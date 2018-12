Cumbre del G20 En conferencia de prensa, Macri evaluó políticamente el G20: "Nunca tuvimos la relación con el mundo que tenemos ahora"

Desde las 10, el Presidente habló desde la Casa de Gobierno y contó los resultados que dejó la cumbre del G20 realizada en Buenos Aires

Luego de un fin de semana cargado de actividades en el marco de la cumbre del G20, Mauricio Macri brindó una conferencia de prensa y contó detalles del encuentro que se desarrolló en Buenos Aires.

"Vivimos días históricos", abrió la rueda de prensa. "El mundo se ha comprometido con lo que nos pasa, en ayudarnos, en acompañarnos", afirmó respecto a la situación económica.

"Lo que nos afectó, ya pasó", consideró luego, en busca de dar vuelta la página de la crisis.

"Frente a dudas, que (Christine) Lagarde las expresó, me refiero a cosas que tal vez otros líderes pensaban y no decían, ella lo dijo, comentó que había muchas dudas sobre la organización de este evento. Quiero felicitar a todos los argentinos y especialmente a los que participaron", indicó. Agradeció, por ejemplo, "a las fuerzas de seguridad, a la AFI, a migraciones".

"Todos quedaron maravillados de la hospitalidad", añadió. "Ni que hablar lo del Teatro Colón", comentó sobre la obra que lo hizo emocionar hasta las lágrimas.

"No hubo uno de los líderes que no me haya dicho, 'qué país'. Emanuelle Macron estaba impactado", señaló respecto a la volutnad de muchos líderes de querer volver a la Argentina.

Y festejó que se haya llegado a un acuerdo conjunto al final de la Cumbre de líderes mundiales.

Luego, en clave electoral, se diferenció del kirchnerismo, una vez más: "Estábamos aislados del mundo". Y dijo que "nunca tuvimos la relación con el mundo que tenemos ahora", en una clara comparación con el gobierno anterior.

Entre otros temas, mencionó un posible acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

"Bolsonaro me dijo que quiere avanzar en el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Todos coincidieron que el acuerdo entre la Union Europea y el Mercosur es muy importante", sumó.

Y dijo que el 10 de diciembre hay una reunion técnica para avanzar con el pacto entre bloques regionales.

Durante la conferencia no faltaron preguntas sobre la situación interna del país.

En esa línea, dijo sobre la alianza de Gobierno, tras las tensiones con sus socios radicales: "Somos seres humanos, puede haber enojos pero hay mucha responsabilidad".

También hubo referencias a las sesiones extraordinarias que convocó el Poder Ejecutivo. "Tantos las leyes (como la de alquileres) como los jubilados son prioridad. Pero en ambos casos tenemos limitaciones", comentó sobre dos temas que quedaron aufera de las discusiones tras la consulta de un periodista.

"Para mí, meses es una eternidad", respondió al ser consultado sobre la oficialización de su candidatura para las elecciones del 2019.

Y vinculó el G20 a la vida cotidiana de la gente: "Todo esto (dijo en referencia a la cumbre que se desarrolló en Buenos Aires) tiene sentido si luego genera trabajo".

Por eso se preocupó por resaltar que "en las reuniones bilaterales firmamos cosas muy valiosas".

El Presidente, por ejemplo, habló de la financiación de distintos proyectos vinculados a Vaca Muerta, como con Estados Unidos o Rusia, que levantará un ferrocarril con destino a esa zona.

A su vez destacó la exportación de cerezas a China. "También acordamos que vamos a modernizar el ferrocarril San Martín con Xi Jinping", indicó. Y subrayó que en tres años se reunión cinco veces con su par chino, con el que firmó 31 acuerdos.

"Destrabamos el crédito con Alemania para que pueda financiar iniciativas acá. Eso va a posibilitar que inviertan en litio", enumeró luego.

Y anticipó que los empresarios italianos vendrán al país en busca de "mayor integración" con pymes nacionales.

"Ha habido en cada reunión hechos concretos", festejó. "Nos estamos integrando", agregó.

Macri también fue consultado sobre un posible repunte de la economía en marzo: "No queremos dar más pronósticos". "Estamos en un proceso de estabilizar la economía", dijo, y auguró un muy buen verano.

Como es su costumbre, el fútbol se metió en la conferencia de prensa. "Cabe una profunda reflexión por parte de todos", aseguró respecto a la violencia en el superclásico.

Y dejó una frase polémica:"Lo que pasó en la confitería de River con las autoridades es más grave de lo que pasó en la calle". Opinó que eso pudo haber pesado mucho en la dirigencia regional a la hora de llevar la superfinal a Madrid.

"No podemos vivir en una ciudad militarizada. La forma de evitar la violencia es detener a los que cometan delitos, no poner cada vez más policías en las calles", dijo.

Y mencionó un ataque de piedrazos que ocurrió en Ingleterra a un micro que transportaba a los jugadores, hace pocos días atrás, donde se detuvo a los agresores y se les impartió una pena ejemplar.

El Reino Unido y las Malvinas

Un párrafo aparte mereció su encuentro con Theresa May.

"La reunión fue bajo el entendimiento que los reclamos históricos permanecen. Nadie renuncia a ellos", afirmó sobre Malbinas. "Seguiremos batallando, discutiendo y poniendo el tema sobre la mesa", dijo el jefe de Estado en conferencia de prensa en la Casa Rosada.

El mandatario aseguró que él y su Gobierno creen que "como en todas las relaciones que se están construyendo, es mucho mejor manteniendo una relación" que romper el diálogo con Reino Unido por una disputa histórica.

Y consideró que esa estrategia llevada adelante por la coalición Cambiemos "ha sido positiva" porque se pudo "resolver temas históricos tan dolorosos como el reconocimiento de los caídos con todos los familiares que fue un momento maravilloso".

Macri destacó también los avances en temas de logística con el Reino Unido, con el vuelo que unirá al continente con las islas vía Córdoba.

"También sabemos todos que Reino Unido se está separando de Europa y eso abre oportunidades de generar convenios de intercambio específicos vía el Mercosur y ellos también están abiertos a esto", concluyó.