones de procesamiento y profundizará las iniciativas de capacitación que brinda en forma permanente al personal para su formación técnica y de gestión de los recursos".