Tinelli descartó una posible candidatura para las próximas elecciones

El conductor de televisión dijo que no va a "intervenir políticamente porque no están dadas las condiciones" y reconoció contactos con Alternativa Federal

Marcelo Tinelli descartó una posible candidatura a un cargo político para las próximas elecciones. "En esta elección no voy a intervenir políticamente porque no están dadas las condiciones, por lo menos para mí", afirmó durante una entrevista en el canal Fox Sports.

El conductor de televisión reconoció, además, que participó activamente de Alternativa Federal, el espacio fundado por Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Urtubey, Juan Schiaretti y Sergio Massa, pero que "no se construyó absolutamente nada".

"Estuve trabajando bastante en el espacio de Alternativa Federal. No se construyó absolutamente nada. Cada uno de los dirigentes está buscando su lugar así que no están dadas las condiciones", recalcó. Sin embargo, no descartó postularse en algún momento. "No quiere decir que no lo haga en algún momento, no descarto para nada la política pero no estoy pensando, salvo que pase algo a último momento que desconozca", afirmó.

El miércoles 22 de mayo, Schiaretti había anunciado mediante un video la convocatoria a Tinelli al espacio, junto a Daniel Scioli.

"Argentina quiere superar la grieta. Más del 50% de la población no quiere votar a un candidato o candidata que exprese la grieta. Por eso, Alternativa Federal tiene la enorme posibilidad, junto a otras fuerzas como puede ser el Socialismo, el GEN, junto a otras figuras que manifestaron su voluntad para construir un espacio de estas características. Como Daniel Scioli o Marcelo Tinelli, tantos otros de ser otra alternativa. Para eso deben competir en las PASO, ahí elegiremos nuestro candidato a presidente", sostuvo por esos días Schiaretti.