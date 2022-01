Los hipotecados UVA renuevan el reclamo y advierten que se viene una ola de remates

La cuota de los créditos hipotecarios ajustados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) no paran de subir y los más de 100.000 hipotecados, que implican más más de 100.000 familias afectadas, renuevan el reclamo.

Apuntan a la inacción por parte del Gobierno y de la política en general. Perla Figueroa y Paola Gutiérrez, integrantes de Hipotecados UVA, expresaron su preocupación por el valor de los créditos y por la falta de respuestas gubernamentales.

El nuevo valor de la UVA produce "mucha desesperación y angustia porque claramente esto no tiene tope" señala Figueroa a la agencia NA y añade que el constante incremento "está llevando a una escalada que asfixia la economía de los hogares".

Gutiérrez, por su parte, asegura que "es un día triste porque muchas familias empiezan a malvender lo que fue su derecho al acceso a una vivienda digna" y advierte que "la UVA no tiene techo, hoy puede estar a $100 y si se descontrola todo en un año puede estar a $200".

"La UVA, una cuasi moneda que cotiza como el dólar"

En esa línea, Figueroa, considera que el crédito "es una cuasi moneda que cotiza como el dólar, atada a la inflación, con lo cual está haciendo estragos" y señala la brecha entre el sueldo y el incremento constante de precios que afecta a los tomadores del préstamo, expresando que "el descalce de nuestros salarios frente a la inflación es descomunal".

Gutiérrez especifica el reclamo concreto de las miles de familias perjudicadas, al decir que "lo que pedimos es que los bancos ganen un poco menos, que nos cambien la forma de indexación y que se revea el sobreendeudamiento" y aclara que "no estamos pidiendo un subsidio o que el Estado ponga plata porque entendemos la situación crítica de Argentina".

En palabras de Figueroa lo que solicitan "es una reestructuración de nuestras deudas y que sea reemplazado por otro sistema que sea más justo".

Los créditos UVA fueron lanzados en 2016 por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), con el fin de generar una nueva modalidad de ahorro y de préstamos que faciliten el acceso a la vivienda propia. El sistema de indexación fue atado al índice de inflación. Eso produjo una disparada constante en el valor del préstamo.

El año pasado, el gobierno de Alberto Fernández, puso en marcha una nueva línea de créditos pero no contempló una solución para los préstamos UVA. En diciembre, el presidente de la Nación, encabezó la entrega de viviendas del Procrear en Parque Patricios y se encontró con tomadores del crédito que impulsó la administración de Mauricio Macri, que reclamaban ser escuchados. Fernández expresó que trabajarían en una solución y criticó la política de la gestión pasada, que recordó haber recomendado no acceder.

Las declaraciones del mandatario no fueron bien recibidas por las familias afectadas. "La respuesta no es yo te avise, no son los Fabulosos Cadillacs" reprocha Gutiérrez, al tiempo que asegura que esa contestación no es propia de la responsabilidad que asume, diciendo que "no es un militante político, es un Presidente de la Nación" y recuerda que "cuando nosotros tomamos este crédito no había otra línea".

Ambas damnificadas coinciden en remarcar el desamparo que sufren ante la ausencia de ayuda estatal y recuerdan que hace un año entregaron una nota al Ejecutivo solicitando una audiencia, que al día de hoy no fue atendida. "Sólo acá la política hace oídos sordos al reclamo de más de 100.000 familias que lo único que queremos es poder pagar", manifiesta Gutiérrez.

En el limbo

En tanto, Figueroa indica que "quedamos en el limbo, en absoluta soledad y hay un silencio que ensordece por parte del Gobierno actual respecto al tema".

En la visión de Gutiérrez, los bancos actúan fuertemente como agentes influyentes para que no se cambie la fórmula.

"Está muy claro que entre la gente y los bancos, hoy son los bancos", señala y apunta al titular del Banco Central diciendo que "Pesce tiene mucho que ver, él juega directamente para los bancos", señalándolo como "uno de los grandes personajes que está en contra de darle solución a las familias que estamos pagando una hipoteca".

Las integrantes de Hipotecados UVA expresan querer que el tema sea atendido seriamente, "por fuera de la discusión chiquita de que porque fueron créditos creados por el Gobierno anterior no son tomados como parte de una solución posible en este" indica Figueroa, mientras que Gutiérrez afirma con preocupación que "no están viendo que se va a venir una ola de desalojos y remates porque la gente no puede pagarlo y las familias no van a decir: 'ah porque Macri me dio el crédito', sino que van a decir 'en el Gobierno de Alberto Fernández me remataron la casa'".