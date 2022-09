Se viene un fin de semana largo en septiembre solo para algunos: ¿a qué sector le corresponde?

El día del Empleado de Comercio se celebra todos los 26 de septiembre, así lo fue instituido por la Ley 26.541. En dicho día los empleados no prestan labores, asimilándose a los feriados nacionales en todos los efectos legales. Esto quiere decir que, en caso de prestar tareas en esa fecha, se deberá abonar el 100% adicional a la remuneración del día y en caso de no trabajarlo se deberá abonar igualmente el plus por feriado no trabajado.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, es el gremio más numeroso del país con alrededor de 1,2 millones de afiliados. Al caer lunes el día conmemorativo, en esta oportunidad no se mueve y muchos gozaran de un fin de semana largo en caso de que no trabajen los sábados.

Si bien los comerciantes no estarán obligados a cerrar sus locales, es algo a lo que se acostumbra, y de hecho se suele acordar entre FAECyS y las grandes cadenas de supermercados y centros comerciales. Afecta generalmente a todas las personas que trabajan en empresas vinculadas a la venta de bienes, servicios y retail. Por lo que alerta al público en general para hacer las compras con antelación y no llevarse sorpresas, consigna la agencia NA.

Las disposiciones de esta esta ley se aplican para los Empleados de Comercio de todo el país y si bien este día conmemorativo está establecido por ley y por cada convenio, en algunas zonas hay acuerdos de los gremios locales con las cámaras empresarias, para trasladarlo a otra fecha siempre que resulte conveniente.

Por ejemplo, durante 2020 y 2021 donde cayeron sábado y domingo, se acordó trasladar el día al lunes siguiente para no afectar las ventas del fin de semana ni alterar la rutina del público en general, dado que es el momento donde generalmente más dispone de tiempo para las compras semanales. Por lo tanto, siempre se debe consultar en el gremio de la zona si es que hay algún acuerdo que cambia la fecha de la celebración.

¿Por qué se celebra el Día del Empleado de Comercio los 26 de Septiembre?

El Día del Empleado de Comercio, remite al 26 de septiembre de 1934, día en el que se legislaron las relaciones del trabajo con la sanción de la Ley N°11.729.

A raíz de los cambios a nivel laboral y conquista de derechos por parte de los trabajadores luego de luchas en los países que estaban a la vanguardia del desarrollo industrial, fue la primera vez que se dictaron normas protectoras de la estabilidad en el empleo, beneficios vacacionales, y garantías por accidentes laborales, entre otras cuestiones.

Es por eso que el Día del Empleado de Comercio quedó instaurada en esa fecha bajo el dictado de la Ley 26.541 sancionada en noviembre de 2009, y ratificada en el Convenio Colectivo de Trabajo de la actividad.