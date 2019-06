Alberto Fernández deja hoy el sanatorio y vuelve a la campaña

El compañero de fórmula de Cristina Kirchner estuvo internado tres días por una afección pulmonar en el Otamendi. Desmintió las versiones de una embolia

El precandidato presidencial, Alberto Fernández, dejará este jueves el Sanatorio Otamendi después de haber estado internado el lunes a la noche por una afección pulmonar que lo obligó a suspender la campaña y hacer reposo por tres días.

"Estoy bien. Mañana me voy y seguiré mi vida normalmente", dijo el miércoles el compañero de fórmula de Cristina Kirchner.

"El lunes tuve un día muy agitado con mucha tos y me dolía la espalda. Me fui al Otamendi, me hicieron una tomografía y me detectaron una fuerte inflamación en la pleura. Me hicieron un chequeo integral, la inflamación en la pleura es un dolor muy feo", contó y desmintió los rumores de una enfermedad grave.

"No tuve ningún embolia pulmonar, siempre estuve en un cuarto normal. Sin fiebre", dijo y remarcó: "Estoy espléndido".

Y el propio Sanatorio aclaró cuál es el estado de salud del candidato presidencial del peronismo K

Según se informó a través del parte médico oficial, firmado por la directora médica del Sanatorio Otamendi, Marisa Lanfranconi, a Fernández se le había detectado "una inflamación pleural que podría corresponder a una obstrucción arterial subsegmentaria".

El episodio es similar a otro que sufrió Fernández a mediados de 2008, después de dejar el gobierno de Cristina Kirchner.

"El paciente presenta buen estado general, con adecuado control del dolor, deambulando por la habitación, acompañado por su familia", dice el último párrafo del parte médico, que detalla también que Fernández ingresó en el sanatorio el lunes a la noche, "por sus propios medios", "con un cuadro de tos seca y dolor torácico", tal como él había contado.

El propio Fernández difundió la información oficial sobre su estado clínico en sus redes sociales. "A quienes se preocuparon francamente por mi salud les dejo mi gratitud y el parte médico del Sanatorio Otamendi, que seguramente los tranquilizará. Vuelvo a trabajar con mi salud a pleno y mis ganas multiplicadas", dijo.

Fernández recibió a Manzur en la antesala de la habitación que ocupó en el cuarto piso del sanatorio.

En el video apareció sentado y vestido de jean y camisa. "Tenemos que dar vuelta la página. Las diferencias que tuvimos, dejarlas de lado. Darnos cuenta de que esas diferencias permitieron que se instale un gobierno que castiga tanto a los argentinos", le dijo al gobernador que pelea por la reelección en Tucumán y le agradeció por la ayuda que le había dado desde que Cristina anunció que sería su compañero de fórmula.

"Vas a ser el próximo presidente", le dijo a Fernández. "Gracias por el esfuerzo enorme que hicieron con Cristina para unir al peronismo. Todo el peronismo se va a encolumnar y se va a sumar", agregó.

El precandidato a presidente recibió también al diputado Eduardo "Wado" De Pedro, una pieza clave en las negociaciones para llegar a un acuerdo con el Frente Renovador, de Sergio Massa.