Fondo suizo inyecta fondos a petrolera local con base en Vaca Muerta: cuánto dinero le prestó

La petrolera Phoenix Global Resources, acaba de obtener un préstamo millonario que le permitirá mantener sus operaciones en Argentina, en especial en las formaciones shale de Vaca Muerta donde centra la mayoría de sus negocios locales.

La empresa debió acudir al auxilio del fondo inversor Mercuria que a la vez es su principal accionista con más del 83% del capital y que tiene como socio minoritario en la petrolera al empresario local José Luis Manzano.

Se trata de un grupo europeo con sede en Ginebra, Suiza que es considerado como uno de los mayores comercializadores de commodities a nivel global.

El acuerdo forma parte de las discusiones que el fondo y los ejecutivos de la petrolera vienen manteniendo desde el año pasado para la reestructuración de su deuda.

Mientras tanto, Mercuria ha acordado aumentar la línea de crédito puente, que devenga un interés de LIBOR en dólares más el 4% y que es no convertible, en u$s30 millones para, de este modo, alcanzar los u$s97,5 millones a modo de inyección directa de capital para que la petrolera continúe profundizando sus operaciones en Vaca Muerta, especialmente en el bloque Mata Mora que es lo que se denomina "company driver", es decir, el corazón o propósito de la compañía.

El proceso es liderado por Pablo Bizzotto, quien se incorpora como CEO de Phoenix en septiembre del 2020, luego de siete años en YPF, donde llegó a dirigir el área de upstream no convencional de la petrolera. El ejecutivo es uno de los principales impulsores del no convencional de Vaca Muerta y antes de su ingreso a PGR, la compañía estaba en una situación de estancamiento en sus operaciones, por lo cual puso un foco total en el área no convencional, además de continuar con sus operaciones en petróleo convencional en Mendoza.

Según un documento al que tuvo acceso iProfesional "Mercuria manifestó su intención de prestar apoyo financiero a la compañía para que pueda continuar operando y atendiendo sus pasivos a su vencimiento durante el período de 12 meses a partir del 14 de septiembre de 2021 y aceptó atender las necesidades de efectivo de la compañía durante este período y no exigir el reembolso de los préstamos, mientras continúan las conversaciones entre las partes para reestructurar esos fondos".

El paper también detalla que las condiciones principales se mantienen en línea con los términos de del crédito existente cuyo reembolso del capital y los intereses se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre próximo mientras que el plazo de gracia para el pago de los intereses se ha extendido hasta el 30 de septiembre. Según la compañía, los préstamos siguen siendo no garantizados y el aumento de la línea de crédito se utilizará para financiar los programas de trabajo previstos.

Phoenix Global Resources nació como resultado de un acuerdo de fusión entre Andes Energía y Petrolera El Trébol (PETSA), subsidiaria para la exploración y producción de gas de Mercuria.

Ya el año pasado recibió un préstamo de u$s50 millones por parte de Mercuria que también utilizó para sostener sus finanzas sin tener que recurrir al capital de trabajo que reserva para expandirse en Vaca Muerta a través de un plan por u$s160 millones que, de todos modo, debió ya suspender en el 2018 por cuestiones operativas.

Hasta el momento, Phoenix perforó en la cuenca neuquina 127 pozos; en la austral, seis; y en la cuyana, uno. En total, los gastos en capitales allí llegaron a los u$s65,2 millones, mientras que en la zona austral fueron de u$s9,3 millones y en la cuyana, de u$s9,6 millones.

En Vaca Muerta, la petrolera posee 560.000 acres, con tres áreas clave: Puesto Rojas, Mata Mora y Corralera y su producción diaria se acerca a los 9.748 barriles por día mientras que sus reservas son equivalentes a 18,8 millones de bep.

Expansión de la petrolera versión 2022

A fines del año pasado, la petrolera detalló cómo su plan en Vaca Muerta para este 2022 y adelantó que está "considerando" un desarrollo masivo para su área en la formación que comprenderá casi 200 pozos y una inversión total que supera los u$s2.400 millones.

Lo hizo a través de un informe en el cual aclaró que el plan de desarrollo masivo contempla 192 pozos horizontales, con un potencial estimado de 203 millones de barriles de petróleo equivalentes, luego de haber obtenido la concesión de explotación no convencional de Mata Mora, su bloque de shale oil en Vaca Muerta por 35 años.

José Luis Manzano es accionista minoritario de la petrolera Phoenix

Junto a la sociedad estatal Gas y Petróleo de Neuquén (GyP) se comprometió a inyectar u$s110 millones para este proyecto que ya en el 2021 contempló la perforación del primer pad de tres pozos en Mata Mora y la perforación y completación de dos pozos horizontales en Corralera, según una nota publicada en el diario Río Negro en la que también se anticipaba que el segundo pad de tres pozos en Mata Mora se perforará y completará este año junto con la finalización del primer pad de tres pozos.

Según el medio rionegrino, el compromiso total de la fase piloto es de 12 pozos horizontales divididos en cuatro pads de tres pozos cada uno.

Este proyecto fue suspendido en mayo del año pasado por falta de mercado para vender la producción, producto de la caída en el consumo interno ante la menor circulación por las restricciones, y se mantuvo cerrado hasta noviembre.

En relación al bloque Mata Mora Norte, si los resultados cubren las expectativas técnicas el bloque tiene un potencial de perforación de 250 pozos horizontales con una longitud promedio de 3000 mts. de rama lateral. El yacimiento podría generar un plateau de producción de unos 45.000 barriles de petróleo por día llegando a invertir unos u$3.000 millones a lo largo de su periodo de desarrollo.

Adicionalmente, la compañía también inició la exploración en el área de Corralera, al norte de de Neuquén, donde tienen como objetivo extender la frontera de Vaca Muerta y reactivar Rincón de los Sauces. Incialmente se trata de un desembolso de u$s32 millones en dos pozos para identificar las oportunidades de producción y generar un nuevo play de hidrocarburos no convencionales en la cuenca neuquina.

Todas estas inversiones y desarrollos, sumados a otros que están en carpeta, suponen un salto en el desarrollo de la compañía que, lejos de requerir financiamiento para subsistir, negocia con su accionista nuevas inyecciones de capital para aumentar la producción y acercarse a los grandes jugadores de la industria. En la empresa explican que se trata de una apuesta de Mercuria a Phoenix y a la Argentina como productor de hidrocarburos y una gran oportunidad para dar mayor dinamismo a las exportaciones petroleras del país.