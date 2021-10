Argentinos permutan propiedades como forma de pago en Uruguay

Los empresarios uruguayos están reacios a aceptar este tipo de tratos para que los argentinos puedan adquirir propiedades en Punta del Este

Argentinos están proponiendo a inversores uruguayos un nuevo mecanismo: permutar propiedades en Argentina como opción de pago para comprar inmuebles en Punta del Este.

Los empresarios uruguayos, por su parte, no están convencidos de hacer ese tipo de intercambio; para ellos esas propiedades casi no tienen valor de reventa y los precios de los alquileres son considerablemente bajos.

Según los números de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este y Maldonado, alrededor de 200 ofertas de este tipo aparecieron en lo que va del año.

Nelson Blanco, propietario de Location Real de Estate, explicó a El Observador que este tipo de propuestas le suelen llegar con bastante insistencia. Si bien el operador inmobiliario le busca "la vuelta" para concretar el negocio, aseguró que es "realmente" difícil porque el mercado argentino está completamente deprimido.

Los argentinos que suelen proponer esta alternativa suelen ser de clase media y están buscando mudarse del otro lado del Río de la Plata. "A veces son corporativos que tienen muchas propiedades y hacen una lista para ver si alguna sirve como forma de pago", sostuvo el empresario uruguayo.

Años atrás, la historia era al revés. Los uruguayos buscaban tener propiedades en Argentina por motivos personales o para generar una renta, pero es difícil ese escenario cuando en el mercado argentino hoy unidades de 400.000 dólares cotizan por menos de la mitad. Otra de las razones es que las propiedades que se ofrecen son caras de mantener y no todas están bien ubicadas.

En cuanto al valor de las permutas las negociaciones manejan cifras "de remate", comentó Blanco. Esto, a su vez, conlleva a que el cliente argentino termine quedándose con la propiedad porque tampoco le conviene permutarla por un precio tan inferior.

Precios bajos y fronteras cerradas

Empresarios uruguayos esperan que esta modalidad se profundice cuando se abran las fronteras

Blanco no proyecta que se puedan concretar muchos negocios de este estilo. De igual modo, insistió en que conoce muchas personas interesadas en poder hacer permutas e incluso en algunos casos es un factor que frena la llegada. "Si bien no es la única razón, el hecho de no poder acceder a una propiedad termina siendo una traba", explicó.

Javier Sena, empresario inmobiliario y presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este y Maldonado, fue en la misma línea que Blanco y comentó que en su empresa decidieron destinar un departamento que se encargue solo de las permutas.

Argumentó que si bien es difícil que este tipo de negocios se concrete, esperan que de cara a noviembre, tras las elecciones en la Argentina y cuando las fronteras estén abiertas, esta modalidad sea más común. "No es la norma hoy en día, pero sí hay muchos planteos", indicó.

Para Sena el gran inconveniente del mercado argentino son los precios bajos que ofrece a la venta. La gran mayoría de uruguayos que están interesados en realizar permutas con propiedades argentinas, buscan generar una inversión para luego sacarle provecho a través de la renta o la reventa.

"El argentino que viene para acá sabe que tiene estabilidad y seguridad financiera. Sin embargo, el que invierte en Argentina no juega con las mismas cartas", dijo Sena.

"El clase media que se viene tiene que abaratar el costo de la compra, para contrarrestar lo que sale vivir en Uruguay", sostuvo. En ese sentido, repitió que a partir de noviembre se verá si efectivamente llegarán o solo serán intentos. "Sin dudas, si llegan, va a ser a través de permutas. El que tiene dinero, viene y compra. No hay misterio", consideró.