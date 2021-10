Las principales ventajas para los argentinos de invertir en propiedades en Miami y el sur de la Florida

Invertir en estas plazas tiene, hoy en día y a futuro, grandes ventajas. Todas ellas ofrecen muy buenos retornos y tienen alta demanda de alquileres

Desde principios de este año Miami y el sur de la Florida se convirtieron en los mercados más buscados a la hora de invertir en Estados Unidos por los argentinos. Por otra parte, la zona está en constante crecimiento y, según los especialistas, este auge hará que las propiedades se valoricen cada vez más. Las principales zonas donde las inversiones se encuentran en pleno auge son: Miramar, Pembroke Pines, Downtown Hollywood y Doral.

"Invertir en estas plazas tiene, hoy en día y a futuro, grandes ventajas. Todas ellas ofrecen muy buenos retornos y tienen alta demanda de alquileres. Además, las expensas de los edificios son bajas y estas ciudades se encuentran en proximidades de nuevos desarrollos urbanos que harán que, en unos años, los costos de tasación de las propiedades se eleven notablemente" explica a iProfesional Monica Posin, la CEO de New Capital Realty.

La empresaria argentina, que hace 30 años se instaló en Miami, detalla también las principales ventajas para invertir en ese lugar. "Los bajos impuestos que se pagan por mantener una propiedad, los altos retornos que se logran con los alquileres, la gran variedad de propiedades en venta, el aumento de la demanda de alquileres por la recuperación de la economía de los EE.UU. y la estabilidad del dólar forman un combo imbatible a la hora de pensar en este destino para desembarcar como inversionista en el exterior. Por otra parte, la zona está en constante crecimiento y, según los especialistas, este auge hará que las propiedades se valoricen cada vez más. Gracias a estas características, Miami y el sur de la Florida, son un entorno atractivo para invertir en inmuebles, obtener interesantes retornos y cambiar tu estilo de vida" explica Posin.

¿Qué le ofrecen a un argentino que busca comprar una propiedad en Miami?

Ofrecemos a nuestros inversionistas todo lo que necesiten para llevar adelante una operación segura y exitosa. Nosotros nos encargamos de ver las propiedades que nos demandan que van, generalmente, de los 200.000 a 250.000 dólares en su mayoría. Hacemos todos los trámites y, mientras tanto, los compradores pueden aprovechar la playa e ir de compras al shopping. Para concretar la operación se necesita un lapso aproximado de 25 días, durante los cuales buscamos la propiedad y llevamos a cabo el cierre de la compra del inmueble. Luego, ya lo podemos poner en alquiler.

¿Que le garantiza invertir en Miami a un argentino?

Miami es un lugar para invertir sin riesgos para los argentinos que buscan resguardar sus dólares en el exterior. En primer lugar por la seguridad jurídica, ya que aquí la propiedad privada es intocable y tenemos una Ley de Alquileres cuyos contratos son como máximo por un año. Además, luego de la pandemia y con más del 60 por ciento de la población vacunada, pareciera que estamos vendiendo pan caliente en lugar de propiedades. Los inmuebles, sobre todo en el rango de precios que nosotros recomendamos, que es entre 200.000 y 250.000 dólares para tener mayor rentabilidad, se venden inmediatamente y por encima del precio que están publicados.

Las propiedades comerciales, tierras e inmuebles de lujo, en los que también nos especializamos, no se quedan atrás en la carrera de los buscados a la hora de querer concretar el sueño americano en el país del norte.

Monica Posin, la CEO de New Capital Realty, con 30 años de trayectoria en Miami.

¿Cuáles son las principales ventajas que ofrece Miami con respecto a la Argentina?

Miami ofrece muchas ventajas. La primera es que las propiedades siguen subiendo y los alquileres también, por lo tanto, el retorno que cada persona va a recibir, cada inversionista, es cada vez mayor y obviamente no se te devalúa. Ustedes tienen devaluación del peso contra el dólar, pero acá la renta es en dólares y siempre va a seguir siendo en dólares, así que la diferencia entre lo que ustedes reciben y lo que nosotros recibimos aquí por una propiedad cada vez es mayor. Una gran ventaja, también, es que el máximo tiempo para alquilar una propiedad es de un año. En caso que la persona no pague el alquiler automáticamente se procede al desalojo mediante un trámite que no dura más de dos meses. El récord de desalojo le marca un antecedente al inquilino de por vida y, a partir de ello, no le será sencillo volver a alquilar en otro lugar.

¿Qué tipo de departamentos aconsejan comprar?

Por lo general, recomendamos comprar departamentos ubicados en el interior de barrios cerrados como los que tienen en Argentina, pero un tema muy importante es que está garantizada la seguridad. Son barrios cerrados de 5 estrellas tipo resort, donde hay piscinas, club house, gimnasio, cancha de tenis, parques de recreación para niños y sectores completamente equipados para hacer los asados que tanto nos encantan a los argentinos.

¿De qué rango de precios estamos hablando?

Son propiedades que van de los 80 a 120 metros y cuentan con dormitorio, vestidor, cocina completamente equipada con electrodomésticos, baño y cochera propia. Estas inversiones, generalmente, van de 200.000 a unos 250.000 dólares. Por ejemplo, una propiedad promedio de u$s200.00 deja una ganancia limpia, por mes, que ronda los u$s900 y u$s1000. Si lo comparamos con propiedades del mismo precio en Argentina uno puede llegar a cuadruplicar el valor del alquiler que cobra allá, por una propiedad de unos 200.000 dólares, que ya está equipada con todos los electrodomésticos funcionado.

¿Cuáles son los lugares que más recomiendan para comprar?

Uno de los lugares que más recomendamos es la ciudad de Miramar, que se encuentra ubicada al oeste de Miami. Estás a menos de media hora de viaje del mar. Además, está estratégicamente ubicada en las proximidades de autopistas, está cerca de donde se va a construir un mega proyecto que se llama American Dream Mall, que será uno de los malls más grandes de los Estados Unidos, donde se va a construir también un parque temático como los que tiene Orlando y una pista de sky como la que existe en Dubái.

¿Cuánto tiempo demora en EEUU hacer ese tipo de obra?

Una mega obra como la del mall o la vía del tren Brightline, por fases y probablemente la etapa completa, dure 7 años. Durante esos 7 años crece todo alrededor del proyecto: fuentes de trabajo, nuevos emprendimientos. Como ustedes saben, después del derrumbe de ese edificio sobre la playa, hay muchas regulaciones y están mucho más estrictos con la construcción de los edificios. Por lo tanto, estos emprendimientos que nosotros recomendamos son edificios que fueron construidos entre el 2004 y el 2008, a más tardar. Son relativamente nuevos, en su mayoría todos barrios cerrados, estilo resort. Esa zona es muy amplia, es más estilo country como todos los complejos que hay en las afueras de Buenos Aires, entonces todos tienen lagos, piscina, canchas de tenis, de volleyball, placitas para que los chicos jueguen. Son edificios que tienen en su mayoría 3 pisos.

A continuación, iProfesional ofrece el potencial de cada una de las ciudades mencionadas de acuerdo a la información proporcionada por New Capital Realty.

Miramar

Estratégicamente ubicada entre las áreas metropolitanas de Miami y Fort Lauderdale. Es la cuidad más próxima al mega proyecto denominado "America Dream Mall", donde tendrá lugar uno de los malles más grandes de los Estados Unidos de América.

Allí se desarrollará un parque temático como los de Orlando, Disney. Asimismo, se creará una pista de sky como la de Dubái. Este proyecto generará muchos puestos de trabajo para construcción y luego ofrecerá puestos laborales dentro de este magnífico desarrollo.

Pembroke Pines

Otorga garantías para los pequeños empresarios que desean ver prosperar sus negocios. Esta ciudad es aledaña a la ciudad de Miramar, ubicada cerca de las grandes autopistas, con sus propios malls, hospitales, centros comerciales y escuelas excelente renombre.

Downtown Hollywood

Ubicada cerca de las principales autopistas y de la vía Brightline, nuevo proyecto ferroviario con un tren que unirá Miami con Orlando y Tampa. Hacia fines de esta década, dicho desarrollo contará con un servicio de tren urbano que unirá todas las ciudades entre Miami y Orlando.

Doral

Situada a pocos minutos de Miami International Airport y el centro de Miami, lo que facilita el acceso a los puntos cercanos. Se proyecta la construcción de un centro de deporte, que además de convertirse en el más grande de todo USA, será sede de campeonatos deportivos nacionales e internacionales.