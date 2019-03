Emilio Basavilbaso: "Este año, la suba de las jubilaciones debería ser del 46%"

El director ejecutivo de la ANSES aseguró que este mes el organismo volcará $15 mil millones extras al consumo por el incremento DE LA AUH

El director ejecutivo de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), Emilio Basavilbaso, aseguró que las jubilaciones "deberían subir 46%" en todo 2019 y precisó que este mes el organismo volcará $15 mil millones extras al consumo por el incremento para la Asignación Universal por Hijo (AUH).



Si bien - en una entrevista con La Voz del Interior- descartó que esté pensando en una candidatura a diputado nacional por la Capital Federal, aclaró que estará donde el presidente Mauricio Macri se lo pida. También habló sobre la licuación que sufrió el año pasado el Fondo de Garantía de Sustentabilidad por la devaluación.



–¿De cuánto fue el esfuerzo fiscal para otorgar 46% de aumento a la AUH?



–Son $15 mil millones de esfuerzo fiscal. Es dinero que va directo al consumo. Tiene un doble beneficio: para las familias y también para dinamizar la economía.



–¿A esto se suma la Ayuda Escolar?



–Sí, desde $1.700. Una familia tipo de dos hijos en marzo va a cobrar $8.700, entre lo que es este beneficio más la AUH. Esto se paga todo en marzo.



–¿Hubo aumento de la demanda de AUH en el contexto de crisis del último año?



–Estamos aumentando el esfuerzo. Y lo venimos haciendo desde el primer día que gobernamos. De hecho, es una decisión del Presidente llevar alivio a las familias que peor la están pasando.



–¿Qué están viendo en las calles?



–Vemos que la situación no está bien. Pero la realidad es que se está desacelerando la inflación, y eso es muy positivo.



–¿Hay alguna posibilidad de otorgarles un bono o un aumento extra a los jubilados por la pérdida de poder adquisitivo que registraron en los últimos meses?



–Tenemos el aumento del 11,83% ahora en marzo para todos los jubilados. Es el primero de los cuatro aumentos que habrá en el año. El incremento de 2019 debería rondar el 46%, que es este adelanto que hicimos para los niños de la AUH.



–¿Cuánta gente aceptó la Reparación Histórica y cuánta está en condiciones de acceder?



–Ya hay más de 1,1 millones de jubilados beneficiados. Tenemos hechas propuestas a más de 1,5 millones de jubilados. Hay gente que todavía no se ha decidido, aún hay tiempo. La buena noticia es que más del 90 por ciento de quienes recibieron la propuesta la han aceptado. Es la primera vez en la Argentina que una política pública masiva que le da la opción a la persona se le pasa un valor concreto y ella decide. Eso da previsibilidad.



–¿Sobre la revisión de las pensiones por invalidez, qué conclusiones están obteniendo? ¿Están dando de baja a pensionados?



–Estamos trabajando en conjunto con la Agencia Nacional de Discapacidad, que es la que determina las condiciones para acceder a estas pensiones.

Te puede interesar Con la industria en terapia intensiva, el Gobierno negocia medidas para evitar despidos masivos

Se ha detectado un conjunto de prestaciones que no correspondían porque la persona estaba trabajando en blanco o porque no vivía en la Argentina. No se han realizado bajas, pero sí se ha llamado a todas las personas para que presenten documentación que respalde su condición.



–¿Cómo está hoy la relación con las provincias por los déficits de las cajas previsionales?



–Desde 2016, volvimos a asistir a las cajas provinciales. En los últimos seis años del kirchnerismo, no se había transferido ni un peso. Hicimos un sistema que es parejo para todas las provincias, lo discutimos con los gobernadores.

Te puede interesar Con descuentos agresivos de hasta 50%, el turismo apuesta que el Travel Sale le dé nuevo impulso

El sistema consiste en analizar los déficits de cada una de las cajas y según cuán parecidas son a las condiciones que establece la ANSES asiste a cada una de ellas. Vamos a seguir con este sistema porque nos dio resultado. Es parte de esta política del Gobierno de hacer una Argentina más federal y de una administración más responsable de los ingresos de todos los argentinos.



–¿Pero van a insistir en un futuro con la idea de que todas las cajas previsionales pasen a manos de la ANSES?



–No, porque somos un país federal y cada provincia define si quiere traspasar o no. Es potestad de cada provincia. Lo que sí decidimos es que si la provincia quiere tener un sistema jubilatorio diferente, la Anses va a financiar sólo lo que tenga que ver en relación con lo que esté armonizado.



–En 2018, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES perdió valor por unos 21.924 millones de dólares por la devaluación. ¿Cómo se frena esa licuación?



–El FGS venía con la mejor rentabilidad que había tenido en su historia. La realidad es que con, la caída del dólar, sintió un impacto. El fondo sólo puede invertir en la Argentina, entonces no tiene mucho escape a esas fluctuaciones de la economía. En algún momento se discutió en el Congreso si el Fondo volvía, como en otros momentos, a invertir afuera y se ha decidido que no.

Te puede interesar Cavallo, Calvo, López Murphy y Broda arman plan económico para el próximo presidente

Eso tiene sus cosas a favor, porque todo el dinero se queda en el país; y en contra, porque no se puede cubrir afuera para ser anticíclico, como lo es el de Chile. Es una decisión que tenemos que ir pensando y tiene que rediscutirse en el Congreso.



–¿En ese plan a futuro está contemplada la venta de acciones de las empresas que la ANSES heredó de las ex-AFJP?



–No hemos tomado un camino de venta de acciones. Es más: hoy la cartera de acciones es mayor a la que había cuando llegamos en porcentaje del total del fondo. Lo que decimos es que tenemos un equipo profesional muy capacitado en el FGS, por lo que cuando conviene vender, vendemos; y cuando conviene comprar, compramos.

Por muy poquito tiempo, el FGS estuvo inhibido de comprar y vender. Y eso tuvo resultados negativos porque las empresas pueden tomar partido perjudicando al Estado.



–¿Tiene previsto ser candidato a diputado nacional este año?



–No, hoy estoy concentrado en la Anses, que representa más del 60 por ciento del Presupuesto nacional. Estamos trabajando muchísimo y vamos a tener nuevos anuncios en el año.