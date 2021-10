La novela del fernet: dictaron conciliación pero descubrieron fallas de seguridad e higiene en Branca y habrá faltante

Una inspección detectó distintas falencias en términos de seguridad e higiene. Trabajadores y empresa compartirán audiencia el próximo jueves 4

A una semana de activada una medida de fuerza en la planta de Tortuguitas, la situación en Francatelli Branca sigue siendo de conflicto y controversia.

Ocurre que, aunque el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación y los empleados acataron esta decisión, la empresa sigue sin atender los reclamos. Y, en simultáneo, una inspección llevada a cabo por la dependencia oficial ubicó distintas falencias en términos de seguridad e higiene.

En concreto, Trabajo prohibió determinados mecanismos que la elaboradora del fernet Branca aplicaba en su cadena de producción.

Según comentaron a iProfesional sendos representantes de los trabajadores, la directiva de Francatelli Branca intentó persistir con la rutina vetada más allá de la orden de la cartera pero se encontró con la oposición de los operarios. El resultado fue un nuevo choque en una confrontación por ahora sin solución final.

Por efecto del parate de la última semana, sumado a los cambios tecnológicos que la empresa debería aplicar –y, se da por hecho, no llevará a cabo en el corto plazo–, en Tortuguitas dan por descontado que habrá faltantes de la bebida.

En diálogo con este medio, José Vera, uno de los voceros de los trabajadores, expuso cómo está hoy la situación en la planta de Francatelli Branca.

"Estamos trabajando a partir de la conciliación obligatoria. La empresa no nos hizo ningún ofrecimiento y tendremos una audiencia el jueves de la semana próxima para ver si hay avances en ese sentido", dijo a iProfesional.

Vera aportó algunos detalles de las irregularidades constatadas por Trabajo. "En la inspección de seguridad e higiene constataron falencias como, por ejemplo, falta de puesta a tierra en diferentes sectores. Esto puede salvar a una persona de electrocutarse y evita explosiones, recordemos que nosotros producimos bebidas con alcohol. Es algo vital para la seguridad de los operarios", precisó.

"También observaron derrames de líquidos. De alcohol, de agua y del mismo producto. Falta de extracciones. Y Trabajo también expuso como falencia el uso de una barreta para destrabar los pallets de la línea. En tanto la empresa no cuenta con tecnología para suplir esa barreta, y ahora se prohibió su utilización, en cuanto se traben los pallets quedará afectada la producción", añadió.

El fernet se ubica en el "top 3" de las bebidas alcohólicas más consumidas en Argentina.

Según Vera, Francatelli Branca aún no ha dado señales de querer modificar ese mecanismo sino todo lo contrario. Por ende, el abastecimiento pleno de fernet, sólo por esa causa, seguirá siendo un pendiente.

"El miércoles la empresa quiso obligar a los trabajadores a volver a usar la barreta. Nosotros nos negamos porque no vamos a ir en contra de lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo. Así como cumplimos con la conciliación, también cumpliremos con esto", expresó el representante.

"En la audiencia de la semana próxima vamos a exponer que la empresa intentó obligar a los trabajadores a realizar una tarea que el Ministerio ordenó que no se haga", anticipó.

Por su parte, Darío Obdi, otro de los voceros de los empleados en Tortuguitas, dijo a iProfesional que el abastecimiento "seguirá siendo un problema por los días de producción" interrumpidos. "Esperamos la audiencia de negociación del próximo jueves. Será a las 9 de la mañana. Hasta ahora, la empresa no acercó ningún tipo de propuesta", señaló.

Pedido de aumento

Los trabajadores de Francatelli Branca exigen el pase a planta permanente de 11 operarios contratados y un incremento salarial del orden del 35 por ciento. También, un pago semestral mediante vouchers de mercadería.

"No puede ser que, siendo una de las empresas líderes en el mercado de las bebidas alcohólicas y con ganancias millonarias diarias, Branca no efectivice a un grupo de compañero y los mantenga hace más de un año como personal de agencia. Tampoco, que siga negando el incremento salarial a sus trabajadores en momentos en los que la inflación se come el salario día a día", remarcó Obdi.

Los empleados exigen recomposición salarial y vouchers de mercadería.

Este conflicto sin resolución complica fuerte a una porción muy alta de consumidores en la Argentina. Ocurre que, sólo detrás de la cerveza y el vino, el fernet es la bebida alcohólica con mayor demanda a nivel nacional.

Con Fratelli Branca como gran líder en términos de ventas, el consumo doméstico de este producto promedia los 60 millones de litros anuales. Prácticamente el 90 por ciento de lo que se elabora a nivel local se comercializa dentro de la Argentina. La firma en cuestión también produce vodka y aperitivos. Y exporta a Uruguay, Chile, Bolivia y Paraguay.