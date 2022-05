Comprar en pozo, a estrenar o usado, ¿qué opción es mejor?

La tendencia a personalizar la experiencia de compra aplica a todos los mercados, incluso al inmobiliario. Así como existe un potencial propietario para cada inmueble, hay propiedades que responden mejor a un particular tipo de comprador, ya sea que se traten de operaciones con fines de renta o de disfrute propio.

Dado esto, la clave radica en conocer bien los requerimientos y las preferencias de quienes buscan, así como las características, condiciones y disponibilidad de las propuestas. Para ello, se debe contar con el expertise de un especialista con trayectoria en el mundo inmobiliario que será quien mejor podrá asesorar al respecto.

En función de la necesidad del comprador, de la posibilidad de pago, del plazo de espera para disponer del bien y del uso que se le dará a la propiedad, se le recomendará sumarse -o no- a un proyecto en pozo, adquirir un inmueble a estrenar o uno usado. La respuesta adecuada no es de aplicación general, dependerá de cada caso.

"No todos los proyectos son para todos los inversores y no todos los inversores son para todos los proyectos", advierte Gabriela Goldszer, directora de Ocampo Propiedades.

¿Cómo se resuelve esa cuestión? Con buen asesoramiento profesional: "Cuando realmente conozco a mi cliente, sobre todo a los inversores, evalúo qué tipo de propiedades son mejores para su personalidad. Si se trata de emprendimientos en pozo, es importante analizar el perfil y la confianza que transmite el desarrollador, cómo está concebido el proyecto, la ubicación, las terminaciones, la flexibilidad a hacer cambios, el tiempo de construcción o la forma de pago", concluye.

Pero, si bien hay que considerar las particularidades, esta asesora inmobiliaria comparte algunos tips genéricos sobre los principales beneficios de adquirir propiedades en construcción y terminadas.

Ventajas de comprar en pozo

Al entrar en esta etapa, se consigue mejor precio respecto al que se tendrá una vez que la obra avance o sea entregada. Cuanto antes se compre, mejor valor se obtiene .

Además, históricamente las propiedades se revalorizan. La rentabilidad de la inversión inicial tiende a incrementarse con los años.

Al ser parte de la instancia de ejecución de las obras , en algunos proyectos los clientes pueden customizar el inmueble elegido (definir revestimientos, terminaciones y equipamiento, eliminar paredes entre ambientes o el toilet para ampliar espacios, etc.).

Permite capitalizarse en dólares y pagar en cuotas. Si bien los desarrolladores solicitan un anticipo del 30 o 35% en esa moneda extranjera, el saldo restante suele cancelarse en cuotas en pesos (que se ajustan por algún índice, generalmente el del Costo de Construcción de la Cámara Argentina de la Construcción). De este modo, los excedentes en moneda local de los compradores son volcados al "ladrillo", que es un bien que cotiza en dólares.

En la actual coyuntura, obtener créditos hipotecarios en condiciones accesibles no resulta viable para la mayor parte de la población. Pero, al suscribirse a proyectos en pozo, generalmente se ofrecen planes de pago flexibles a mediano plazo, los que funcionan como herramienta de financiación. Si bien la mayoría de compradores de pozo son inversores, también crece el interés entre ahorristas que eligen esta opción para llegar a su primera vivienda.

El costo de construcción -medido en dólares- continúa siendo barato, lo que favorece la actividad y mejora la rentabilidad actual de estas inversiones.

Ventajas de comprar unidades a estrenar o usadas

La principal –y obvia- es que son inmuebles que están disponibles rápidamente. Por eso suele ser la opción elegida por usuarios finales que quieren mudarse para vivir o trabajar allí. También, por aquellos que adquieren la unidad con fines de inversión para renta inmediata, dado que les permite ponerla a trabajar en el mercado en un breve lapso de tiempo.

Al tratarse de bienes raíces que ya existen y son reales, se los puede ver, recorrer y palpar. Es posible percibir todas sus características: las dimensiones, las terminaciones, las vistas y el estado de la propiedad se aprecian "en vivo y en directo", no hay que imaginar cómo será la unidad a partir de un render o de un recorrido virtual.

La coyuntura argentina atraviesa una época de incertidumbre económica con sobre stock de propiedades en venta. Debido a esto, aquel que posee el dinero en mano para cerrar una operación, cuenta con mayor poder de negociación que en otras épocas, sobre todo para adquirir unidades usadas o a estrenar cuando el vendedor necesita colocarlas para fondearse.

El exceso de oferta hizo que los precios cayeran en los últimos años por debajo de los valores históricos , por lo que se pueden hallar buenas oportunidades. A largo plazo, las propiedades se revalorizan y, mientras tanto, cumplen la función de resguardar el capital.

Como son escriturables, es factible adquirirlas mediante un crédito hipotecario bancario o de otra índole.

RECOMENDACIONES

Sea cual sea el tipo de inmueble que se adquiera, la confiabilidad y la trayectoria de los desarrolladores, de los constructores y de los asesores inmobiliarios resultan esenciales para garantizar la operatoria, la calidad esperada, el respaldo financiero, la transparencia, así como la entrega en tiempo y forma al comprador; en definitiva, para transitar la experiencia con éxito.

Dada la complejidad de esta elección, que suele estar entre las más importantes que una persona toma durante su vida, es fundamental recibir el apoyo y la guía de expertos con know how comprobable en el mercado. Ellos serán los que conocerán en detalle los pros y las contras de cada opción, para cada caso. No hay fórmulas, propuestas ni respuestas absolutas. Cada decisión es única.

