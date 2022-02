El aumento de tarifas suma nuevas críticas y una propuesta de sectores kirchneristas

Inflación vs. ingresos

Tras la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de Diputados del Frente de Todos como forma de protesta contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el kirchnerismo profundiza su avanzada contra las políticas del presidente Alberto Fernández con críticas al proceso de descongelamiento de las tarifas de los servicios públicos.

Una grieta que se está convirtiendo ya en un enfrentamiento entre los socios de la alianza gobernante y que tiene como foco la continuidad o no de la histórica estrategia de los sectores K para sostener el costo de la electricidad y el gas intacto a partir del despliegue de miles de millones de pesos en subsidios anuales que vienen permitiendo el pago de facturas con precios irrisorios a los usuarios de ambos servicios y, a la vez, erosionando el equilibrio financiero de empresas como Edesur; Edenor y Metrogas, entre otras.

Una pelea que el principio de acuerdo con el FMI promete generalizar teniendo en cuenta que el ministro de Economía, Martín Guzmán habría prometido al organismo internacional la eliminación gradual de este tipo de subsidios para modificar esa política de cepos por un esquema de segmentación que le permita reducir las partidas presupuestarias para sostener el valor artificial que hoy pagan los usuarios.

El propio vocero del FMI, Jerry Rice admitió este jueves durante una conferencia de prensa que el acuerdo con la Argentina implica una política de reducción de los subsidios energéticos "duradera".

De hecho, desde el albertismo acusan al kirchnerismo y, en especial, a la organización La Cámpora de boicotear el acuerdo con el organismo y, por ende, el proceso de cambio para iniciar este año ajustes parciales de tarifas hasta que, a partir del 2023, se comience a instrumentar un nuevo contrato de renegociación tarifaria definitivo.

El kirchnerismo tema por el impacto que tendrá la reducción de subsidios energéticos en las tarifas.

Aseguran que los planes impulsados desde los organismos de control como el ENRE y el ENARGAS no cumplen con las expectativas del Palacio de Hacienda. En especial el promocionado plan de segmentación que solamente afectaría a 11 barrios porteños, countries y medio millón de usuarios.

Sostienen que se trata de decisiones deliberadas que pretenden postergar el nuevo formato tarifario, al punto que se acaba de conocer un nuevo informe crítico contra la política de Guzmán elaborado por otra "usina" de pensamiento K como es el instituto Proyecto Económico que lidera la diputada Fernanda Vallejos, una de las principales espadas de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la Cámara baja.

El informe, titulado Consecuencias de una reducción "duradera" de los subsidios a la energía impulsados por el FMI, asegura que una suba de tarifas impactaría en la inflación y empeoraría la distribución funcional del ingreso.

El trabajo se conoce días antes de que se lleve a cabo la audiencia pública para estudiar un incremento de la tarifa eléctrica, convocada por el ENRE para el próximo 17 de febrero y con una decisión oficial de otorgar subas no mayores al 17%, tal como también ocurriría con las facturas de gas, cuya audiencia ya se llevó a cabo el 19 de enero y se espera el anuncio oficial de aumento.

De acuerdo al informe técnico presentado por Vallejos, "la suba de tarifas implicaría un aumento de la tasa de inflación, produciendo una baja del salario real promedio y una suba de la pobreza", lo que traería aparejado "una transferencia de ingresos del conjunto de los asalariados hacia las empresas prestadoras y llevaría a un empeoramiento de la distribución funcional del ingreso".

Como contrapartida, el trabajo sugiere un esquema mixto por el cual los consumidores paguen una tarifa reducida que cubra los costos operativos de la distribuidora más una "ganancia razonable" y que las inversiones queden a cargo del Estado. El documento, de más de 90 páginas, identifica dos tendencias asociadas a los subsidios:

1) La reducción de los subsidios a los asalariados más "ricos" y la aplicación de una tarifa social a los más pobres para mejorar la distribución personal (básicamente entre asalariados).

2) Por otro lado, la suba de tarifas implicaría un aumento de la tasa de inflación, produciendo una baja del salario real promedio y una suba de la pobreza" puesto que "implicaría una transferencia de ingresos del conjunto de los asalariados hacia las empresas prestadoras y llevaría a un empeoramiento de la distribución funcional del ingreso.

"Así, asistiríamos al curioso proceso de una mayor igualdad distributiva intra salarial, combinada con un empeoramiento de la distribución del ingreso entre empresarios y trabajadores", determina el trabajo que también asegura desmitificar de forma tajante la idea de la escuela ortodoxa que asocia un incremento en la rentabilidad de las empresas de servicios públicos con un mayor incentivo a la inversión.

Al respecto, el informe puntualiza que "en el área de servicios privatizados, como existe una férrea barrera a la entrada, ya que todo el sector deviene en un monopolio consagrado por el Estado que impide el funcionamiento de cualquier proceso competitivo.

Al igual que en el sector "libre", una tasa de ganancia mayor o menor no tiene por qué determinar un mayor volumen de inversión, agrega el paper, además de sostener que "la diferencia crucial ahora es que, si las empresas del sector deciden no invertir, no habrá otros competidores que lo hagan, simplemente porque están impedidos institucionalmente de hacerlo". Por lo tanto, el instituto que lidera la diputada Vallejos advierte sobre la inexistencia de un mecanismo económico (ni la tasa de beneficio ni la expansión de la demanda en el sector) que puede determinar la inversión como sí ocurre en el sector libre.

Proyecto Económico hace particular hincapié en que "aunque se aumentaran las tarifas en un porcentaje tal como para cubrir la inversión (además de los costos operativos), "no existiría ninguna garantía de que las empresas fueran a invertir más". Y pone como caso testigo lo acontecido durante la gestión del sector eléctrico en el período comprendido en el bienio 2016/17 cuando "pese a los reiterados (y formidables) aumentos tarifarios la inversión real en el sector resultó menor que en el 2015".

El documento considera que se trata de una regularidad empírica tal que en 2014 el Estado ya había quitado el manejo de los fondos de inversión a las prestadoras del servicio eléctrico, haciéndose cargo el gobierno del manejo de esos fondos.

En este sentido, señala que las empresas del área energética no se sienten persuadidas por sanciones económicas del Estado porque "prefieren pagar las multas correspondientes por no invertir, que siempre resultan mucho menores que los montos de inversión necesarios".

En este marco, el informe sugiere como alternativa que el Estado se haga cargo de las inversiones del sector y que las empresas prestatarias cobren un canon por la administración del servicio con el consiguiente beneficio de un menor costo para el usuario.

"Si se pretende que exista una mejora real en el sistema de servicios públicos, por ejemplo, en el área de electricidad (sea en generación o en distribución) las inversiones deberían correr por cuenta del Estado, y debería estar desvinculada de la tarifa que se cobre a los usuarios, la que solo debería cubrir los costos de gestión y administración del sistema más una ganancia razonable", precisa el trabajo.

Gas y luz: parte del kirchnerismo propone reformular todo el esquema de estos servicios públicos.

Emblemas y mitos

Para los autores del documento, el carácter "pro rico" de los subsidios ha sido enfatizado por encima de su progresividad, al punto que muchas veces se sostiene -sin evidencia- que son regresivos.

"Ciertamente, este carácter se ha transformado en un emblema para quienes sostienen que debería irse a un esquema de tarifas más altas con reducción (¿supresión?) de los subsidios", sostiene el documento.

Otro supuesto mito que relativiza Proyecto Económico es que la reducción sustantiva o eliminación de los subsidios haría más equitativa la distribución porque el incremento tarifario afectaría esencialmente a los sectores de mayores ingresos.

"Si el problema fuera exclusivamente el carácter "pro rico" habría dos mecanismos para remediarlo sin necesariamente aumentar las tarifas. Por un lado, se podría aumentar el impuesto a las personas más ricas, corrigiendo el sesgo de los subsidios. Por otro, podría aumentarse el subsidio a los sectores de menores ingreso relativos", subraya el trabajo.

En esta misma línea de razonamiento, se considera además que "el sesgo de los subsidios es un argumento a favor del ajuste del gasto, que es el objetivo fundamental".

Observa que este ajuste del gasto, junto con su contrapartida en el aumento de tarifas, están vinculados a una serie de hipótesis respecto del supuesto impacto del aumento de tarifas en las decisiones de inversión de las empresas.

Proyecto Económico señala que el debate en el que predomina "una línea que trata la desigualdad de ingresos exclusivamente desde sus aspectos personales o individuales, como es el caso de dos datos de WID (World Inequality Database) "ignora por completo los aspectos vinculados con la distribución funcional del ingreso, una dimensión que refleja aspectos más estructurales, y el análisis de la evolución de la participación de los salarios en el ingreso asume poca o ninguna relevancia".

Para los autores del paper, pueden existir argumentos estadísticos respecto de la dimensión personal, pero en general la preferencia por el enfoque personal parece adaptarse mejor al enfoque teórico establecido, dentro del cual, por ejemplo, la inflación de costos y los conflictos distributivos entre salarios y ganancias no juegan ningún papel relevante.

Se fundamenta también que "si el objetivo del análisis es medir el bienestar y la desigualdad social, la perspectiva personal es la más adecuada para el estudio aunque la funcional permite captar mejor características estructurales de la economía".

El informe también incluye un análisis de la situación global de la economía y un panorama local en el que se desmenuza por capítulos la situación de los "Precios e Ingresos", de la "Actividad y el Empleo", del "Comercio Exterior y el Sector Externo", la "Política Fiscal".

Además, desarrolla entre los temas de Debate, la situación del Transporte Marítimo e incorpora un "Panorama Político" a cargo del sociólogo Artemio López.