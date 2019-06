Lavagna afirmó que tras tres años de gestión Macri, muestra "un fracaso inapelable"

El precandidato presidencial por Consenso 19, Roberto Lavagna, afirmó que "la pobreza es el problema más grave que tiene hoy Argentina", y consideró que en términos de sus resultados el Gobierno de Mauricio Macri exhibe "un fracaso inapelable".



"Hay que rescatar a la infancia de la pobreza, ese es el desafío más importante que debe encarar un próximo gobierno en Argentina. Hoy tenemos toda una generación que descendió en su nivel de vida y eso, por acumulación, es más grave que la situación que se registraba en 2001", señaló Lavagna en declaraciones a la señal televisiva C5N.



El ex ministro de Economía de los presidentes Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner se mostró preocupado de que Macri persista "en un rumbo incorrecto", y evaluó que cuanto más se tarde en corregir los problemas de la actual política económica "más graves serán sus consecuencias".



"Trato de creer en la buena voluntad de la gente, pero los resultados son de un fracaso inapelable: aumentó la deuda, la pobreza y la inflación. Encima, Macri dice que si gana irá más rápido. La dirección es incorrecta y debe cambiarse", sostuvo.



En cuanto a sus propuesta para reactivar la economía, Lavagna planteó "cero impuestos" para las Pymes y los emprendedores, y estimó que una de las clave para retomar la senda del crecimiento pasa por "poner plata en el bolsillo de los argentinos".



Además, criticó el rol que cumple el Fondo Monetario Internacional en Argentina y remarcó que esa entidad "siempre se equivoca y ninguno de sus funcionarios paga las consecuencias".



"El Fondo siempre se equivoca, hace malas estimaciones y nadie renuncia. Es un organismo que constituye un problema para Argentina. Hay que dejar de hablar de ajuste y movilizar los recursos que tiene el país para volver a crecer y superar ocho años de estancamiento", apuntó.



En ese sentido, afirmó que el acuerdo que Macri logró con los fondos buitre en el inicio de su administración "era pésimo", pero justificó su sanción "en función de la estabilidad política" que necesitaba entonces el gobierno de Cambiemos.



Sobre las críticas del senador Miguel Ángel Pichetto a su alejamiento de Alternativa Federal, Lavagna admitió "no tener la visión de un político" porque viene de la actividad privada.



"Tiene razón Pichetto, no soy un político. Vengo de la actividad privada y colaboré con algunos gobiernos, pero no estuve siempre a costa del Estado", subrayó.