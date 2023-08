Dejó la abogacía y un buen sueldo para crear un negocio de velas que se convirtió en un éxito

"Magic Candles surgió a raíz de una necesidad de cambiar mi vida, para que sea coherente con lo que sentía y con la persona que soy", cuenta a iProfesional Daniela Aguilar, creadora del emprendimiento y la marca. "Sentía un vacío, que tenía que haber algo más, que tenía mucho para dar y que el ámbito profesional no me lo había dado ni me lo iba a dar nunca, porque ya no tenía nada que ver conmigo".

Daniela hacía 10 años que estaba en una empresa, trabajando como abogada sin reconocerse en nada de lo que hacía. "Ganando un sueldo que por bueno temía dejar, esperando a las cinco y media de la tarde para ser feliz, robando pedacitos de sol y de libertad en el almuerzo, cuidando cada día de los 14 al año que tenía de vacaciones", narra. "Relegando mis sueños para los ratos libres, odiando cada lunes", añade.

El "bichito" de emprender

La profesión de abogada hacía tiempo que no la representaba. "Los conflictos, las relaciones laborales hostiles, la competencia no eran para mí, quería dedicarle tiempo a mi hija y hacer algo que tuviera que ver con el arte, los cristales de cuarzo que tanto amaba y la energía, era una persona muy sensible y muy espiritual y la maternidad me puso de frente a mi niña interna y a las heridas del alma, despertó la necesidad de aceptarme y sanar", expresa.

Ella sabía que quería hacer otra cosa, pero no sabía qué. "Pedí ayuda a mis guías y ángeles para que me mostraran por dónde continuar, pedí creatividad para encontrar algo que me representara, fortaleza para no desistir y prosperidad como consecuencia de mi trabajo", dice. "Durante uno de los 21 días de meditación y autotratamiento con Reiki que hice en ese momento, vino la respuesta y así nació Magic Candles".

Pasó una hija, una mudanza, mucho Reiki, mucha autoindagación y mucha naturaleza para que el paso que necesitaba dar se diera tan armoniosa y naturalmente que no hubo lugar a dudas. "Desde el momento en que supe que iba a unir todo lo que amaba y a empezar MC, supe también que una parte de mí iba a quedar atrás", reflexiona. "Algo en mí tenía que morir para que algo más grande naciera", agrega.

Lo que le dejó la abogacía

A pesar de todo, la abogacía sí le dejó algunos aprendizajes. "Aprendí a expresar mis ideas de la mejor manera posible, la negociación es el arte de empatizar con lo que le sucede a la otra persona, entenderlo y enriquecer la conversación con el propio punto de vista, convertirse en un enemigo de la contraparte es el peor error de un abogado", dice.

"Como empecé a litigar muy joven también aprendí a armarme de valor y mantenerme segura en mi posición, sobre todo en las audiencias frente a jueces y abogados que me trataban despectivamente, en un mundo que, al menos en ese entonces, era esencialmente machista. Por supuesto que me llevó un tiempo y al principio salía llorando".

Un emprendimiento que "explotó" en la pandemia

Magic Candles explotó durante la pandemia y en ese momento los principales obstáculos eran las imposibilidades de circular, dar con los mejores proveedores, que pudieran producir y acceder a las materias primas. "Así fue como empecé a pintar yo misma mis velas", cuenta la vocera. "Me compré todos los materiales y el horno profesional para sellar la pintura, que de esa forma no se sale jamás con el uso. Fue un gran desafío y amé poder ampliar mi creatividad en momentos en los cuales, de no ser así, no hubiera podido vender nada".

Daniela comenzó con una inversión mínima, "el equivalente a la producción de diez velas y fue todo muy a pulmón al principio", recuerda. "Mi mejor amiga venía a visitarme y la ponía a pegar decoraciones en el packaging que hacía yo misma, porque no me daban los costos para otra cosa. Sin embargo, cuando pude hacerlo, no dudé en invertir más, sobre todo en materias prima de calidad y cursos de todo tipo".

Al principio, la emprendedora hacía absolutamente todo sola: diseñaba los productos, pintaba, producía, empaquetaba, coordinaba los envíos con correo o mensajería, planificaba los lanzamientos, el contenido para IG, incluso coordinaba las ventas por whatsapp.

"Pero a medida que mi emprendimiento creció, vinieron los procesos de automatización de las ventas por la web, la planificación a largo plazo y la ayuda profesional para quedarme sólo con el aspecto creativo de mi emprendimiento, el trabajo energético de mis productos, y poder también escribir y grabar mis cursos", detalla.

Por el momento tampoco delegó la respuesta a los mensajes y comentarios para no perderse ese intercambio con la gente que "es tan enriquecedor y respondo todas las consultas o hago las recomendaciones que me piden personalmente".

En sus inicios, el emprendimiento le demandó una mínima inversión.

Magic Candles nació a raíz de una necesidad de expresión personal de Daniela y había mucho de su proceso de sanación que quería compartir. Esto mismo le ha permitido diferenciarse porque, "más allá de los productos, cada persona es única", asegura.

"Lo que pinto, lo que escribo, lo hago con el corazón en la mano, puede gustar o no, pero en este momento de mi vida ya no puedo negar la persona que soy y mi propósito es ayudar a los demás a conectar consigo mismos, a expresar lo que en esencia ya son, a animarse a hacer eso que aman, a darse momentos de reflexión y tomar acción por los cambios que necesitan ver reflejados en sus vidas. Si logro mi propósito en al menos una persona, vender 10 velas o 1.000 es anecdótico".

El desafiante camino de emprender

Sobre el balance que hace, dice: "Ser emprendedora es un camino desafiante, pero la satisfacción de poder crear algo con tus propias manos y que la gente ame lo que haces, no tiene comparación con nada. Los altibajos van a existir porque lo propio de la vida es el cambio, pero todos los días me levanto feliz de hacer lo que hago, no me pesa el día, no deseo que mi jornada laboral o la semana se termine, tengo el compromiso conmigo misma de cumplir mis sueños, de hacer lo que amo y de encontrar motivación y nuevas ideas para expresarme en tantas formas como me sea posible. Y esa libertad absoluta e invaluable sólo me la dio emprender".

Y concluye: "Como pinto mis velas a mano y todos los productos son artesanales, además les hago Reiki y empaquetamos todo con muchísimo cuidado, tenemos un tope de producción al que prácticamente ya hemos llegado. Como buena virginiana ascendente en cáncer, me hace muy feliz poder conservar la esencia de Magic Candles hasta en el más mínimo detalle, así que el foco de mi emprendimiento hoy por hoy pasa por poder compartir mi aprendizaje y mi proceso en mis cursos de Reiki, tameana y gemoterapia, enseñando mi propio método "Sanando con Cristales" a través de mi Academia Mágica, una plataforma on line que inauguramos recientemente".