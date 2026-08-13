La compañía redefine su desarrollo y estrategia en Hualilán y prioriza instalaciones propias mientras el sector analiza el alcance de la inversión prevista

La empresa Challenger Gold puso en marcha una reestructuración ordenada de su estrategia productiva en el proyecto Hualilán, en la provincia de San Juan, que tiene como uno de sus principales accionistas y presidente al empresario Eduardo Elsztain, hombre fuerte del Real Estate y que desde hace un buen tiempo está jugando fuerte en el negocio minero.

La decisión responde a un giro técnico y operativo orientado a consolidar la sostenibilidad financiera del activo a largo plazo, con el objetivo final de lograr un modelo de operación integrada, procesamiento in situ y mayor valor agregado en la cadena local.

Según informaron desde la empresa, la determinación de replantear la escala del proyecto obedece directamente a la información técnica y a los datos de procesamiento obtenidos durante la fase inicial de tratamiento de mineral mediante instalaciones de terceros. Este diagnóstico llevó a los directivos a pausar el esquema provisorio para concentrar recursos en la ingeniería definitiva de una planta propia y en la ampliación de sus reservas declaradas.

Para evitar un impacto drástico en la dinámica operativa y productiva, Hualilán iniciará una etapa de transición planificada que se extenderá durante cuatro meses. Durante este período, la firma completará las actividades extractivas que se encuentran actualmente en curso, procederá al acopio organizado de mineral y evaluará diversas alternativas comerciales para asegurar la viabilidad del negocio.

En ese sentido, uno de los pasos centrales de este período de empalme será reemplazar el mecanismo actual de maquila o procesamiento externo por un contrato formal de compra de mineral con el proyecto Casposo, optimizando así los costos logísticos y operativos.

En forma paralela, la compañía continuará avanzando de manera intensiva en un cronograma que incluye estudios de ingeniería de detalle, la actualización del paquete de permisos ambientales y sectoriales, y los trabajos previos de preparación de infraestructura básica. La meta de fondo es dejar todo asentado para la futura construcción de una planta de procesamiento propia en el yacimiento, lo que le otorgará total autonomía a la operación sanjuanina.

Exploración agresiva: 35.000 metros de perforación para expandir reservas

Como parte de este plan integral, Challenger inició además una sólida campaña de exploración que contempla aproximadamente 35.000 metros de perforación. Los datos resultantes de estas perforaciones se irán incorporando de manera progresiva a los modelos geológicos, de recursos y de reservas de la mina, buscando expandir la vida útil del yacimiento y dotar de mayor certidumbre a la inversión total.

Cronograma confirmado: construcción en 2027 y producción en 2029

De acuerdo con la hoja de ruta actual, la planificación apunta a iniciar la construcción de la planta de procesamiento in situ entre finales de 2027 y los primeros meses de 2028, con la meta de retomar la producción comercial a principios de 2029. Desde la firma aclararon que los plazos y fechas definitivas se irán confirmando a medida que se alcancen los niveles de certeza técnicos e institucionales requeridos para este tipo de megaproyectos de escala internacional.

Este camino de maduración incluye la obtención de todas las autorizaciones regulatorias, la estructuración del financiamiento de capital, la actualización del estudio de prefactibilidad y la adhesión formal al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). La inclusión bajo el paraguas del RIGI resulta una pieza clave para asegurar las condiciones de estabilidad fiscal, cambiaria y jurídica indispensables para desembolsos de esta magnitud.

Desde Challenger recalcaron que esta reorganización no implica una retirada ni un desinterés en el yacimiento, sino una adaptación necesaria a la realidad técnica observada en el terreno. La compañía ratificó su compromiso con la provincia de San Juan y destacó que Hualilán sigue siendo un activo estratégico de alto potencial a largo plazo, enfocado en construir una operación sostenible.