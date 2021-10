Eurnekian, con aval de acreedores para reperfilar pagos de sus mayores empresas

Tanto Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) como Compañía General de Combustibles (CGC), lograron más plazo para cancelar deuda por más de u$s600 millones

El holding empresario que lidera Eduardo Eurnekian logró un fuerte aval de sus acreedores internacionales para reperfilar los pagos de dos de sus principales compañías como son Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) y Compañía General de Combustibles (CGC).

En conjunto, se trata de una deuda que supera los u$s630 millones colocada en el mercado a través de la emisión de varias series de Obligaciones Negociables (ON).

Tanto la principal operadora de aeropuertos de la Argentina como la petrolera forman parte del holding Corporación América International, propiedad del empresario de origen armenio.

En el caso del mayor operador de terminales aérea del país logró aval para extender los plazos de las ON por u$s336 millones que canjeó en el 2020 hasta el 2031.

El objetivo: ganar tiempo para reunir los fondos necesarios para hacer frente a sus obligaciones de pago a partir de la paulatina normalización de sus actividades.

Se trata de una propuesta necesaria para una empresa cuyos ingresos están directamente atados al tráfico de pasajeros, que desde el año pasado viene observando una caída en el volumen que se agravó por las contingencias económicas de la pandemia del Covid-19, que a su vez produjo una interrupción en las operaciones afectando profundamente la salud financiera de la compañía.

En ese marco, en septiembre pasado presentó ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), una propuesta de canje de ON que la compañía realizó en febrero del 2017 y canjeó en 2020, al inicio de la pandemia.

Tanto la oferta de canje como la solicitud de consentimiento forman parte de un plan para incrementar la eficiencia de su estructura de capital y refinanciar una porción sustancial de su deuda pendiente con el fin de crear un perfil crediticio más defensivo que alinee mejor los vencimientos de la deuda con el contrato de concesión que fue prorrogado en diciembre del 2020 por 10 años pasando de febrero de 2028 a febrero de 2038.

A esto le suma la necesidad de mejorar su liquidez y flujo de caja ante el impacto que sigue ejerciendo la pandemia de Covid-19 en la industria del transporte aéreo.

La propuesta

La propuesta implica la extensión del vencimiento final de los bonos para pasar del 2027 al 2031, con un período de gracia de cuatro años y una tasa de interés del 8.5% Además, los nuevos bonos tendrán una estructura de garantía superior a la actual.

Las ON Serie 2021 se ofrecerán y emitirán solo en los Estados Unidos a los tenedores de las ON existentes que sean "compradores institucionales calificados" basándose en una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores. Fuera de los Estados Unidos se ofrecerán a los acreedores que sean personas distintas de las estadounidenses.

La propuesta de AA2000 implica la extensión del vencimiento final de los bonos al 2031

En este marco, AA200 logró el consentimiento del 66,83% de los tenedores de ON del 2020, y algo más del 24% de los que poseen títulos emitidos en el 2017 y que no habían entrado en el canje lanzado el año pasado. De manera conjunta, el respaldo a la emisión de las nuevas ON con vencimiento en el 2031 supera el 60%, lo cual le permite a la compañía contar con un esquema de amortización más holgado y mover varios de los vencimientos hacia adelante.

De todos modos, quienes no ingresaron al canje continuarán recibiendo los pagos de manera habitual, al punto que el próximo 1 de noviembre AA2000 pagará la cuota trimestral correspondiente a ese mes.

De manera adicional, AA2000 ofrece a los acreedores modificar el contrato de fideicomiso que firmó el 9 de agosto del 2019 con el objetivo de otorgar a los tenedores de las ON Serie 2021 una garantía mobiliaria y cualquier deuda que se le permita contraer para financiar o refinanciar gastos de capital para cumplir con el contrato de concesión celebrado con el gobierno nacional para sus operaciones.

De todos modos, los cambios y la cesión colateral de ingresos deben ser autorizado por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) antes de la fecha de liquidación, la extensión del fideicomiso de tarifas y del fideicomiso de carga para incluir los bonos Serie 2021 como beneficiarios del mismo.

Además, en la medida en que lo permita la ley, la compañía establecerá una cuenta fiduciaria en dólares sin intereses con Citibank, NA, como agente colateral, para asegurar la Serie 2021. Luego, los fondos se transferirán de la cuenta de cobro en dólares semanalmente hasta que estén depositados en la Cuenta de Reserva Offshore de la Serie 2021 durante el tercer mes, segundo mes y mes antes del pago.

De manera simultánea con esta oferta de canje, AA2000 solicita el consentimiento de sus acreedores para efectuar algunas enmiendas y obtener ciertas exenciones en relación con el contrato vigente.

Entre otras propuestas, los cambios eliminarán sustancialmente todos los convenios restrictivos y eventos de incumplimiento y disposiciones relacionadas bajo el contrato actual con respecto a las ON Serie 2020.

Los tenedores de esto títulos recibirán un monto de capital de u$s 1000 de ON de la Serie 2021 por u$s1000 los bonos existentes ofrecidos más los intereses devengados y no pagados en efectivo desde la fecha más reciente en la que se pagaron.

Quienes se presentaron luego de la fecha límite y hasta el 26 de octubre pasado recibirán un monto de capital de u$s900 de ON adicionales Serie 2021 por u$$1000 de las ON ofrecidas, más los Intereses devengados pagados en efectivo, en la fecha de liquidación.

En este sentido, Citigroup Global Markets Inc; Goldman Sachs & Co. LLC y Santander Investment Securities Inc. actuaron como gestores conjuntos para la oferta y solicitud de canje.

Reperfilamiento petrolero

En el caso de CGC, la petrolera del grupo Eurnekian, propuso y logró estirar hasta el 2025 el pago de ONs por u$s300 millones que vencen este año.

La empresa lanzó la oferta el 16 de septiembre pasado por medio de la cual invitó a los tenedores de las ON Clase A al 9,5% con vencimiento en 2021 a canjear dichos títulos por hasta un monto máximo de US$40 millones por ON Clase 17 adicionales amortizables con vencimiento en el 2025.

CGC es uno de los principales operadores de transporte de gas del país a través de sus participaciones accionarias en TGN, GasAndes y TGM con 7.540 km de gasoductos en el país y con interconexiones con Brasil, Chile y Bolivia.

La compañía es parte de Corporación América International, desde el 2013 y lleva invertidos más de u$s1.500 millones en el desarrollo de la energía de la Argentina. Tiene como socia, con el 30% del capital a Sociedad Comercial del Plata (SCP) y en el 2015 se quedó con activos de Petrobras Argentina en la Cuenca Austral, en el sur de Santa Cruz, lo cual le permitió ubicarse como el operador más importante de dicha cuenca, con una producción de 20.000 boe/d.

Después de esa operación, continuó aplicando un agresivo plan de inversiones para triplicar su producción de gas, desarrollando los yacimientos no convencionales de tight gas de Campo Indio y El Cerrito, y alcanzando así una producción record de 37.000 boe/d.

La decisión de encarar un proceso similar al de AA2000 se debe a que CGC también opera en un sector golpeado por el coronavirus, tanto en el plano doméstico como a nivel global, donde el valor del crudo sufrió un drástico derrumbe durante los primeros meses de la cuarentena, mientras que a nivel local se fueron frenando muchos proyectos de inversión por las mismas causas.

La propuesta se realizó de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el exchange offer memorandum; la carta de elegibilidad y la de transferencia; y el anuncio del 14 de octubre pasado informando los resultados a la fecha de vencimiento original y resolviendo extender la oferta de canje.

Según el anuncio de CGC enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), a la fecha de vencimiento, se presentaron al canje acreedores que representan aproximadamente el 8,76% del valor nominal en circulación de dichas obligaciones negociables.

En el caso de CGC, la petrolera logró estirar hasta el 2025 el pago de ONs por u$s300 millones que vencen este año.

A pesar del porcentaje, y sujeto al cumplimiento o dispensa de las condiciones indicadas en la propuesta, la compañía informó haber aceptado en canje todas las ON 2021 presentadas y abonará la contraprestación conjuntamente con los intereses devengados e impagos hasta el próximo 8 de septiembre.

De hecho, el 2 del mismo mes estima emitir u$s163.000 de valor nominal de las ON 2025 y abonar u$s204,68 en efectivo correspondientes a los intereses devengados e impagos.

El propósito de la oferta es darle la oportunidad a los tenedores elegibles de mantener su inversión en CGC mediante el canje de sus ON 2021 por ON 2025 y, en consecuencia, aumentar la liquidez de esos títulos.

Por eso, también ofrece un aporte en efectivo de acuerdo a los términos establecidos en un documento publicado por la petrolera en la CNV y en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Según el prospecto de emisión, el capital de las ON Clase 17 se amortizará en seis cuotas semestrales de acuerdo al cronograma de amortización que se detallará en el aviso de resultados.

Tendrán una tasa del 9,5% nominal anual y los intereses se cancelarán semestralmente en forma vencida a partir de la fecha de emisión y liquidación.

Se emitirán en la forma de uno o más certificados globales sin cupones de intereses, registrados a nombre de un representante de The Depository Trust Company (DTC), como depositario, para las cuentas de sus participantes directos e indirectos, incluyendo Euroclear y Clearstream.

En el caso del destino de los fondos, la Compañía no recibirá efectivo de la emisión de las ON Clase 17 en la oferta de canje. Y lo obtenido será utilizado para refinanciar deuda.

El mes pasado, CGC amplió sus operaciones con la compra los negocios locales de la petrolera china Sinopec con actividad en Santa Cruz.

A partir de este deal, CGC pasará a producir más de 50.000 boe/d (barriles equivalentes de petróleo por día) en el marco de un proyecto de la compañía local para continuar invirtiendo y creciendo en Argentina.

Según la información oficial, la producción total contendrá a partir de ahora un mix de 63% en gas y 37% en petróleo (anteriormente con valores del 85% y 15% respectivamente).

En términos de reservas probadas repercutirá en un incremento de más del 50% de las mismas (de 59 MM boe a 90 MM boe), teniendo en cuenta que los activos de Sinopec Argentina cubren más de 4.600 km2, con la mayor parte de ellos ubicados en la Cuenca del Golfo de San Jorge y también en la Cuenca Cuyana.

También tiene participación en Termap, la operadora de las terminales portuarias de Caleta Olivia (Santa Cruz) y Caleta Córdova (Chubut).

Adicionalmente, y con el objetivo de maximizar sus posibilidades de comercialización de gas, la compañía local avanzó en la planificación y ejecución del Proyecto de Almacenamiento de Gas Subterráneo Sur Río Chico, pionero en la Cuenca Austral.