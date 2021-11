Adiós a los vuelos en cuotas y polémica: ganadores, perdedores y un pronóstico de estrepitosa caída de ventas

La decisión del Gobierno cayó como un baldazo de agua fría en el ámbito aerocomercial. Los pagos en cuotas con tarjeta son determinantes para el sector

Los ánimos están que arden en el ámbito de las aerolíneas. La decisión del Gobierno de prohibir el financiamiento de los viajes y paquetes al exterior en cuotas es entendida en la mayoría de las empresas del ámbito aerocomercial como una medida que, ya en el corto plazo, derrumbará fuertemente las ventas.

Sendos voceros consultados por iProfesional pronosticaron una caída en la demanda de tickets de al menos un 30 por ciento y definieron a la reciente medida oficial como otro aspecto que resta atractivo a la Argentina como escenario de negocios.

Desde el segmento de las aéreas señalaron que las transacciones que se cierran en pagos en cuotas con tarjeta representan más de la mitad de las ventas.

Y que la quita de esta opción anula por completo la incorporación de nuevos viajeros, quienes usualmente adquieren vuelos en las distintas promociones que se llevan a cabo a lo largo del año.

"Es indudable que habrá un impacto importante en el corto plazo. Habrá mucha menos demanda de tickets", dijeron a iProfesional desde el entorno de JURCA, la cámara que integra a las aerolíneas que completan vuelos internacionales.

Justamente, la entidad emitió un comunicado dando cuenta de su "desconcierto, preocupación y repudio a las medidas informadas por el BCRA". Desde la organización aseguran que "nada de esto fue consultado ni anticipado como posible con nuestra industria".

"Es lamentable que habiendo pasado más de un año de pandemia, dónde la industria ha pedido reuniones y mesas de trabajo con las autoridades, incluso Jefatura de Gabinete, no se escuche a este sector que directa e indirectamente genera miles de puestos de trabajo", se añadió.

JURCA definió a la decisión oficial como un "nuevo golpe" a la industria. "Esto es un nuevo golpe a nuestra industria, la cual aún está en etapa de recuperación de la peor crisis de su historia. Sólo en nuestro país, en los últimos tiempos debemos tener presente que sobre el valor de la tarifa hoy se aplica el 30 por ciento del Impuesto PAIS, 35 por ciento de Percepción + 7 por ciento de DNT (Imp. de Turismo) + 45 por ciento de Financiación = 117 por ciento sobre el valor de la TARIFA", precisaron desde la entidad.

Felipe Baravalle, director ejecutivo de la cámara, cerró el comunicado de forma contundente: "Si no hay pasajero emisivo la ecuación no funciona solo con receptivo. Simplemente, no se sostiene una operación donde no exista un cierto equilibrio entre estos".

Las empresas anticipan una caída importante en las ventas con vistas al verano.

El directivo anticipó que la organización "buscará destrabar esto", además de declarar que la operatoria con tarjeta en un pago se complicará "por los límites establecidos para algunos clientes" de esas compañías.

"Las líneas aéreas están preocupadas para codificar, de un día para el otro, cómo hacer las ventas con tarjeta sin cuotas. Hay que ver qué deciden las casas matrices", afirmó.

Según pudo saber iProfesional, ante lo establecido por el Gobierno, se multiplican las operaciones que en las últimas horas "comenzaron" a ser rebotadas por decisión de las emisoras de tarjetas.

"En tanto estas empresas no diferencian si los tickets que se adquieren son para vuelos de cabotaje o internacionales, lo que está ocurriendo es que varias emisoras directamente rechazan los pagos que se intentan hacer", reconocieron muy cerca de JURCA.

Ganadores y perdedores

Desde el ámbito de las empresas, la gran mayoría de las compañías expresó su malestar "off the record" y existe coincidencia generalizada en que la medida pegará de lleno en la comercialización ya en el corto plazo.

Desde Air Europa, por ejemplo, indicaron a iProfesional que "el 60 por ciento de las transacciones se realizan con tarjeta de crédito, y el porcentaje sube a 80 por ciento cuando se generan promociones en cuotas sin interés".

"Ahora se achicará la torta. Creemos que habrá un impacto importante en el corto plazo, que estimamos en el orden del 20 al 30 por ciento. A mucha gente le va a costar viajar. La medida no tiene explicación ya que los impuestos que se venían cobrando, de un porcentaje del 72 por ciento, ya iban directamente al Estado", sostuvo un alto directivo.

Asimismo, desde el seno de otra aérea que vuela al Viejo Continente afirmaron que "esta medida, sumado a las restricciones para los vuelos que siguen vigentes, permiten anticipar que la temporada de verano será otro dolor de cabeza para las aerolíneas".

La medida oficial tomó por sorpresa a las aerolíneas, que siguen operando con restricciones.

"Mientras que el resto del mundo hace esfuerzos por reconectarse tras el desastre de la pandemia, Argentina sigue atentando contra la salida de viajeros. Esto afecta no sólo a los turistas: también complica el panorama para quienes viajan por negocios, trabajo, o incluso para aquellos que necesitan trasladarse con recurrencia por cuestiones familiares", indicaron las fuentes.

En JURCA no hay discusiones respecto de los afectados: todas las aerolíneas internacionales. Al mismo tiempo, aclaran que Aerolíneas Argentinas se paró en la vereda de enfrente respecto del comunicado que emitió la entidad. La estatal es observada como "ganadora" en este nuevo escenario dado su predominio en el terreno de los vuelos internos.

En el entorno de la línea de bandera rige el "silencio de radio" ante lo dispuesto: "la empresa es juez y parte", expresó una fuente cercana a dicha empresa. "Ellos están de acuerdo con la medida del Gobierno", afirmó ante este medio un directivo de peso en JURCA.