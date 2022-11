Litio estratégico: China agiganta su dominio en la Puna y las provincias se oponen a la "OPEP" con Chile y Bolivia

Tibet Summit le confirmó a Sabino Vaca Narvaja, embajador en China, una inversión de u$s2.200 millones. Las provincias no quieren alianzas con otros países

El escenario extractivista creado en torno al litio no se toma respiro y el Gobierno continúa profundizando la expansión extranjera en las provincias del norte argentino. En esa dirección, y tras una acumulación importante de tratativas, la empresa china Tibet Summit Resources le confirmó a Sabino Vaca Narvaja, embajador en la potencia asiática, que invertirá 2.200 millones de dólares en dos proyectos de exploración situados en la Puna.

Según informaron desde Cancillería, luego de un encuentro con Vaca Narvaja, Jian Rong Huang, titular de la compañía oriental, informó que la firma tiene planes para invertir 700 millones de dólares en el proyecto Salar de Diablillos, en la provincia de Salta, del que se espera una producción anual de 50.000 toneladas de carbonato de litio apto para baterías a partir del año que viene.

Asimismo, la empresa china pondrá otros 1.500 millones de dólares para construir una planta en la que podría producir entre 50.000 y 100.000 toneladas del mismo mineral al año en el Salar Arizaro, también en territorio salteño, para 2024.

"En China, el precio del carbonato de litio aumentó a casi 78.000 dólares por tonelada la semana pasada, un máximo histórico y un aumento de alrededor del 130 por ciento en el año. Si se tomaran como referencia estos precios, las inversiones previstas en Argentina por Tibet Summit suponen divisas por alrededor de 8.000 millones de dólares en el corto plazo", se entusiasmaron en Cancillería.

A tono con esta buena noticia para la obsesión recaudatoria del oficialismo, Vaca Narvaja remarcó que, hoy por hoy, existen "varios proyectos en construcción para la producción de carbonato de litio en nuestro país liderados por empresas chinas. De hecho, de los 9 proyectos mineros de capitales chinos en nuestro país, 6 corresponden a proyectos de extracción de este mineral".

"Cuando vemos ciertas restricciones en algunos países del eje atlántico sobre este sector hay algo que queda claro: el litio es estratégico, jugará en los próximos años un rol fundamental. Nuestro país tiene una posición privilegiada y debemos, explotarla al máximo de la mano de China", completó el funcionario.

Automotrices y tecnológicas concentran la demanda global de litio.

Litio: cómo es la presencia china

La expansión china cobra forma a través de desembolsos directos para el inicio de proyectos o mediante la compra de emprendimientos ya otorgados o ya en marcha. Respecto de esto último, las compañías de ese país no tienen reparos a la hora de hacerse con el control de activos bajo explotación de empresas argentinas.

Una muestra reciente de esto puede verse en los casi 1.000 millones de dólares que, a mediados de año, Ganfeng desembolsó para adquirir el proyecto Pozuelos-Pastos Grandes. Con esa compra, la firma pasó a dominar reservas de litio distribuidas en 24.000 hectáreas de tierras y salares como, justamente, Pozuelos y Pastos Grandes, ambos en la provincia de Salta. Pero los movimientos de esta compañía no se agotan ahí.

"La empresa china Jiangxi Ganfeng Lithium está avanzando la construcción de la planta de Cauchari-Olaroz, a través de la inversión de 565 millones de dólares y podría aportar 40.000 toneladas adicionales de carbonato de litio equivalente (LCE) al año", detalla un informe de la consultora de comercio exterior B&B.

El proyecto Cauchari-Olaroz se ubica en el salar jujeño de Cauchari y su explotación corre por cuenta de Minera Exar, firma bajo control de la mencionada Ganfeng y la canadiense Lithium Americas. La compañía china también es dueña del emprendimiento Mariana, en la provincia de Salta.

Otra empresa que comenzó a posicionarse en la Puna es Zangge Mining Investment, que a fines de junio informó su decisión de motorizar el proyecto Laguna Verde en la provincia de Catamarca. La extracción demandará una inyección de capital del orden de los 40 millones de dólares.

Antes, en abril, iProfesional dio cuenta de la decisión de Zijin Mining de profundizar su desembarco, también, en suelo catamarqueño. En sintonía con la gestión pro minería de Alberto Fernández. Los asiáticos detallaron una inversión del orden de los 380 millones de dólares para el proyecto Tres Quebradas (3Q) ubicado muy cerca de Fiambalá.

Catamarca, Salta y Jujuy concentran la mayoría de los yacimientos activos o en desarrollo.

Extracción de litio: las provincias se oponen a la "OPEP"

Los movimientos de China ocurren mientras, en el ámbito político, recrudecen los cruces entre el Gobierno nacional y las provincias por el dominio del mineral. La "Mesa del Litio" que integran las administraciones de Jujuy, Catamarca y Salta se oponen a la intención oficial de promover una "OPEP" con Chile y Bolivia en la que el control de la explotación del mineral corra por cuenta de Nación.

Los distritos buscan sostener el control estratégico del metal que establece el actual código minero. "No vamos a permitir que el litio vaya a manos de quienes no son el legítimo dueño. Nosotros tenemos esa riqueza, la vamos a compartir obviamente, pero nos corresponde a nosotros", declaró en estos días Ricardo Villada, ministro de gobierno salteño.

"He escuchado a dirigentes decir desde la Capital que el litio es la salvación del país. ¿Por qué no vinieron antes? Cuando se moría la gente en el Norte. Hablan de los chicos desnutridos, pero cuando hay que poner plata no lo hacen", agregó.

Las provincias entienden que, hoy por hoy, Argentina mantiene una diferencia importante con Chile y Bolivia en términos de extracción y venta a los mercados industriales.

Te puede interesar Por falta de insumos importados, se paraliza una de las mayores fábricas de maquinaria agrícola del país

"Chile está inmerso en problemas políticas y Bolivia casi no produce ¿para qué acordar con ellos? Tal como estamos, el negocio evoluciona cada vez mejor", reconocieron fuentes cercanas al gobierno de Jujuy. Este cruce, puerta abierta a un nuevo conflicto entre la Casa Rosada y las provincias, promete muy pronto sumar nuevos capítulos.