¿Cuál es la fruta más saludable de todas en el mundo?

Tiene un alto aporte vitamínico, reduce las enfermedades cardiovasculares y ayuda a regular el colesterol malo, entre otras características

Un estudio realizado en los últimos meses de 2015 y publicado en el Journal of the American Collage of Nutrion pone al kiwi en el puesto número uno de las frutas más completas entre 27 variedades de frutas.

El kiwi es originario de Nueva Zelanda y debe su nombre al pájaro que es seña de identidad nacional. Tiene una piel aterciopelada marrón y por dentro tiene un color verde intenso salpicado por semillas negras que lo vuelven un alimento muy atractivo para la vista.

Es bueno para aumentar las defensas y proteger la salud de nuestro organismo. Se puede consumir en porciones, licuados o ensaladas.

La investigación se basó en su aporte vitamínico. Contiene casi el 83% de la cantidad de vitamina C recomendada para consumir diariamente, y aporta el doble de esta vitamina que la naranja, la fruta mundialmente conocida por su gran contenido de vitamina C.

Con su alto contenido de vitaminas C y E, el Kiwi ayuda no solo a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y degenerativas por sus propiedades antioxidantes sino que también favorece la absorción del hierro por parte del organismo lo que resulta útil para prevenir o tratar casos de anemia, mejoran la circulación y el estado de las arterias.

Estas vitaminas junto al ácido fólico aumentan las defensas del organismo ya que colaboran con la producción de glóbulos rojos y blancos para reforzar el sistema inmunológico.

Además, contiene fibra soluble que colabora con la digestión, mejora el tránsito intestinal y ayuda a combatir el estreñimiento, la gastritis o la indigestión y regula los niveles de colesterol malo en la sangre.

Asimismo, se presenta como una fruta recomendada para calmar la ansiedad y reducir los niveles de estrés, algo que logra la mezcla de vitamina C con minerales como el magnesio.