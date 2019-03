Desde hoy, viajar será más caro: el boleto mínimo de colectivo subió a $18

Es parte del plan de ajuste de tarifas al servicio público anunciado por el gobierno de Mauricio Macri. Cómo funciona la red SUBE

El boleto mínimo de colectivos en el área metropolitana de Buenos Aires pasó a costar desde este viernes 18 pesos, como parte de la actualización de las tarifas para el transporte público, que incluye a los trenes y el subterráneo.

En diciembre, el gobierno nacional decidió implementar un aumento gradual en las tarifas del transporte entre los meses de enero, febrero y marzo, con descuentos de la Red SUBE para quienes combinen más de un medio de transporte y para aquellos que con menos ingresos perciben la tarifa social.

De esta manera, el nuevo esquema para Capital y el Conurbano bonaerense quedó establecido de la siguiente forma: para el tramo más corto de hasta 3 kilómetros pasó a costar 18 pesos.

En diciembre, esta misma tarifa costaba $13, en enero subió a $15 y en febrero a $16,50.

En tanto, el tramo más largo -más de 27 kilómetros- pasó de $16,50 a $ 19, luego a 21 y ahora está en $23.

Los aumentos abarcan también a los trenes metropolitanos, que ingresan a la Ciudad desde distintos puntos del conurbano bonaerense. En el caso de las líneas Mitre, Sarmiento y San Martín, el boleto mínimo subió de $ 8,75 a $10, luego a $11,25, y desde este viernes a $12,25. Por su parte, quienes recorran dos tramos abonarán $ 5,50; y quienes hagan viajes de tres tramos, $18,50.

En tanto, viajar en el Roca y el Belgrano Sur costará hoy $ 7,75. En diciembre salía $ 5,50; en enero pasó a valer $ 6,25; y en febrero, $ 7.

Por último, el subte subirá en abril y mayo tras la audiencia pública no vinculante en la que quedó oficializado que el próximo mes el boleto pasará a costar $19 y en mayo, $21.

Actualmente la tarifa plana, sin descuentos (que se aplican a medida que se registran más viajes) tiene un costo de $16,50.

El cronograma de aumentos fue anunciado por el gobierno nacional a fin de año. Y al mismo tiempo se confirmó que cada municipio se haría cargo de solventar los subsidios para las líneas de colectivos municipales.

Los beneficios de Red Sube se acumulan con los de la Tarifa Social que ya implica 55% de descuento en el valor del boleto y alcanza a jubilados y pensionados, personal de trabajo doméstico, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por embarazo, Progresar, Argentina Trabaja, Ellas Hacen, Monotributo Social, Pensiones No Contributivas y excombatientes de la Guerra de Malvinas.

Cómo funciona la Red SUBE

El sistema combinado de transporte público de pasajeros, plantea una serie de interrogantes sobre su aplicación y alcances. Éstas son las respuestas a las preguntas más frecuentes:

- Si mi viaje lleva más de 2 horas para llegar a destino, ¿Red Sube me hace los descuentos?

Desde el momento que pagás tú primer viaje, tenés dos horas para tomar la última combinación y recibir los descuentos. Es decir, tenés dos horas más lo que dure el último viaje.

-¿Qué pasa si se superan los 120 minutos desde que pagué el primer viaje y aún tengo que realizar una combinación?

En el siguiente viaje pagarás la tarifa sin descuento y se reiniciará el ciclo nuevamente. Volverás a disponer de 2 horas para realizar hasta 5 combinaciones con los descuentos correspondientes.

-¿Qué sucede si me bajo y vuelvo a tomar la misma línea de tren o de colectivo?

No se considera combinación, por lo que no se realizará ningún descuento.

-¿Qué pasa si viajo con alguien y comparto mi Sube?

Red Sube es personal. Si pagás más de un pasaje con la misma Sube sólo se aplicará el descuento en el primer boleto.

-¿Tengo que usar una nueva tarjeta?.

No, el descuento se aplicará automáticamente sobre la misma tarjeta que ya estás utilizando.

-Si no tengo tarjeta Sube, ¿puedo ser beneficiario del descuento?

No. Para poder realizar viajes en transporte público en AMBA, deberás disponer de una tarjeta Sube.

-Los colectivos diferenciales (rápido-semirápido), ¿están incluidos?

Están incluidos todos los servicios de transporte de pasajeros urbanos y suburbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): dentro de estos están los servicios comunes, expresos y expresos por autopistas. Por ejemplo, de Buenos Aires a La Plata.

-¿El subte, forma parte de Red Sube?

Sí, el subte participa del descuento de Red Sube.

-Viajo en subte, ¿qué pasa con la tarifa escalonada (a partir de los 21 viajes)?

La tarifa escalonada se acumula con Red Sube.

-¿Qué pasa si combino dos líneas de subte distintas?

No pasa nada. Funciona al igual que en la actualidad. Hoy, el subte ya es un sistema integrado donde no hay que abonar una diferencia si uno hace una combinación de una línea a otra.

-¿Qué pasa con los abonos y el boleto en papel del tren?

Los abonos y el boleto en papel se seguirán vendiendo pero no formarán parte de Red Sube.

-¿Tengo que validar mi Sube a la salida de la estación de tren?

Sí, para la correcta aplicación de los descuentos tenés que validar tu tarjeta Sube al iniciar y terminar el viaje para que te cobren sólo el tramo realizado. De no hacer la validación de tu tarjeta al salir, el descuento se realizará sobre la tarifa completa.

-¿Dónde se puede verificar si el descuento fue aplicado correctamente?

Podés ingresar a Mi SUBE para chequear tus últimos movimientos y confirmar que la combinación haya sido realizada correctamente para ser beneficiario del descuento (en el AMBA y dentro de las 2 hs). Tené en cuenta que la información se actualiza cada 72 horas.

Para más información, consulte www.argentina.gob.ar/sube o al 0800-777-SUBE(7823)