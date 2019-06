Alberto Fernández retomó la agenda política y se mostró con el sanjuanino Sergio Uñac

El precandidato presidencial de Unidad Ciudadana se reunió con el reelecto gobernador de San Juan luego de haber abandonado el sanatorio Otamendi

El precandidato a presidente del PJ-Unidad Ciudadana, Alberto Fernández, se reunió este jueves con el reelecto gobernador de San Juan, Sergio Uñac, tan solo horas después de abandonar el sanatorio Otamendi, para analizar la situación política de Sergio Massa y la de otros referentes de Alternativa Federal, en función del armado de listas para las elecciones presidenciales de octubre.



"Gracias @alferdez por tu recepción, y por tomar la bandera del diálogo y del consenso en pos de la unión necesaria para el desarrollo de un proyecto superador. Entre todos debemos aportar para sacar al país adelante, llevando esperanza a cada rincón de la Argentina", dijo Uñac desde su cuenta de Twitter, en la que adjuntó fotos del encuentro.





El propio Fernández había anticipado, al salir del sanatorio (donde estuvo internado más de 48 horas por una "inflamación pleural") que recibiría al sanjuanino: "Estoy bien, me voy a trabajar, voy a recibir en un rato al gobernador (reelecto de San Juan) Sergio Uñac".



Mientras se realizaba el encuentro, el Tribunal Electoral de San Juan confirmaba que, según el escrutinio definitivo Uñac consiguió su reelección, el domingo pasado, con el 55,84% de los votos.



"Hay que tirar puentes de unidad en el peronismo. La definición de cada gobernador es propia. Pero si de algo sirve el modelo que seguimos en la provincia, lo ofrezco para que se pueda seguir en el ámbito nacional", dijo el gobernador de San Juan el domingo, tras ganar la elección .



En la rueda de prensa que hizo la noche de su victoria, Uñac detalló que en San Juan se logró "un concepto de unidad" que permitió "tener una discusión razonable", y poder "escuchar, dialogar y acordar", cualidades "que se habían perdido".



En ese momento, además recordó que el precandidato a presidente lo había llamado el viernes anterior al día de la elección y confió: "Me parece que tiene un proyecto importante a nivel nacional, y seguiremos conversando en lo sucesivo".



Tan solo cuatro días después, Fernández y Uñac concretaron el encuentro en Buenos Aires para hablar también del posible salto de Massa al kirchnerismo y de otros referentes de Alternativa Federal.

Esperando a Massa

Alberto Fernández insistió este jueves en que quiere "sumar" a Sergio Massa al frente que encabeza junto a Cristina Kirchner, afirmó que el líder del Frente Renovador es un dirigente "valioso" y se pronunció a favor de que "sea parte" del próximo Gobierno, en caso de que se imponga en las elecciones.

"Yo me lo imagino a Sergio activo y cerca nuestro. Es alguien muy valioso. Es una decisión de él. Yo quiero sumarlo, quiero que él en el futuro sea parte de quienes gobernamos la Argentina", sostuvo el dirigente opositor.

El postulante del PJ fue dado de alta este jueves a primera hora, tras estar internado por una "inflamación de la pleura" desde el lunes a la noche.

Al ser consultado en una escala del 1 al 10 cuántas posibilidades existen de que el tigrense se sume a la coalición que incluye al PJ, el ex funcionario nacional dijo que de acuerdo a su deseo "personal" la calificaría con un 10, aunque "en términos de realidad hay "un 5", ya que "depende de él".

En declaraciones a radio La Red, pocos minutos antes de retirarse del Sanatorio Otamendi, donde estuvo internado 48 horas, Fernández remarcó que la "invitación" de su parte es a "todos" los dirigentes de la oposición.

"Nosotros hemos hecho una invitación a todos, los que se rehúsan a aceptar son ellos", señaló, en referencia a los referentes de Alternativa Federal Juan Manuel Urtubey, Miguel Ángel Pichetto y Roberto Lavagna.

Tras criticar al Gobierno de Mauricio Macri, el postulante opositor indicó: "Si nosotros no damos vuelta esta página, los argentinos vamos a estar muy mal; y para dar vuelta esta página, si estamos unidos, vamos a tener más posibilidades".

En el marco de su campaña electoral y pese a haber estado internado, el ex jefe de Gabinete mantuvo el miércoles encuentros en el Sanatorio Otamendi con el diputado nacional y referente de La Cámpora Eduardo "Wado" De Pedro y con el gobernador tucumano, Juan Manzur, que el próximo domingo buscará su reelección.