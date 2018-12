ventas en caída El patentamiento de motos se desplomó 53,6% interanual

Los datos de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM) corresponden a noviembre, y en los primeros once meses del año baja 13 por ciento

La Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM) informó que en noviembre se patentaron 31.046 unidades, con una baja del 53,6% en comparación con el mismo mes de 2017.



Asimismo, el informe brindado por la Cámara reveló que entre enero y noviembre de 2018 se alcanzaron unas 556.127 motos patentadas, un 13% menos que en el mismo período del año anterior, en el cual se había llegado a las 640.445 unidades.

El 89% de las motos patentadas en noviembre (27.581) son de origen nacional. Durante este período, las motos más vendidas fueron de baja cilindrada. Con 11.564 unidades patentadas, los motovehículos de 110 cc ocupan el primer puesto, seguidos por las motos de 150 cc con 6.590.



Dentro de las categorías más vendidas el segmento CUB encabeza el ranking con 13.330 unidades, seguido por el segmento "street" con 6.388.

“Es de suma importancia para el sector lograr en conjunto con el Poder Ejecutivo una actualización del impuesto interno de cara al 2019. Dada la devaluación, los segmentos de motos entre 300 y 500 centímetros cúbicos, que antes no tributaban, ahora sí lo hacen como si fueran motos de lujo”, afirmó Lino Stefanuto, presidente de la CAFAM.



Y agregó: “Somos optimistas y confiamos en que el Gobierno ajustará la base imponible a partir del año que viene para poder reactivar la producción de motocicletas, sobre todo la gama media que fue la más afectada”.

En cuanto a los lugares del país donde más patentamientos se registraron durante noviembre, lideran el ranking las provincias de Buenos Aires con 8.361, Santa Fe con 2.942 y Córdoba con 2.552. Después se ubican las provincias de Chaco (2.106) y Tucumán, con 1.726 unidades.