Los dueños de Edenor no tomarán el control total de la distribuidora

La sociedad controlante del 51% de la empresa no pudo concretar la OPA lanzada para comprar el 49% restante que flota en el mercado bursátil

A pesar de haber destinado algo más de $13.000 millones para tomar el control total de la distribuidora eléctrica, los dueños de Edenor deberán seguir compartiendo el capital accionario que cotiza en los mercados bursátiles.

Se trata del 49% de las acciones de la compañía que se encuentra flotando en los mercados bursátiles y del cual el 27% está en manos del Estado Nacional, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, que se creó en el 2007 pero que tomó relevancia desde el 2008 al recibir los activos financieros que habían acumulado las AFJP durante los 15 de vigencia del sistema de capitalización privado.

Ocurre que la Empresa de Energía del Cono Sur (Edelcos S.A.), sociedad controlante de Edenor, no logró formalizar el operativo rescate de esas acciones que debió encarar de manera obligatoria como parte del proceso de compra de la mayor distribuidora de electricidad del país que cuenta con 2,5 millones de clientes, equivalentes a 9 millones de usuarios en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano.

El mes pasado y tras casi un año de haber sido anunciado el cambio de dueños con la salida de Pampa Energía y el ingreso de una nueva sociedad integrada por los empresarios Daniel Vila; José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, se anunció, por motivos regulatorios, la puesta en marcha de una OPA (Oferta Pública de Adquisición) para comprar las restantes acciones de clase B y C de valor nominal $ 1 cada una y con derecho a un voto por acción actualmente en circulación.

Se trató de un paso que requería la autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y que constaba de una oferta de rescate a un precio de $ 29,34 por acción dirigida a todos los tenedores de títulos Clase B y Clase C.

El período de la oferta venció el pasado 13 de diciembre y Global Valores, agente de la OPA, no recibió ninguna aceptación de la oferta por los titulares de esos papeles, con lo cual la operación quedó en la nada y Edelcos continuará entonces controlando el 51% del capital mientras que el 49% restante continuará flotando en los mercados bursátiles.

Se trata de una sociedad en la que participan indirectamente Vila, Filiberti, Manzano, Global Income Fund Limited y Andina PLC, la energética dueña de Edemsa, la distribuidora eléctrica de Mendoza, y de la generadora hidroeléctrica Ameghino.

Vila, por su parte, es accionista y presidente del directorio de América, el segundo grupo de medios de la Argentina, y, a su vez, accionista de Andina, además de haber comprado el diario El Cronista.

Los dueños de Edenor no tomarán el control total de la distribuidora

En tanto, Manzano es accionista y presidente de Integra Capital, accionista de Grupo América y de Andina PLC.

En el caso de Filiberti es accionista y presidente de Transclor, el mayor fabricante local de cloro y referente en la producción y distribución de productos electroquímicos.

Mientras que Global Income Fund Limited es un fondo de inversiones con experiencia de inversión en la Argentina, en los sectores de telecomunicaciones, televisión por cable, energía, petróleo y gas.

En diciembre del año pasado, la compañía que todos estos grupos y empresarios formaron, anunció el acuerdo para quedarse con Edenor de la cual se hizo cargo de manera concreta en julio pasado.

El grupo se quedó con la tenencia accionaria mayoritaria de Edenor que estaba en manos del Grupo Pampa Energía, de Marcelo Mindlin.

La operación implicó el traspaso del 51% de las acciones clase A, por u$s100 millones, de los cuales u$s5 millones corresponden a el "precio en especie", compuesto por 21,87 millones de acciones Clase B de la empresa; y u$s 95 millones, al precio en efectivo, que acordaron saldar de la siguiente forma: u$s 5 millones a la firma de la transacción; u$s 50 millones al cierre; y u$s 40 millones, financiados a un plazo de un año.

Inversiones y QR

Además, mantuvieron el perfil de negocios con inversiones por $6.170 millones entre enero y junio pasados que representan un incremento del 4% en términos reales respecto del mismo período del año anterior.

Según informó la compañía en un documento enviado a la CNV, el plan ejecutado en los últimos años "muestra resultados que se reflejan en una continua mejora en la calidad del servicio, al reducir la duración y frecuencia de los cortes desde 2014, y cumpliendo así los requerimientos regulatorios previstos en la última revisión tarifaria integral, incluso superando este año los indicadores de calidad exigidos por el regulador para el fin del período tarifario en febrero 2022".

Edenor sostiene también que "continúa garantizando el servicio eléctrico a todos sus clientes", a pesar de que la pandemia supuso un desafío para toda la sociedad, y en especial para las compañías de servicios públicos.

En ese marco, acaba de convertirse en la primera empresa de servicios de Argentina en implementar el QR interoperable.

Se trata de una función que permitirá a los clientes poder pagar sus facturas con billeteras electrónicas escaneando el código QR que encontrarán en las mismas.

Con esta iniciativa, también conocida como "Transferencias 3.0", la distribuidora acompaña la iniciativa del Banco Central de la República Argentina (BCRA), sobre la expansión de este método.

Edenor se convirtió en la primera empresa de servicios en aplicar el QR para el pago de las facturas de su clientes

Según un comunicado de la compañía, las facturas con QR interoperable ya comenzaron a llegarle a los clientes desde principio de diciembre. "Actualmente las billeteras electrónicas disponibles para pagar son Mercado Pago, MODO, Tap y ANK, a las que se irán sumando otras en los próximos meses", agrega el comunicado.

Según Edenor, la nueva herramienta "se suma a los procesos de digitalización y transformación tecnológica que viene realizando la compañía en los últimos años para mejorar la calidad del servicio y atención de sus clientes".

En este marco, el documento explica cuáles son las ventajas de esta nueva modalidad de pago que permite pagar en efectivo, pero desde un teléfono; reemplaza el uso de efectivo; es fácil, seguro, rápido y gratuito; la transferencia de dinero es en forma inmediata y no hace falta entregar tarjeta ni firmar comprobantes, además de permitir ahorrar tiempo.

Para usar el QR Interoperable se debe elegir la aplicación a usar (billetera electrónica o banco); escanear el código QR de la factura; seleccionar el método de pago (saldo en billeteras, saldo en cuenta bancaria, tarjetas de débito o crédito) y confirmar la operación para luego pagar el saldo total.