"Me quedé sin nada, me peló", dice un denunciante del "gurú de las finanzas"

Viglione está acusado de ser el autor de más de 100 estafas a ahorristas por unos cuatro millones de dólares. El juicio está en su tercera semana

Daniel Jacinto Viglione era conocido en Mar del Plata como el "gurú de las finanzas" y aprovechó sus conocimientos en el rubro inversiones para estafar, junto a su exsocia, a más de 100 ahorristas por un total de cuatro millones de dólares.

El caso tomó estado público el 21 de octubre de 2016 cuando la familia de Viglione presentó una denuncia por "averiguación de paradero" ante su ausencia por varios días.

Casi en simultáneo, la Justicia comenzó a recibir denuncias de personas que aseguraban haber sido estafadas por Viglione por montos que iban desde los 10.000 a los 60.000 dólares.

El sábado 5 de noviembre de 2016, Viglione fue detenido en un hotel de la ciudad de Mendoza en el que estaba registrado como huésped con su propio nombre y desde entonces permanece detenido, alojado en la Alcaidía Penitenciaria N° 44 de Batán.

El 20 de mayo pasado comenzó el juicio oral, que está a cargo de la jueza correccional 2 de Mar del Plata, Ana María Fernández.

Ahora, en el inicio de su tercera semana, el juicio contó con la participación de nuevos damnificados que contaron la manera en que conocieron al imputado, su socia y cómo entregaron el dinero.

Una de ellas fue una mujer mayor que -según informa el sitio 0023.com.ar- ante las preguntas del fiscal Carlos David Bruna y el abogado Julio Razona contó la manera en que le entregó los 15 mil dólares que tenía en su poder y lo que sintió cuando descubrió que no iba a recuperarlo. "Me quedé sin nada, me peló", dijo.

Para el fiscal David Bruna, "las estafas cometidas por Viglione habrían sido en concurso real, lo que le permite a la Justicia, en caso de haber una condena, sumar los máximos de penas de cada delito".

"Un caso aislado tiene una pena en expectativa de 1 mes a 6 años, mientras que en el caso de Viglione la expectativa de sentencia condenatoria podría ir de 6 a 50 años", explicó a la prensa el fiscal, luego de la audiencia que se desarrolló en una pequeña sala que apenas albergó a un puñado de asistentes.

De la investigación se desprendió que Viglione aprovecho "la credibilidad y popularidad que le otorgó la conducción del programa radial 'Economy Geeks', dedicado al análisis económico y de mercados mundiales" y su participación en otros programas televisivos, para atraer a sus víctimas haciéndoles creer que multiplicaría sus ahorros.

Tal como consta en la causa, "desavenencias económicas" aquejaron al periodista a partir de 2016 y "pusieron en evidencia que no había asignado el dinero que le daban sus víctimas al destino prometido, por lo que no existían esas fabulosas ganancias.

Tras la primera audiencia, el abogado Julio Razona, que representa a 68 de las víctimas, expresó que mantendrá "la acusación contra los dos acusados, tal como se llevó adelante en la investigación inicial, por el delito de 'estafas en concurso real', lo que se entiende como hechos independientes que podrían acumularse y lograr una pena máxima de 50 años de prisión".

"Demostraremos que ambos (Viglione y Larsen) se aprovecharon de la vulnerabilidad de personas mayores que generó no solamente daños materiales, sino también morales que terminaron con la vida de varias personas", dijo el letrado a la prensa.

Por su parte, el abogado de Larsen, Sergio Fernández, a la salida de la audiencia expresó que su defendida "no es autora ni partícipe de las conductas atribuidas por el fiscal, por lo que rechazó la acusación de concurso real y que pedirá su absolución".