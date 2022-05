¿Conflicto por posible quita de "subsidios" en el automovilismo deportivo?: esta es la situación en el TC2000

En marzo pasado, cuando inició la temporada 2022 en Rosario, el Turismo Competición 2000 (TC2000), comenzó a desarrollar su actividad con varios cambios, como la recuperación de su nombre original como categoría. Los nuevos dueños de este negocio también modificaron otras normativas vinculadas a las penalizaciones, escalas de puntos, y ordenamiento de grillas, entre otras. Se trata de variantes que no afectan el formato de la competencia como sí podría hacerlo la decisión de los empresarios a cargo de esta actividad de reducir los subsidios que reciben las categorías que protagonizan esta competencia automovilística que inició la actual temporada con 17 vehículos anotados en la categoría madre y otros 16 en la divisional previa, TC2000 Series.

Ocurre que hasta que vendió el negocio a la empresa Tango Sports Team, el Grupo Clarín, a través de su controlada Auto Sport, facilitaba algunas ayudas para que los equipos más chicos pudieran ser competitivos.

Mientras tanto, las principales marcas que participan de la competencia ayudan a las escuderías cubriendo entre el 30% y el 90% de los gastos operativos, abonando en algunos casos los sueldos de los pilotos de punta.

También están los sponsors, ligados a la industria, que ayudan a sostener esta maquinaria en funcionamiento, con publicidades en los lugares más visibles de un auto, como capot, parabrisas o puertas, por fin de semana.

Sin embargo, el auxilio monetario proveniente de la empresa organizadora fue siempre al que más importancia le dieron las escuderías que ahora advierten sobre la posibilidad de que los hermanos Diego y Alejandro Levy, dueños de Tango Sport Team, decidan discontinuarla.

Fuentes del sector aseguran que los nuevos propietarios del TC2000 habrían admitido que su empresa no cuenta con los recursos suficientes ni la "espalda" que tiene el Grupo Clarín para poder sostener este auxilio durante las próximas temporadas.

"El alto costo operativo para los equipos puede ser un problema en el mediano plazo", sostuvieron en una de las escuderías que protagoniza la competencia.

El malestar por este probable cambio en el esquema de financiamiento de la categoría se relaciona con el costo de poner un auto en pista, que puede alcanzar los $700 millones ya que, sin ayuda, difícilmente un equipo pueda recuperar más de $600 millones.

Por eso varias escuderías ya advirtieron que si esta posibilidad se transforma en una realidad les será imposible mantenerse en la competencia y podrían abandonar la categoría.

Una situación que podría emularse con el debate abierto dentro del Gobierno por el futuro de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos que ahora se pretenden reducir a partir de la puesta en marcha de un esquema de segmentación.

El alto costo operativo para los equipos puede ser un problema en el mediano plazo

Como en el caso del TC2000, las autoridades nacionales entienden que la continuidad de los aportes debe ser revisada para evitar un mayor endeudamiento del Tesoro Nacional y, a la misma vez, redireccionar la ayuda económica hacia los sectores de menores recursos que no pueden pagar la totalidad de la factura de luz y gas.

Costos crecientes

En el caso del automovilismo deportivo, hasta antes de la pandemia del Covid-19 mantener esta pasión por los motores tenía un costo cercano a $1.6 millones, según un informe publicado en el diario mendocino Los Andes que también estimaba que para afrontar el total de las 12 carreras de la temporada se debe calcular -como piso- un total de $19.2 millones.

A esa cifra le suman los ingresos necesarios para sostener una escudería con tres pilotos que, de acuerdo al mismo informe, sería de $57.6 millones, monto que incluye los gastos de traslado de los autos a los distintos circuitos; licencias, service; ploteos y sueldos del personal.

Montos que varias de las marcas no podrían soportar solas y por eso estarían anticipando su salida de la competencia si es que los hermanos Levy no mantienen los subsidios a través de Tango Sports Team, a su vez propietaria de las categorías Top Race y Rally Cross- CarX.

En algunas escuderías la desilusión por la gestión de los Levy la ejemplifican con el cambio de opinión del último campeón de la categoría, Agustín Canapino, quien hace tres meses celebró el arribo del nuevo grupo empresario y al poco tiempo fue de los primeros en quejarse por las medidas que empezó a tomar la nueva conducción.

Concretamente, después de triunfar en Bahía Blanca, cuestionó el sistema de lastres que impuso la organización. "No me gusta ganar así", señaló, en alusión a que su auto no tenía carga extra y el de algunos de sus competidores, sí.

La queja de Canapino se refiere a una de las primeras medidas que tomaron los Levy, además de haber regresado al nombre tradicional de TC2000, como el el sistema de lastres o kilos que se cargan y deberán mantenerse hasta el final del campeonato, así como el complejo sistema de penalizaciones, que hace muy difícil la comprensión de los televidentes.

El TC2000 arrancó una nueva temporada

Varios de las escuderías tomaron estas modificaciones con cierta desilusión, ya que esperaban cambios técnicos y no deportivos, porque una de las mayores preocupaciones que tienen es ponerle freno a una especie de carrera armamentística que se da entre las principales terminales.

Otros recuerdan las denuncias que pesaban sobre Alejandro Levy por lavado de dinero proveniente del gobierno de Venezuela, por venta de contratos con sobreprecio, según informó la página Chavismoinc.com.

El empresario está vinculado con la llamada embajada paralela que el gobierno kirchnerista había creado en las sombras y que fue liderada por el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

De hecho, en el 2017, el juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, procesó por presunto lavado a ocho integrantes del grupo Levy, a los que también embargó por montos multimillonarios y extendió su prohibición de salir del país.

Aguinsky consideró probado que los hermanos Juan José, Carlos y Alejandro Levy lavaron en la Argentina decenas de millones de dólares que obtuvieron del gobierno de Venezuela mediante una defraudación, al firmar contratos para venderle todo tipo de mercaderías con sobreprecios: desde medicamentos y artículos de limpieza, hasta decodificadores de televisión digital triangulados desde China.

Es más, esta causa también tuvo su repercusión en el ámbito financiero si se tiene en cuenta que el Banco Patagonia no quiso dar de alta a Tango Sports S.A. precisamente por el procesamiento de Alejandro Levy.

La empresa respondió que existía un sobreseimiento, pero la entidad bancaria insistió en que no operaría con la empresa al igual que lo hizo el Banco Mariva, que también habría mostrado desinterés por trabajar con Tango.

En estas condiciones, el TC2000 arrancó una nueva temporada. Con mucha ilusión, pero, por ahora, con más espuma y problemas que hechos positivos.

Acumulación de quejas

Una situación en parte similar a la situación que se vivió antes del cambio de propietario, cuando varios equipos del entonces Súper TC2000, suscribieron una carta dirigida al Grupo Clarín para comentar sus malestar por la gestión que llevaba a cabo la empresa Auto Sports.

El documento fue firmado por representantes de Ambrogio Racing, FDC Motor Spoort, Pro Racing, Honda Racing, Barobero Racing, Escudería Río de la Plata, Escudería Fela, Fineschi Racing, JM motor sport, Riva Racing, Aimar Motor Sport, Croizet Racing, Gabriel Werner, Litoral y LR.

La carta mostraba preocupación en temas relevantes como la falta de autos, difusión, la promoción, la gestión y la televisación.

Otro ejemplo de los problemas que viene atravesando el automovilismo argentino fue la situación generada a fin del 2021 por falta de inversiones en mejorar la capacidad tecnológica vinculada a los controles y fiscalizaciones durante las competencias por parte de la Comisión Deportiva Automovilística (CDA).

El ente que depende del Automóvil Club Argentino (ACA) atrasa en sus sistemas de contralor, lo cual lo ha llevado a tomar polémicas medidas sancionatorias que perjudicaron a varios de los pilotos más representativos de varias de las categorías deportivas como, precisamente el TC2000.

Como caso testigo se recuerda lo ocurrido el sábado 25 de septiembre del año pasado, en San Juan, cuando se sancionó a Matías Rossi por exceder los límites de pista.

La medida, señalan en el sector, desató uno de los mayores escándalos del año teniendo en cuenta que el corredor de Toyota lo consideró una penalización ridícula, casi a la medida de sus rivales, y decidió no participar en la final del domingo siguiente.

La incómoda situación generó nuevas medidas similares que terminaron por convertir a la CDA en una de las grandes protagonistas negativas de la temporada sin contar con las herramientas necesarias para que los Comisarios Deportivos puedan abordar sus tareas de manera imparcial.

El mismo dilema se presentó en el Top Race, otra categoría que fiscaliza la CDA, el 21 de noviembre del año pasado, en el mismo circuito sanjuanino. Se trató también de un conflicto sobre excesos en los límites de pista, pero con diferente resolución ya que la escudería involucrada no fue sancionada.

Es decir, se habrían utilizado dos conceptos distintos por parte del mismo ente fiscalizador.

Con una tendencia similar, Leonel Pernía y Agustín Canapino se vieron involucrados en dos sanciones de la CDA que también los perjudicaron.

Te puede interesar "Gangas" en dólares: desde qué precios se consiguen departamentos baratos en la Ciudad

A esto se suman que Rossi dejó de participar en el Súper TC 2000, curiosamente ahora protagonista de otro conflicto.