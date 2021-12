El Gobierno apura un plan para terminar con el congelamiento de las tarifas de gas

El organismo que regula el servicio de gas por redes lanzó un proceso que afecta a usuarios particulares y que anticipa la suba en el precio del servicio

El Gobierno quiere apurar el cambio de fórmula para la actualización de las tarifas de servicios públicos durante el 2022, dejando de lado el congelamiento y reemplazando esa medida por un nuevo esquema de distribución de los subsidios a los precios de la luz y el gas que permita la segmentación de los clientes de Edesur, Edenor y Metrogas, entre otras distribuidoras.

Tal como ya lo anticiparon las autoridades hace tres meses, los nuevos valores de los servicios se basarán en la capacidad adquisitiva y de ingresos de los sectores sociales con el objetivo de llegar con los subsidios a las clases menos pudientes y establecer subas en el resto que, de todos modos, seguirán siendo menores a la inflación del año próximo tal como ocurrió este año cuando se autorizaron aumentos del 6% y el 9% para el gas y la electricidad respectivamente.

En el primero de los casos, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), acaba de lanzar una campaña masiva de reempadronamiento de usuarios del servicio de distribución gas por redes.

La razón es actualizar la titularidad del servicio y de ese modo regularizar la información sobre la correcta titularidad de los suministros para que los sectores que seguirán con la tarifa congelada puedan acceder más rápido y sencillo a los beneficios normados que pudiesen corresponderles, tales como la Tarifa Social o el Registro Especial de Zona Fría (Ley N° 27.637).

Así se informó desde el ente que dirige el interventor Federico Bernal, desde donde también se explicó que la iniciativa se inscribe en el marco de la política de segmentación de subsidios lanzada por el gobierno nacional.

Para intentar cumplir con el objetivo, el ENARGAS puso a disposición una nueva sección en su web oficial, en la que cada usuario puede seleccionar la prestadora que le brinda el servicio para acceder a la información necesaria e iniciar el trámite gratuito de actualización de la titularidad.

En este sentido, el propio Federico Bernal admitió que se identificaron 9,24 millones de usuarios residenciales de gas por redes, informados por las prestadoras a octubre pasado de los cuales el 18% (1,65 millones) corresponden a registros que no se confirmar por tener el CUIT o el DNI incorrecto. Además, hay otro 10% (960.000 usuarios) que corresponde a personas fallecidas.

"En este sentido, en noviembre de este año instamos a las prestadoras a que informen de esta situación a los suministros identificados para los fines y efectos previamente indicados", detalló el interventor del organismo que depende de la Secretaría de Energía de la Nación.

Para esta segunda etapa, el funcionario aseguró que buscarán identificar correctamente a cada titular del servicio, ya que pueden existir casos cuya titularidad no esté a nombre del actual usuario ("usuario no titular del servicio"), como pueden quienes alquilan una propiedad o sean propietarios que no han formalizado el cambio de titularidad, y que no están en el universo de los titulares identificados con CUIT o DNI incorrectos o hayan fallecido.

"Este tipo de inconsistencias, que arrastramos desde hace décadas, dificultan no solo la identificación de los atributos de los usuarios de los suministros al momento de asignar beneficios como los de la Tarifa Social o el Registro Especial de Zona Fría (Ley N° 27.637), entre otros, sino también no permiten la implementación de política de segmentación de subsidios eficiente y masiva, como la que venimos trabajando con el Ministerio de Economía, la Secretaría de Energía y el ENRE", advirtió Bernal.

De manera adicional, el ente reclamó a las distribuidoras que difundan a través de sus respectivos sitios web y redes sociales la información sobre el lanzamiento de estas acciones que, según las fuentes oficiales, propenden a una mejor trazabilidad del servicio y coadyuvan con la identificación de atributos que resultan necesarios al momento de la solicitud de los beneficios que pudieran corresponder.

En relación a la seguridad de los datos obtenidos, el ENARGAS sostiene que las empresas deben adoptar las medidas técnicas y organizativas "que resulten necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales, de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado".

Intervención ampliada

La medidas llega unos días después del decreto presidencial que extendió la intervención tanto del ENARGAS como del ENRE, en el caso de la electricidad, hasta el 31 de diciembre del año próximo.

La decisión va en la misma línea que el reempadronamiento. Es decir, en el paulatino descongelamiento de tarifas durante 2022 para lo cual los funcionarios a cargo de los dos entes como Federico Bernal y Soledad Manín continuarán a cargo de los procesos que el Gobierno pretende terminar en el primer trimestre del año próximo para contar ya con un esquema tarifario que permita segmentar las facturas.

Las extensiones de las intervenciones de ambos entes que dependen de la Secretaría de Energía quedaron plasmadas en el Decreto 871/2021 publicado en el Boletín Oficial de este viernes 24 de diciembre y firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Según los considerandos, las intervenciones de los dos organismos están justificadas por la Ley Nº 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social y delegó en el Poder Ejecutivo Nacional la implementación de políticas indispensables para cumplir con los objetivos de la norma.

También se recuerda que el artículo 5º de la misma ley facultó al Gobierno a mantener las tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción federal y a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente o una revisión de carácter extraordinario por un plazo máximo de 180 días contados a partir de su entrada en vigencia que fue en marzo pasado.

Tanto en ENARGAS como el ENRE fueron intervenidos por el gobierno de Alberto Fernández mediante los decretos 277/20 y 278/20, respectivamente, y posteriormente se designó una nueva interventora a cargo del organismo de control del mercado eléctrico quien reemplazó a Federico Basualdo en ese cargo.

Bernal debieron encarar sendas auditorías e investigaciones de los contratos de concesión de los cuales surgió la alternativa de iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente con la intención de propender a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias.

De hecho, mediante el dictado del Decreto Nº 1020/20 se determinó, entre otras cuestiones, el inicio de la llamada Renegociación de la Revisión Tarifaria Integral vigente, correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural que se encuentren bajo jurisdicción federal.

El decreto estableció que el plazo de la renegociación dispuesta por su artículo 1º no podrá exceder los dos años desde la fecha de su entrada en vigencia, y culminará con la suscripción de un Acta Acuerdo Definitiva sobre la Revisión Tarifaria Integral.

De manera parcial, las tarifas de ambos servicios fueron incrementadas un 6% en mayo pasado, luego de las audiencias públicas realizadas en abril para la entrada en vigencia de los respectivos regímenes tarifarios de transición.

Tanto el ENRE como el ENARGAS se encuentran avanzando en el proceso de renegociación con las empresas prestadoras que involucra diversos aspectos y estudios, tales como las revisiones de los planes de inversiones obligatorias.

Para evitar que esas negociaciones se estanquen, el presidente Alberto Fernández tomó la decisión de mantener a los interventores para continuar con el reordenamiento de ambos entes.

Historia repetida

El Congreso Nacional sancionó en diciembre del 2020 la ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que en su artículo 5 autorizó al PEN a congelar las tarifas de luz y gas por un período de hasta 180 días e iniciar un proceso de revisión tarifaria integral. Como parte de ese proceso, en el artículo 6 se facultó al Ejecutivo a intervenir administrativamente los entes reguladores.

A su vez, el artículo 5 del decreto de intervención destaca las auditorías que ambos entes deben llevar a cabo advirtiendo que "en caso de detectarse alguna anomalía, el Interventor deberá informar al Poder Ejecutivo Nacional, los resultados de la misma, así como toda circunstancia que considere relevante, aportándose la totalidad de la información de base y/o documentos respectivos correspondientes, proponiendo las acciones y medidas que en cada caso estime corresponda adoptar".

A partir de las definiciones de los dos procesos de revisión el Gobierno comenzó a discutir un plan para modificar la asignación de subsidios a la energía y el gas de la mano del ministro Guzmán para quien ese dinero ayuda a los sectores de mayores recursos y no a la población que más lo necesita.

El jefe de la cartera de Economía pretende reducir el monto que destina para financiar la falta de adecuación tarifaria a la realidad inflacionaria del país y que este año llegará a los $900.000 millones por un esquema de precios diferenciados según la capacidad adquisitiva de los clientes de los servicios de luz y gas.

El último borrador sobre este proyecto divide los subsidios en tres grupos para diferenciar entre sectores de mayores ingresos, clase media y sectores carenciados, con tarifas que dejarán de ser subsidiadas para la primera categoría y el año próximo tendrían aumentos superiores al 80% con respecto a los actuales precios.

En el caso de la clase media, podrían pagar tarifas qu se irían acomodando al ritmo de la inflación, a partir del año que viene pero seguirían recibiendo subsidios para cubrir parte de la factura.

Y para los segmentos carenciados se continuará con la "tarifa social" para los hogares sumidos en la pobreza, que son más del 40% del país, aunque no todos tienen conexión a la distribución eléctrica o gas.

Si bien el proceso no quedó por ahora plasmado en una decisión final, cuenta con el apoyo de los sectores que lidera la vicepresidenta Cristina Kirchner para quien los aumentos que se definan en el 2022 no pueden ser percibidos como tarifazos por la sociedad, en especial por la clase media.

De todo modos, no se trata de una idea fácil de implementar, teniendo en cuenta la necesidad de utilizar las bases de datos de varios organismos públicos como la AFIP o la Anses para cruzar las informaciones que permitan diferenciar los tres segmentos sociales.

Otra posibilidad es la de sectorizar por barrios. Como ejemplo hacen referencia a la quita de subsidios en zonas "acomodadas" como Puerto Madero, Recoleta y las zonas más exclusivas del conurbano norte, por ejemplo.

Un paso inicial hacia alguno de esas dos propuestas fue la medida dispuesta el mes pasado para identificar de manera cierta a los titulares de los servicios públicos que no siempre están a nombre de quien los usa.