Automovilismo deportivo en conflicto: falta de inversiones e incertidumbre para el año próximo

En el sector advierten que los comisarios deportivos que reportan a la CDA carecen de herramientas tecnológicas para tomar medidas correctas

El automovilismo argentino termina la temporada 2021 en medio de un conflicto muy poco conocido pero que, de no resolverse, podría profundizarse y derivar en inciertas consecuencias para el año próximo.

Se trata de una situación generada por falta de inversiones en mejorar la capacidad tecnológica vinculada a los controles y fiscalizaciones que se llevan adelante durante las competencias por parte de la Comisión Deportiva Automovilística (CDA).

Fuentes del sector consultadas por iProfesional aseguran que el ente que depende del Automóvil Club Argentino (ACA) atrasa en sus sistemas de contralor y advierten que durante este año ese retraso los ha llevado a tomar polémicas medidas sancionatorias que perjudicaron a varios de los pilotos más representativos.

Aseguran que las decisiones de la CDA en parte opacaron el apasionante final de la temporada, por ejemplo, del Súper TC2000, con un campeonato competitivo como el de este año, que contrastó notablemente con las polémicas intervenciones del organismo a cargo del ACA que, para las fuentes, resultaron "llamativas y perjudiciales".

Como caso testigo se recuerda lo ocurrido sábado 25 de septiembre, en San Juan, cuando se sancionó a Matías Rossi, uno de los pilotos más reconocidos del país, por exceder los límites de pista.

La medida, señalan en el sector, desató uno de los mayores escándalos del año teniendo en cuenta que el corredor de Toyota lo consideró una penalización ridícula, casi a la medida de sus rivales, y decidió no participar en la final del domingo siguiente.

La incómoda situación generó nuevas medidas similares que terminaron por convertir a la CDA en una de las grandes protagonistas negativas de la temporada sin contar con las herramientas necesarias para que los Comisarios Deportivos puedan abordar sus tareas de manera imparcial.

"La CDA no invierte y, por lo tanto, resuelve casi a ojo", acusan desde una de las escuderías perjudicadas por estas medidas que prefieren mantenerse en el anonimato para evitar nuevas sanciones del organismo.

Califican también como contrasentido que la polémica suceda con la categoría más tecnológicamente avanzada de América del Sur con el apoyo de las terminales automotrices que fue determinante para trazar el rumbo y el destino de la categoría, considerada como la mejor vidriera para mostrar sus modelos.

Sus modelos utilizan combustible Infinia de YPF, tienen motores turbo fabricados en la localidad francesa de Magny-Cours, que supo albergar en su circuito a la Fórmula 1.

Los modelos reemplazan a los V8 aspirados, y los automóviles abandonan los míticos implantes aerodinámicos para asemejarse a modelos con los que las terminales abastecen el mercado tradicional.

Sin embargo, el castigo a Rossi, en este caso, llegó por recursos que presentó otro equipo, ya que la fiscalización del ACA no tenía las pruebas propias para tomar una decisión.

Curiosamente, el mismo dilema se presentó en el Top Race, otra categoría que fiscaliza la CDA, el 21 de noviembre pasado, en el mismo circuito sanjuanino. Se trató también de un conflicto sobre excesos en los límites de pista, pero con diferente resolución ya que la escudería involucrada no fue sancionada.

Las fuentes resaltan que en el mismo escenario se utilizaron dos conceptos distintos por parte del mismo ente fiscalizador y advierten que la toma de decisiones sobre la base del poder personal de los comisarios deportivos está liquidando el deporte.

Para más datos, recuerdan que en el Turismo Nacional, también fiscalizado por la CDA se produjo un desfase entre el reloj oficial de la prueba y la indicación del oficial de pista en el circuito de Trelew. Un hecho que dejó a todo un grupo de pilotos de la Clase 3 sin poder clasificarse generando un malestar importante en los boxes con fuertes reclamos de Iván Saturni, quien sufrió un perjuicio con su piloto Matías Muñoz Marchesi.

"Cinco minutos antes del cronograma estaba el LISSO (sistema lumínico de información a los pilotos) en verde y nuestro auto marcaba bajo esa indicación pero la bandera del fondo de boxes no estaba en el mismo color", recuerda.

El piloto agrega que para continuar se basaron en el banderillero. "Estábamos 11 segundos adentro y cuando entramos a la recta principal ponen la bandera a cuadros, lo cual evidenció un desfase entre comisarios, banderilleros y LISSO que es terrible", cargó el piloto de Bigand.

Conflicto internacional

Y como muestra de la misma falta de inversiones, las fuentes recuerdan otro incidente, ocurrido el 7 de noviembre otra vez en el Súper TC2000 cuando se disputó la carrera de Alta Gracia.

"Ese fin de semana, las decisiones de las autoridades deportivas salpicaron a una figura como el brasileño Rubens Barrichello y también tuvieron injerencia en la lucha directa por la corona", aseguran.

Acusan a las autoridades deportivas de haber generado una situación insólita para Barrichello a quien le hablaron cuando se estaba por engrillar para largar la final haciendo que el piloto se desconcentrara, ubicara mal su auto en el cajón, lo cual le valió lo que se conoce como "un pase y siga".

El mismo competidor brasileño sostiene que los comisarios "me hablaron por radio en ese momento, algo increíble que ni en las escuelas de automovilismo sucede".

Decisiones de las autoridades deportiva salpicaron a una figura como el brasileño Rubens Barrichello quien dejó de competir "Ese fin de semana, las decisiones de las autoridades deportivas salpicaron a una figura como el brasileño Rubens Barrichello y también tuvieron injerencia en la lucha directa por la corona", aseguran.

Con una tendencia similar, Leonel Pernía y Agustín Canapino se vieron involucrados en dos sanciones de la CDA que también los perjudicaron.

Denuncias

Denuncias cruzadas mediante, el piloto que defiende la escudería Renault fue penalizado con recarga de tiempo por un toque a Bernardo Llaver en la carrera clasificatoria. En el caso del representante de Chevrolet se lo castigó por estar mal colocado en su cajón de salida.

"Dicen que estoy 0,4 milímetros adelantado respecto del cajón. Estoy pisando el cajón. Parece que los comisarios estaban con ganas de sancionar. ¡Qué caraduras que son!", se quejó Canapino.

A modo de conclusión quienes acusan a la CDA de este tipo de hechos que afectaron a varios pilotos y a todas las categorías, aseguran que erosionaron al automovilismo deportivo argentino. Como prueba, recuerdan que tras el incidente que sufrió, Barrichello decidió no correr más en el automovilismo nacional. A esto le suman que Rossi dejó de participar en el Súper TC 2000, una de las categorías más importantes del continente.

"Con el año ya terminado, es momento de analizar la actualidad de la entidad fiscalizadora y preguntarse si no será necesaria una renovación y actualización o si habrá que dar un golpe de timón en la conducción", señalan.

A la vez, reclaman un recambio generacional en la CDA, no solo entre los comisarios, sino también entre los directivos como Carlos García Remohí, a cargo del ente y quien recibe cuestionamientos cada día más fuertes.

Para quienes lo señalan, su participación en la evolución del deporte parece menor y la inversión del ente que comanda no alcanza para satisfacer la demanda del automovilismo nacional. "Sin inversión, no hay tecnología. Y sin tecnología no se puede fiscalizar en el 2022", anticipan.

Los críticos recuerdan que, desde lo deportivo, el año automovilístico resulto impecable pero lamentan que se haya cerrado con polémicas que impactaron en pilotos reconocidos como Barrichello, Canapino, Rossi y Pernía.

Por eso, piden que el ACA y la CDA encaren un trabajo serio para generar inversiones tecnológicas a la altura de las circunstancias y que realicen un trabajo en busca de nuevas camadas de comisarios y autoridades "si no quieren ser los responsables del deterioro del deporte motor argentino".