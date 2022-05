Debaten el futuro del fondo que controla los precios del aceite, la harina y los fideos

La continuidad del fideicomiso creado por el Gobierno para regular los precios del trigo, la harina 000 y del aceite de mezcla será la primera actividad pública que llevará a cabo Guillermo Hang.

Se trata del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA) anunciado por el presidente Alberto Fernández en marzo pasado con el objetivo de impedir que la suba en las cotizaciones internacionales de ese cereal impacte de lleno en "la mesa de los argentinos", precisamente en el precio de la harina y del kilo de pan.

Para analizar la continuidad o no de este instrumento de política económica, el flamante Secretario de Comercio Interior mantendrá este lunes 30 de mayo al mediodía con las autoridades de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM).

Será el primer encuentro que el sucesor de Roberto Feletti tendrá con esta cámara empresaria y marcará el inicio de la gestión que el funcionario pretende encarar desde su nuevo cargo para sostener o modificar ciertos aspectos de las políticas públicas de combate a la inflación.

Los empresarios de este sector buscarán conocer la postura y las definiciones que Hang tiene sobre este fideicomiso, en especial por la existencia de versiones encontradas. Por un lado, se sostiene que el fideicomiso podría desactivarse, aunque desde el Ministerio de Economía, del cual depende Hang, aseguraron la continuidad del instrumento con el cual se regulan los precios de los paquetes de harina 000 de kilo; el aceite de soja y los fideos secos.

El fideicomiso se financia con el aumento de las retenciones al aceite y la harina de soja del 31% al 33%

Cómo funciona el fideicomiso que regula los precios del trigo, la harina 000 y el aceite de mezcla

El fideicomiso se financia con el aumento de las retenciones al aceite y la harina de soja del 31% al 33% tras la suspensión hasta fin de año del decreto que había bajado esas retenciones con el objetivo de promover la industrialización de la producción agroopecuaria.

Esa modificación de dos puntos en las retenciones a la harina y el aceite de soja implicarían para el Estado un ingreso extra de u$s400 millones.

El dinero debe servir para subsidiar el precio de dos tipos de bolsas de harina que las panaderías y otros comercios que utilizan el insumo deben recibir por las bolsas de 25 kilos entre los $1.200 y los $1.800 según el tipo y la calidad.

Lo mismo pasa con los valores a granel que varían entre los $47.100 y los $70.650 por bolsa.

El dinero subsidiar el precio de dos tipos de bolsas de harina que las panaderías y otros comercios que utilizan

Financiamiento agotado

Si bien la FAIM se mostró en contra del fideicomiso desde su anuncio, el Gobierno había prometido fondos aportados por los exportadores para poder rebajar el valor al que esa bolsa llega a las panaderías durante todo el año.

Sin embargo, el financiamiento para este instrumento ya se habría agotado tras un primer reparto entre los pocos molinos que se anotaron en el fideicomiso, en especial Molino Cañuelas que recibió u$s10 millones.

Se trata de una empresa que transita un proceso de concurso preventivo de acreedores y que le debe mucho dinero al propio Estado nacional que le acaba de girar esa suma millonaria.

El despacho de los fondos fue la última medida tomada por Feletti antes de renunciar a su cargo y generó mucho ruido en el sector no sólo por la celeridad en la firma de esta medida sino también porque se advierte que el fondo estabilizador es una herramienta que no ha dado resultados y que no tiene ningún impacto en precios y en la pelea contra la inflación.

En este sentido, una de las preocupaciones de los empresarios es la de saber si el fideicomiso se traspasa al sector público o si se le pide un mayor aporte a los exportadores para continuar con esta política.

El fideicomiso del trigo debería servir para estabilizar el precio del pan a partir del subsidio oficial a la harina 000

En este sentido, cabe recordar que por orden del Gobierno, se establecieron dos fideicomisos: uno privado, donde los exportadores subsidian productos de Precios Cuidados; y uno público que administra Comercio Interior, donde con la suba de retenciones al aceite de soja se subsidia harina industrial para estabilizar el precio del pan.

Este último se puso en marcha la semana pasada, con el subsidio a tres molinos, y otros 10 que están en trámite.

Lo que los empresarios ahora piden saber es si con el objetivo de hacer más efectiva esta política, el Ministerio de Economía podría avanzar con la unificación de ambos fideicomisos.

Empresarios rechazan el fideicomiso del trigo

La delegación de la FAIM que se encontrará con Hang será encabezada por Diego Cifarelli, presidente de la cámara y quien ya ratificó el rechazo de la entidad al fideicomiso del trigo, pero aclaró que las empresas pueden decidir libremente si desea participar del instrumento.

Cifarelli le había comunicado esta posición a Feletti, durante una reunión que el renunciado funcionario mantuvo con la cadena industrial luego de que FAIM hiciera pública su negativa a formar parte del programa.

Para los empresarios, el fideicomiso no es la solución a los problemas sino que proponen otras herramientas que consideran más efectivas y que ya le han acercado a los funcionarios de la Secretaría de Comercio Interior.

De hecho, desde el organismo reconocieron que las cámaras molineras plantearon la voluntad de participar del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, si se reconocen algunas particularidades productivas del sector y una mejora en el precio final de la bolsa de harina industrial, en función de la volatilidad que ha adquirido el mercado mundial de trigo luego de la reciente retirada de la República de la India.

Y antes de dejar su cargo, el propio Feletti se había comprometido a seguir dialogando con el sector para alcanzar un acuerdo, aunque la puesta en marcha del Fondo Estabilizador se hizo de manera individual con cada una de las empresas molineras que se inscribieron.

De esta forma, la responsabilidad de participar o rechazar la convocatoria quedó en manos de cada empresa y desde el Gobierno entienden que la llegada de Hang podría terminar siendo un disparador para que se sumen más empresas en los próximos días.

Entienden que la presencia de un hombre que responde de manera directa al ministro Guzmán muestra el alineamiento de las políticas oficiales hacia un mismo objetivo el de colocar a los formadores de precios del pan en un mismo escenario.

Te puede interesar Creadores de bienestar: conocé la startup argentina que está reinventando el descanso

Las fuentes aseguraron también que no habrá una suba de retenciones para desacoplar los precios locales de los incrementos internacionales que se están dando en este commodity, como pedían Feletti y el Instituto Patria.