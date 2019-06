Roly Serrano será candidato a diputado por el kirchnerismo

El reconocido actor Roly Serrano confirmó que es precandidato a diputado provincial en Salta por una lista del kirchnerismo en las próximas PASO.



"Me pareció un acto extraordinario el de Cristina, de sumar a Alberto. De humildad muy grande por un lado y de hacer una autocrítica por otro", opinó sobre la composición de la fórmula Fernández-Fernández.



Crítico del gobierno de Juan Manuel Urtubey y de la situación económica que atraviesa la provincia, afirmó que "tiene muchas ganas" de ocupar un lugar en la política.



El hombre que está nominado para el Martín Fierro, apuntó además contra el gobierno nacional y aseguró que "estamos más endeudados que en la época de la dictadura".



En la misma línea, dijo que "las cosas están muy mal", que "a nadie le alcanza la plata" y que "la gente se muere de hambre".



"Cambiemos trabaja los colectivos vayan bien, pero no va a haber gente que se los tome porque no va haber trabajo ni plata para tomarlos", sentenció.