El mayor grupo aeroportuario del país vuelve a refinanciar millonaria deuda

La compañía propiedad del holding que controla Eduardo Eurnekian ofrece extender plazos de bonos por u$s336 millones que canjeó en el 2020 hasta el 2031

Siguiendo con la estrategia armada para normalizar su situación financiera, afectada por las medidas establecidas por el Gobierno para restringir el turismo y los vuelos durante la pandemia del Covid-19, Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000), busca modificar los plazos de pago de una deuda por u$s336 millones con un grupo de acreedores extranjeros.

La mayor operadora de terminales aeroportuarias de la Argentina y una de las más importantes a nivel internacional, intenta ganar tiempo para reunir los fondos necesarios para hacer frente a sus obligaciones de pago a partir de la paulatina normalización de sus actividades.

En ese marco, presentó ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), una propuesta de canje de Obligaciones Negociables (ON), a sus acreedores internacionales.

Se trata de una colocación por un total inicial de u$s386 millones que la compañía realizó en febrero del 2017 y canjeó en 2020, al inicio de la pandemia.

Tal como detalla la compañía en el documento presentado a la CNV, la oferta de canje y la solicitud de consentimiento forman parte de un plan para incrementar la eficiencia de su estructura de capital y refinanciar una porción sustancial de su deuda pendiente con el fin de crear un perfil crediticio más defensivo que alinee mejor los vencimientos de la deuda con el contrato de concesión que fue prorrogado en diciembre del 2020 por 10 años pasando de febrero de 2028 a febrero de 2038.

A esto le suma la necesidad de mejorar su liquidez y flujo de caja ante el impacto que sigue ejerciendo la pandemia de Covid-19 en la industria del transporte aéreo.

En AA2000 explicaron además que la oferta implica la extensión del vencimiento final de los bonos para pasar del 2027 al 2031, con un período de gracia de cuatro años y una tasa de interés del 8.5% Además, los nuevos bonos tendrán una estructura de garantía superior a la actual.

Las ON Serie 2021 se ofrecerán y emitirán solo en los Estados Unidos a los tenedores de las ON existentes que sean "compradores institucionales calificados" basándose en una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores. Fuera de los Estados Unidos se ofrecerán a los acreedores que sean personas distintas de las estadounidenses.

Como exigencia, el nuevo proceso se realiza solo a los tenedores elegibles para recibir y revisar el memorando de la compañía y la declaración de solicitud de consentimiento del 28 de septiembre pasado con respecto a la oferta, que contiene todos los términos de del intercambio.

De manera adicional, AA2000 ofrece a los acreedores modificar el contrato de fideicomiso que firmó el 9 de agosto del 2019 con el objetivo de otorgar a los tenedores de las ON Serie 2021 una garantía mobiliaria y cualquier deuda que se le permita contraer para financiar o refinanciar gastos de capital para cumplir con el contrato de concesión celebrado con el gobierno nacional para sus operaciones.

El mayor grupo aeroportuario del país vuelve a refinanciar millonaria deuda

Consentimiento

De todos modos, los cambios y la cesión colateral de ingresos deben ser autorizado por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) antes de la fecha de liquidación, la extensión del fideicomiso de tarifas y del fideicomiso de carga para incluir los bonos Serie 2021 como beneficiarios del mismo.

Además, en la medida en que lo permita la ley, la compañía establecerá una cuenta fiduciaria en dólares sin intereses con Citibank, NA, como agente colateral, para asegurar la Serie 2021. Luego, los fondos se transferirán de la cuenta de cobro en dólares semanalmente hasta que estén depositados en la Cuenta de Reserva Offshore de la Serie 2021 durante el tercer mes, segundo mes y mes antes del pago.

De manera simultánea con esta oferta de canje, AA2000 solicita el consentimiento de sus acreedores para efectuar algunas enmiendas y obtener ciertas exenciones en relación con el contrato vigente.

El empresario Eduardo Eurnekian es el propietario de la sociedad a cargo de Aeropuertos Argentina 2000

Entre otras propuestas, los cambios eliminarán sustancialmente todos los convenios restrictivos y eventos de incumplimiento y disposiciones relacionadas bajo el contrato actual con respecto a las ON Serie 2020.

Los tenedores de esto títulos que se presenten hasta el próximo 12 de octubre recibirán un monto de capital de u$s 1000 de ON de la Serie 2021 por u$s1000 los bonos existentes ofrecidos más los intereses devengados y no pagados en efectivo desde la fecha más reciente en la que se pagaron.

Quienes se presenten luego de la fecha límite de participación anticipada y antes del 26 de octubre próximo recibirán un monto de capital de u$s900 de ON adicionales Serie 2021 por u$$1000 de las ON ofrecidas, más los Intereses devengados pagados en efectivo, en la fecha de liquidación.

Según la propuesta de AA2000, es condición necesaria que al menos el 75% del monto pendiente de las ON se ofrezca válidamente para canje y no se retire.

En este sentido, Citigroup Global Markets Inc; Goldman Sachs & Co. LLC y Santander Investment Securities Inc. actúan como gestores conjuntos para la oferta y solicitud de canje.

AA2000 es la concesionaria de 35 terminales aeroportuarias en la Argentina. Es controlada por Corporación América Airports y ya el año pasado había realizado un esquema similar de canje que implicaba el diferimiento por un año de las cuotas de capital e interés. Eran cuatro cuotas prorrateadas junto con las restantes 24 cuotas según el calendario de pagos original. Durante el período de diferimiento de cuotas, el interés que se pague a los bonistas será más alto que el actual.

En ese momento consiguió el consentimiento de los tenedores de títulos por un monto de capital de u$s341,1 millones , representativo de 85,29% del valor nominal original de las obligaciones existentes emitidas y de 97,99% del valor nominal en circulación de las mismas.