Unieron sustentabilidad, negocio y valores y hoy logran transformar a otras empresas

La sustentabilidad debe estar en el ADN de las empresas, porque esto es lo que hoy demandan los mercados y sobre todo los consumidores. Para aquellas que aún no iniciaron este camino o quieren profundizarlo existe Kolibri, una consultora de gestión estratégica que diseña e implementa estrategias ambientales de alto impacto adaptadas al modelo de negocio de cada organización.

"Con base en Argentina, México y Uruguay, a lo que sumamos presencia regional, articulamos proyectos en toda América Latina. Trabajamos de manera colaborativa junto a multinacionales, PyMEs, emprendedores, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y organismos multilaterales para promover el desarrollo sostenible", explica Federico Gómez Guisoli, director ejecutivo de Kolibri, empresa B certificada y destacada en 2021 como Best for the World.

Y agrega: "Buscamos conectar y empoderar a las personas para integrar las variables ambientales a la propuesta de valor de cada organización. Nuestros servicios se estructuran en 3 pilares: estrategias de carbono, de circularidad e innovación & stakeholder".

Gracias a sus desarrollos, esta consultora ha logrado en apenas tres años, por ejemplo, estos resultados: capacitar a más de 47 mil personas en materia de medio ambiente, también recuperar más de 20 mil toneladas de materiales y medir más de 1,3 millones de toneladas de dióxido de carbono que ahora pueden ser compensadas o reducidas.

En Kolibri todos aportan ideas y estrategias en pos de la sustentabilidad

Necesidad de pensar la sustentabilidad

El nacimiento de Kolibri está en la autopercepción de sus creadores. "Quienes hoy conformamos el equipo veíamos desconexión con nosotros mismos, con las otras personas y con el ambiente", adelanta Gómez Guisoli.

"Teníamos claro que para enfrentar los desafíos ambientales de la actualidad, era necesario desarrollar estrategias que permitieran conectarnos e integrar desde estrategias desarrolladas bajo una visión sistémica que conecte a los temas ambientales con el centro de la propuesta de valor de las organizaciones", suma el director ejecutivo.

Para lograr esto, la consultora trabaja con metodologías innovadoras, y adapta las soluciones a cada desafío, validando ágilmente su viabilidad y escalabilidad. "Entendemos a las organizaciones desde una visión sistémica, como parte de una cadena de valor y buscamos colaborar con nuestros socios en comprender los impactos e identificar oportunidades", explica Gómez Guisoli.

Y esto también estuvo en los primeros pasos de la consultora. Tanto que "la inversión inicial fue cercana a cero, ya que nacimos apalancados y plenamente operativos gracias a la confianza de nuestros clientes en los proyectos que ejecutamos en conjunto. El 100% del crecimiento fue orgánico, el mismo se basó en escalar regionalmente como resultado de nuevos proyectos y estrategias desarrolladas, y la recontratación como resultado de la satisfacción, respaldo y validación de nuestros aliados", rememora el director ejecutivo.

Cada vez son más las empresas que demandan estrategias para trabajar en sustentabilidad

Más sustentabilidad

Lo cierto, es que hoy la sustentabilidad está en el centro de la mirada de muchas organizaciones. Según un estudio de McKinsey, se invertirán alrededor de 2 billones de dólares anuales a partir del 2025 en soluciones orientadas a tecnologías que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo.

"Estamos convencidos de que las organizaciones líderes son aquellas que logran integrar las variables ambientales y sociales a sus modelos de negocio, haciéndolas parte de su ADN y confiamos en que esta demanda siga creciendo acentuadamente", afirma Gómez Guisoli.

Por todo esto, en los planes, lo que sigue es "continuar duplicando nuestro crecimiento año contra año al menos hasta 2025. La crisis climática no frena y el tiempo para actuar es hoy. Estamos en un proceso ambicioso de expansión y consolidación regional", añade el experto.

"El sector privado y las empresas han logrado hacer grandes avances en relación a la sustentabilidad, pero aún tienen desafíos significativos por delante. Existen organizaciones donde está absolutamente internalizada la generación de impacto positivo en el modelo de negocio, pero hay muchas otras donde aún se conciben las estrategias ambientales como algo adicional, poco relevante e inconexo con la propuesta de valor. Y es sobre este último punto que trabajamos", resume Gómez Guisoli.