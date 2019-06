Musimundo busca renegociar su deuda porque no pagó intereses de Obligaciones Negociables

La calificadora de riesgo Fix le bajó la calificación desde "BB" a "C" y advirtió que Carsa se encuentre en una débil situación operativa"

Carsa, una de las firmas propietarias de la cadena de electrodomésticos Musimundo, buscará renegociar su deuda con sus acreedores porque no pudo pagar los intereses de una de sus obligaciones Negociables (ON).

Un nuevo problema para la compañía que el año pasado entró en concurso de acreedores y de esta manera había conseguido renegociar su deuda con entidades bancarias y tenedores de sus ON.

En este contexto, cerró más de 30 locales en todo el país y muy de a poco parecía que volvía a encaminar su situación financiera pero ahora la historia dio un vuelco. En su última reunión de directorio concretada el 30 de mayo pasado el directorio de la firma advierte que tiene "un faltante de caja $706 millones que la compañía no puede financiar con recursos propios ni con créditos bancarios" y por eso no podría cumplir con el pago de intereses pautado de sus ON, pero la situación también se extiende a vencimientos de deuda con bancos y proveedores.

En los últimos días, la calificadora de riesgo Fix le bajó la calificación desde "BB" a "C" y advirtió que "Carsa se encuentre en una débil situación operativa con baja rentabilidad y cobertura de intereses".

"Además, no posee la liquidez para afrontar los servicios de deuda en un contexto de bajo acceso al financiamiento tanto bancario como de sus proveedores", indicó en su informe de Fix.

No obstante, desde la empresa argumentaron que su actual panorama responde a situaciones ajenas a su plan de renegociación de deuda y así lo detallaron en su acta de directorio.

"El plan de reestructuración se hizo en base a un plan de ventas muy conservador atento a la situación del país, que combina alta inflación con recesión, y aun así era un plan que se podía cumplir. Sin embargo, la falta de abastecimiento por parte de proveedores claves, hizo que la empresa perdiera ventas por $574 millones desde septiembre a febrero. Esa pérdida de ventas representó una merma de ingresos y de caja de $354 millones", indicó.

Así es que ahora, con esta nueva crisis financiera en marcha, se especula que Carsa ejecutará más cierres de locales de Musimundo porque la empresa sigue teniendo una estructura comercial grande en un contexto de caída de la demanda. Actualmente la sociedad tiene bajo su órbita más de 90 locales distribuidos en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Misiones y Corrientes.

En lo que respecta al futuro de la empresa, las perspectivas de la calificadora de riesgo no son para nada alentadoras: "Fix entiende que en un contexto de persistentes y elevadas tasas de interés y bajo nivel de demanda la generación de fondos de la compañía continuará siendo negativa", detalla un informe.