Con un MBA tradicional ya no alcanza: ahora ganan terreno los títulos especializados

Los de Data Analytics, Finanzas y Contabilidad son los más comunes en los campus de las universidades "Ivy league". ¿Qué pasa en la Argentina?

La Maestría en Administración de Empresas (MBA) no deja de ser el programa "estrella" en todas las escuelas de negocios alrededor del mundo.

Generalmente es aquel por el que más consultan los profesionales de distintos campos que quieren embarcarse en una carrera corporativa o emprender su propio negocio; y por eso funciona como "carta de presentación" de las universidades y entidades educativas que ofrecen formación superior.

Suele ser también una vara a través de la cual se mide y se compara a las casas de altos estudios, por ejemplo mediante rankings desarrollados por consultoras especializadas.

Pero por su carácter generalista, también esta otrora "perlita" de la currícula académica viene perdiendo prestigio, y llega a ser duramente cuestionado por aquellos expertos en búsquedas ejecutivas y de altos mandos.

Sucede que muchos de estos programas otorgan un paneo general y algo superficial de muchos de los temas que atañan a las empresas, pero es un conocimiento con muy poca profundidad.

Así el MBA pasó de ser un título que distinguía a aquel que lo había alcanzado, a ser un commodity o un "nice to have" para quienes buscan hacer una carrera corporativa. Un esencial que no es suficiente ni garantía.

"En el mercado laboral hoy ese título no es tan relevante como era en el pasado. Pero un MBA garantiza que el profesional tiene mirada integral y de negocios más allá de su área de especialidad y que ha podido generar una red de contactos interesante para su desarrollo", confirmó Cecilia Russo, consultora asociada de la firma de "headhunting" WeSearch.

Sin embargo, la experta en "top talent" le dijo a iProfesional que en la actualidad "el foco en la búsqueda de competencias está más vinculado a la flexibilidad, creatividad, a la agilidad que exige al profesional adaptarse y cambiar buscando soluciones diferentes, rápidamente. Eso no lo garantiza un MBA, pero quien haya pasado por uno de estos programas tiene la posibilidad de desarrollar una mirada estratégica de los negocios que contribuirá, junto a las competencias anteriormente descriptas, a lograr mejor impacto".

Hay quienes aún defienden el valor de esta maestría a la hora de buscar a quiénes tendrán responsabilidades de dirección en una empresa. "Ocupar una posición directiva, encontrar un mejor empleo, tener más y mejores herramientas de empleabilidad personal y mantenerse actualizado, son algunos de los motivos tradicionales para hacer un MBA. El mercado laboral ha sabido reconocer el esfuerzo de quienes atravesaron esta experiencia", reconoció por su parte Federico Carrera, director asociado de High Flow Consulting.

Te puede interesar Banco Central lanza búsqueda laboral para estudiantes y jóvenes profesionales: ofrece sueldo de $50.000

"Hoy puede ponerse en tela de juicio ese concepto porque muchas universidades y escuelas de negocios ofrecen el producto, y por eso puede pensarse que se ha 'comoditizado' su valoración en el mercado. Aún así, quienes transitaron ese camino reconocen que si no lo hubiesen experimentado, carecerían de herramientas para tomar decisiones complejas en roles directivos", insistió quien dirige la mencionada consultora de headhunting.

En ese marco de "comoditización", muchas entidades educativas alrededor del mundo diseñaron programas más especializados, como los MBA en Finanzas, en Gestión de Tecnología, entre otros. Éstos aseguraban una formación más completa al menos en un área particular, a partir de un foco más direccionado.

"Los MBA especializados tienen la misma formación de base en management que los tradicionales, pero agregan un cuatrimestre a la especialización. Pueden ser de valor cuando se está desarrollando un nuevo negocio, como pudo ser el de las Energías Renovables hace tres años en Argentina", indicó al respecto Russo. En esos casos casos, amplió la consultora de WeSearch, la maestría viene a completar una experiencia que faltaba, en una materia relativamente nueva en el mercado.

"Otras áreas como la tecnológica, business intelligence o data mining hoy son especializaciones demandadas" en el mercado, añadió.

Para Carrera, por el contrario, las maestrías específicas gozan de mayor o menor atención de acuerdo a la coyuntura del país o de una región: "En Argentina, cuando solemos caer en una crisis o enfrentarnos a un salto tecnológico generalizado, son aquellos que tienen una especialización los que acaparan la atención porque al ser expertos en una materia, tienen respuestas específicas a desafíos de contexto que deben resolverse en un mediano plazo".

El directivo de High Flow explicó a iProfesional que quienes se graduaron de una maestría en finanzas deben tener los conocimientos necesarios para hacer frente a las dificultades que presenta un escenario de inflación y devaluación. Y ante un momento de disrupción tecnológica, la aceleración de los cambios es tal que, posiblemente, un magister en tecnología esté preparado para llevar adelante por sí mismo la adaptación de una empresa, y de este modo la organización prescinda de un graduado de MBA.

Los más buscados

En mercados más desarrollados de educación superior, este tipo de maestrías va tomando vuelo propio.

De acuerdo a la última encuesta que realizó la asociación de servicios de empleo de universidades en Estados Unidos (MBA Career Services & Employer Alliance) las escuelas de negocios en ese país reportan que hay una demanda creciente de maestrías especializadas.

Te puede interesar Camioneros reclama 46% de aumento y bono de $20.000

La última edición del informe de reclutamiento de esta entidad confirmó que los MBA especializados más comunes son en Contabilidad (disponible en 75% de los campus), en Data Analytics (75%), y en Finanzas (72,5%).

"Contabilidad y Data Analytics mostraron el mayor incremento desde la encuesta del año pasado. Los dos tenían un 57% de presencia en 2017", se lee en el informe.

Otras opciones de especialización son Logística y Supply Chain (27%), Tecnología de la Información (25%), Management (25%), Marketing (22%), Recursos Humanos (17,5%), Real State (17,5%), Emprendedurismo (15%), Negocios Internacionales (12,5%), entre otras.

Asimismo, desde esa entidad aseguran que las oportunidades laborales ofrecidas a estudiantes de este tipo de programas específicos crecieron un 42% fuera del campus respecto del año pasado, y un 39% dentro del campus (actividades de reclutamiento y entrevistas en las universidades norteamericanas).

Y el 50% de los servicios de empleo encuestados coincidieron en que se incrementó la actividad del sector financiero en materia de incorporación de graduados y estudiantes de MBA especializados. Le siguió el sector de consultoría (48%), tecnología (37%), salud (35%) y producción (17%).

También las startups multiplicaron su actividad de reclutamiento de estos profesionales dentro y fuera del campus. Ya había crecido un 45% en 2017 y el año pasado la cantidad de oportunidades y actividades de parte de estas empresas se vio aumentada un 50%.

¿Qué pasa en la Argentina?

En el mercado local la oferta de MBA especializados es menor que en plazas más desarrolladas, aunque si hay una variedad importante de cursos de posgrado enfocados en algún área particular de las empresas.

De acuerdo a Russo, ya se encuentran en el mercado de talento personas que detentan estos títulos. Pero remarcó que ese es solo un elemento más a la hora de decidir sobre una contratación.

Te puede interesar La nueva "camiseta": cómo diseñar una cultura empresaria compartida por los empleados

"Si el candidato no logró la experiencia requerida, se supone que quien pasó por un MBA tiene las herramientas para desarrollar el conocimiento más rápidamente. Sin embargo, hay que completar el análisis con el resto del perfil del candidato: qué motivaciones reales tiene por el proyecto, qué estilo personal, cómo se adaptará a la cultura o jefe que le toque, cómo se relaciona con otros, etc. Todas esas variables definen al mejor candidato para una posición", insistió la consultora de WeSearch.

¿Pero en la Argentina se valora este tipo de maestría especializada? "Cuando las empresas nos piden que los ayudemos con búsquedas ejecutivas, a priori no son tantas las que nos exigen que los candidatos tengan estos títulos. Pero sí son representativas aquellas que terminan eligiendo, aún sin explicitarlo de antemano, a los candidatos que tienen un MBA o una Maestría con alto grado de especialización", dijo al respecto Carrera.

El directivo de High Flow aseguró que estos candidatos suelen ser los seleccionados porque además han obtenido logros profesionales relevantes, fruto de la experiencia y el conocimiento, "lo cual les permite decodificar y proponer soluciones acorde a los desafíos presentes y futuros"

Respecto de los programas disponibles para realizar completamente en la Argentina, hay algunos casos de MBA especializados pero no abundan. Por caso, la Universidad Torcuato Di Tella ofrece, además de su MBA y Maestría en Finanzas, otro programa dedicado a Management y Analytics.

La Universidad del CEMA es también una excepción, que a su MBA y Maestría en Finanzas sumó posgrados en Management, en Agronegocios y en Recursos Humanos (con foco en cambio, innovación y agilidad).

Y Universidad Siglo 21 cuenta con una Maestría en Administración de Negocios y Aplicaciones Tecnológicas en la Empresa.

Fuera de los MBA, hay universidades con ofertas de posgrados especializados en determinados negocios, que permiten a los profesionales tanto complementar su formación como reorientar su carrera.

Una entidad con una amplia oferta de maestrías es el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, que las ofrece en Logística, Gestión Ambiental, Energía y Medio Ambiente así como Dirección Estratégica y Tecnológica.

La Universidad Tecnológica Nacional cuenta con Maestrías en Ciencias de la Computación con Orientación en Bases de Datos, Desarrollo Sustentable del Hábitat Humano, en Energías Renovables y en diversas ramas de la Ingeniería.

La Universidad Blas Pascal ofrece una Maestría en Dirección y Gestión de Organizaciones, otra orientada en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, un programa de Derecho Empresario y otro sobre Gestión del Desarrollo Sostenible.

Y la Universidad de Palermo suma a su MBA otros posgrados en Marketing y desarrollo de negocios, Management estratégico, y Startups y Negocios digitales.