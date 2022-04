Mientras espera aumentar ingresos por suba de tarifas, Edenor estira el pago de deuda que vence este año

Mientras sus ejecutivos esperan saber cómo impactarán en sus ingresos los nuevos aumentos tarifarios que el Gobierno comenzará a aplicar a partir de junio, Edenor acaba de lanzar un plan para rescatar parte de su millonaria deuda de manera anticipada.

Se trata de un proceso que los actuales dueños de la mayor distribuidora de la Argentina para intentar normalizar su escenario financiero, comprometido por las políticas oficiales de congelamiento y de subas limitadas de las facturas que vino aplicando el oficialismo durante los últimos años.

Con ese objetivo, inició el período de oferta de canje de las Obligaciones Negociables (ON) Clase N° 9 con vencimiento el 25 de octubre del 2022 a una tasa de interés fija del 9,75% nominal anual por un valor en circulación de u$s98 millones por nuevos títulos Clase N I, denominadas en dólares, a una tasa de interés fija del 9,75% nominal anual con un plazo de pago establecido para el 2025.

Las ON forman parte del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por u$s750 millones.

Edenor había obtenido una dispensa de prórroga para cancelar estas ON en julio del año pasado mediante una "Solicitud de Consentimiento" que fue lograda para diferir la obligación de pago contenida en el contrato de fideicomiso del 25 de octubre del 2010 firmado entre Edenor y The Bank of New York.

Edenor estira el pago de una deuda que vence este año

El convenio contenía una cláusula conocida como "poison put" que, según los diccionarios de finanzas, le otorga ciertos derechos a los poseedores de bonos de una compañía que está por ser comprada y que se dispara en caso de una oferta hostil haciendo que esos acreedores tengan el derecho de vender sus bonos a la compañía generalmente a un precio par o sobre la par.

Edenor logró diferir la obligación de pago gracias al apoyo mayoritario de los tenedores de estas ON mediante un escrito en el cual pedía omitir el cumplimiento de la cláusula 10.3 de recompra de los títulos ante un cambio de control, lo cual ocurrió a partir del desembarco de la Empresa de Energía del Cono Sur como dueña de la mayoría de las acciones de la distribuidora.

El objetivo de la solicitud era el de "evitar un incumplimiento o evento de cumplimiento bajo las Obligaciones Negociables a raíz de dicha omisión".

Ahora, la compañía salió a ofrecer las condiciones para el canje de las ON, según las normas del Banco Central que permiten financiar solo el 60% del total de la deuda con un plazo mínimo de dos años.

La compañía decidió adelantar la propuesta de canje con dos opciones

Plazos adelantados

En vez de esperar hasta octubre, que es cuando vencen los actuales títulos, la compañía decidió adelantar la propuesta de canje con dos opciones, una bono por bono y otra con una parte en efectivo y otra en títulos que puede alcanzar hasta un 30% del total.

Se trata de títulos etiquetados como Bono Social que responde a los requisitos de inversores en relación con las normas ASG, por Ambiental, Social y Governanza, de acuerdo a las recomendaciones de Comisión Nacional de Valores (CNV) y del BYMA.

Las ON Clase N° 1, pagaderas en dólares vencerán en el 2025 por un valor nominal de hasta u$s120 millones serán en canje por las ON Clase N° 9 emitidas que se deben cancelar en octubre próximo por u$s98 millones.

En una nota enviada a la CNV, la compañía brinda detalles sobre la propuesta para que los llamados tenedores elegibles presenten órdenes para el canje:

En la primera alternativa, los tenedores de bonos recibirán u$s1.050 o u$1.030 de capital del nuevo bono por cada u$s1.000 de capital de las obligaciones Clase 9 existentes, dependiendo si los acreedores aceptan durante los primeros 10 días de la oferta (29-4-22) o más tarde, respectivamente.

En la segunda alternativa, los tenedores de bonos recibirán una parte de un monto total de efectivo equivalente a 30% del capital de las ON existentes o del monto de capital de esos títulos aceptadas para canje bajo esta alternativa, lo que sea menor.

El efectivo será pagadero a prorrata, más el nuevo bono por un total de 1.04x (veces) o 1.02x la diferencia entre u$s1.000 del monto principal de las obligaciones Clase 9 y el monto prorrateado de efectivo recibido, dependiendo de si los acreedores aceptan la oferta en los primeros 10 días o después, respectivamente.

Además, el nuevo bono tendrá la misma tasa de interés, garantía y restricciones financieras (covenants) que las obligaciones Clase 9.

La oferta de canje vencerá a las 6 de la tarde del próximo 9 de mayo, a menos que sea prorrogada por Edenor.