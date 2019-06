Alessandra Minnicelli, esposa de De Vido: "La historia de los cuadernos es una ficción"

Alessandra Minnicelli, esposa de Julio De Vido, está segura de que la Causa de los Cuadernos K, que mantiene a su marido en prisión desde el año 2017, "es una ficción" y "un guionado".

La mujer del exministro de Planificación y Obras Públicas del kirchnerismo lanzó una encendida defensa del exfuncionario e incluso deslizó que otros implicados, como José López o Lázaro Báez, son tan inocentes como su marido.



Entrevistada en Canal Net TV, aseguró que De Vido "no recaudó absolutamente nada" durante su gestión como ministro de Néstor Kirchner y luego de Cristina Fernández. "Lo que pasa es que los aportantes de las campañas políticas generalmente son empresas que tienen un gran peso" están relacionadas con la Obra Pública", justificó.



Afirmando que "la historia de los cuadernos es una ficción", Minnicelli cree que "el guionado de la causa de las fotocopias de los cuadernos había sido una oportunidad histórica de parte de la Justicia para determinar, o desentrañar, cómo es el dinero de la política o de los políticos, y cómo era el tema de la cartelización de la Obra Pública". "En la causa hay algo de verdad", aseguró la abogada, que cree que se trata de una confusión entre el dinero aportado a los partidos políticos y el destinado a las obras del Estado.



Minnicelli dijo que "De Vido manejaba la obra pública, totalmente". "No estaba de adorno en el ministerio, hizo toda la planificación federal para el desarrollo productivo de este país", defendió. A la vez, minimizó el escándalo de los bolsos repletos de dinero que José López escondió en un convento, diciendo que la Justicia debería investigar de dónde proviene el dinero: "No sé si López es corrupto, el dinero de los bolsos venía de un empresario".



Tampoco sabe si Lázaro Báez es inocente de los cargos que tiene en su contra, y lo mismo piensa del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime: "En el segundo juicio de la Tragedia de Once, se comprobó que el tren no frenó", excusó, pero también defendió a su marido. "Julio no era el gestionaba las cosas en la Secretaría de Transporte", explicó.

Sobre el empresario de la construcción, Báez, Minnicelli elogió su sacrificio: "¿Cuántas empresas tenía Lázaro y cuantas tiene la provincia de Santa Cruz? ¿Saben lo que es trasladarse 3.000 kilómetros para hacer una obra?"