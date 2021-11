Coca-Cola concreta la mayor compra de su historia: cuánto pagará por la marca de bebidas deportivas BodyArmor

La compañía anunció una desembolso histórico que le permitirá hacerse de una de las marcas más importantes del mercado deportivo. Los detalles

Coca-Cola anunció este lunes que comprará la propiedad total de la empresa de bebidas deportivas BodyArmor por 5.600 millones de dólares.

El gigante de las bebidas compró el 15% de BodyArmor en 2018 y seguirá operando la firma como un negocio separado en América del Norte, según un comunicado.

La empresa era en parte propiedad del difunto gran jugador de basquetbol Kobe Bryant, que se convirtió en uno de los principales accionistas en 2013.

"BodyArmor ha sido una gran adición a nuestra línea en los últimos tres años y la compañía ha impulsado la innovación continua en productos de hidratación, salud, bienestar", dijo Alfredo Rivera, presidente de la unidad operativa de Coca-Cola en América del Norte.

BodyArmor es actualmente la segunda empresa de bebidas deportivas, con más de 1.400 millones de dólares en ventas al por menor, según el comunicado.

Coca-Cola continúa su expansión en el mercado mundial de las bebidas.

El cofundador y presidente de la compañía, Mike Repole, y el presidente, Brent Hastie, permanecerán en la marca, que está estudiando la "explosiva demanda de los consumidores" de bebidas deportivas de primera calidad.

En un homenaje al atleta y accionista fallecido en un accidente de helicóptero en 2020, Repole dijo: "Si no fuera por la visión y la creencia de Kobe Bryant, BodyArmor no habría podido alcanzar el éxito que tuvimos. No podría estar más emocionado de formar parte de la familia Coca-Cola y poner nuestra mirada en el futuro".

Más presencia y marcas para Coca-Cola

El catálogo de bebidas energéticas de Coca-Cola cuenta en la actualidad con las marcas Powerade y Aquarius, a las que se unirán las de la marca Bodyarmor, que el pasado ejercicio superaron en ventas a Powerade, convirtiéndose en la segunda más vendida del mundo, solo por detrás de Gatorade.

En el desarrollo del nuevo catálogo tendrá un papel fundamental el fundador de Bodyarmor, Mike Repole, que se convertirá en asesor de Coca-Cola como parte del acuerdo de compra gracias a su dilatada experiencia en nuevos productos, ya que creó tres bebidas (Vitaminwater, Smartwater and Energy Brands) que ahora también forman parte del catálogo de la multinacional estadounidense.

Uno de los grandes beneficiados de la operación será la familia del malogrado jugador de baloncesto de la NBA Kobe Bryant, fallecido en un accidente de helicóptero el pasado 26 de enero de 2020.

Kobe Bryant fue uno de los principales accionistas de BodyArmor.

Bryant decidió invertir en Bodyarmor en 2014 y fue ampliando su peso en la empresa hasta convertirse en el segundo mayor accionista de la compañía hasta sumar un 10% del capital. La compra por parte de Coca-Cola, según señalaba esta mañana The Wall Street Journal, iba a aportarle unas ganancias de 400 millones de euros a la familia de Bryant, señala El País de España.

La noticia apenas tuvo impacto en la cotización bursátil de la compañía, ya que los títulos apenas avanzaron un 0,59% en el arranque de la sesión hasta los 56 dólares. En marzo de 2020, coincidiendo con el arranque de la crisis del coronavirus, las acciones de Coca-Cola se desplomaron a 38,3 dólares y desde esa fecha han recuperado un 46,2% de su valor hasta lograr una cotización bursátil de 242.360 millones.