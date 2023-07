Multinacional química, a punto de ingresar como socia a la petrolera de Eurnekian

A partir del lanzamiento de una serie de Obligaciones Negociables (ON) privadas, convertibles en acciones, por u$s200 millones, el empresario y accionista mayoritario de Compañía General de Combustibles (CGC), logró llevar la tasa promedio de su deuda a 2.55 anual.

La serie fue totalmente suscripta e integrada por PBBPolisur S.R.L. y Dow Investment Argentina S.R.L., dos subsidiarias argentinas de The Dow Chemical Company.

Se trata de una multinacional con sede ubicada en Midland, en el estado de Míchigan, y considerada como una de las empresas químicas más grandes del mundo, junto con DuPont o BASF.

Se caracteriza por la innumerable producción de reactivos químicos, y de placas fotovoltaicas de película fina que tiene presencia en 175 países, 43.000 empleados y ventas anuales por u$s49.000 millones.

En el caso de las ON que suscribió de CGC, que no devengarán intereses y serán amortizables en una única cuota con vencimiento el día 11 de julio de 2028, están denominadas en dólares, habiendo sido suscriptas y siendo pagaderas en pesos.

Según un comunicado enviado por CGC a la Comisión Nacional de Valores (CNV), excepto que sean rescatadas por CGC, podrán ser convertidas, a opción exclusiva y absoluta discrecionalidad de sus tenedores, en acciones ordinarias Clase "C" que, en la medida en que representen más del 10% del capital social y votos de CGC, permitirán a sus titulares designar un director titular y un director suplente.

Destino de los fondos

El producido de las ON será destinado por CGC a refinanciar pasivos financieros, incluyendo la amortización anticipada total de otras ON simples, no convertibles en acciones, no garantizadas, Clases 22, 24, 26 y 29. Además, con esta nueva emisión, la vida promedio de la deuda financiera de CGC es de 2,93 años a una tasa promedio de 2,55% anual.

Asimismo, a mediano plazo, el proceso le permitirá a CGC considerar la conveniencia de incorporar a The Dow Chemical Company como accionista para un rol estratégico en el crecimiento orgánico que la sociedad ha tenido y aspira a continuar teniendo, respetando (en toda oportunidad de conversión) una valuación piso de la sociedad.

En el caso de CGC, es una empresa de energía líder con operaciones en Argentina, dedicada principalmente al desarrollo, producción y exploración de gas natural, petróleo crudo, GLP (Negocio de Upstream) y con un interés significativo en una red de gasoductos en el norte y centro de Argentina, con participaciones directas e indirectas de co-control en Transportadora de Gas del Norte (TGN), Gasoducto GasAndes Argentina, Gasoducto GasAndes (GasAndes), y una participación minoritaria en Transportadora de Gas del Mercosur (TGM) (Negocio de Midstream).

Es controlada por Latin Exploration S.L.U. (LE), una sociedad española de la cual el también dueño de la Corporación América es accionista mayoritario con el 70% del capital, mientras que el 30% restante está en manos de Sociedad Comercial del Plata (SCP).

Eurnekian compró CGC al fondo inversor Southern Cross, de Norberto Morita en el 2013, cuando, por u$s200 millones, se quedó con la mayoría accionaria de la petrolera que participa en el sector energético, específicamente en la exploración y la producción de petróleo y gas (upstream) y en el transporte de gas.

Adicionalmente a los planes de desarrollo en la Cuenca del Golfo de San Jorge, la sociedad proyecta incrementar significativamente la actividad en las áreas de Cuenca Austral, a partir de la adjudicación de volúmenes de producción incrementales de gas en las rondas 5,1 y 5,2 correspondientes al "Plan de reaseguro y potenciación de la producción federal de hidrocarburos, el autoabastecimiento interno, las exportaciones, la sustitución de importaciones y la expansión del sistema de transporte para todas las cuencas hidrocarburíferas del país 2023-2028".

También la impulsará a desarrollar iniciativas de ciclo corto en forma más rentable aprovechando la oportunidad de mercado dada por la necesidad de mayor producción local y los altos precios de GNL.

Las ON convertibles no garantizadas están denominadas en dólares estadounidenses y fueron suscriptas y serán pagaderas en pesos al tipo de cambio oficial. Las obligaciones negociables privadas convertibles, que no devengarán intereses y serán amortizables en una única cuota con vencimiento en 5 años, el día 11 de julio de 2028, fueron completamente suscriptas e integradas por PBBPolisur S.R.L. y Dow Investment Argentina S.R.L..

El uso de fondos será un liability management mediante el cual CGC cancela deuda más corta y más onerosa por deuda de largo plazo sin intereses y capitalizable por un socio de talla y reconocimiento internacional.

Para CGC, una compañía que opera en una industria de capital intensivo, la posibilidad de sumar un socio del calibre de DOW y obtener financiamiento de largo plazo tiene un muy importante valor estratégico.

Optimizar el capital

En línea con estas acciones, los esfuerzos en materia de financiamiento continuarán enfocados en la optimización de la estructura de capital, como así también en la búsqueda de fuentes adicionales de financiación, en base a los objetivos de inversión y al crecimiento de la compañía.

En el 2022, la empresa ya había definido un proceso de inversiones por u$s300 millones con el objetivo de encarar proyectos de explotación de pozos para producción de gas y energía.

Ese dinero servirá para mantener también los nuevos planes, a pesar de que logró un EBITDA ajustado con dividendos cobrados correspondiente al ejercicio 2022 que ascendió a $43.262 millones, lo que representa una disminución de $23.435 millones respecto al ejercicio del 2021.

La compra, en junio de 2021, del 100% de Sinopec (ahora CGC Energía S.A.U.), también forma parte de dicho proceso de expansión teniendo en cuenta que con esta operación se quedó con participaciones en áreas de exploración y explotación de hidrocarburos ubicadas en las cuencas Cuyana y Golfo San Jorge, permitiendo además que sus ingresos aumentaran $5.370,9 millones, representando un 3,8% de suba, pasando de $141.920,4 millones del 2021 a $147.291,3 millones el año pasado, principalmente como consecuencia del efecto de consolidación de esos activos, parcialmente compensado por menores incentivos (Resolución N° 46-E/2017) devengados en el 2022 por $25.775,5 millones.