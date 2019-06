Una empresa de juegos de azar sale a cotizar en el mercado bursátil local

Se trata de una firma controlada por el grupo Boldt que se dedica a gestionar sistemas de loterías y procesamiento de apuestas de quiniela, loto y quini

En momentos en los cuales varias empresas decidieron blindarse de la incertidumbre financiera abandonando el mercado de capitales local, una compañía dedicada a los juegos de azar optó por el camino inverso y comenzará a cotizar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Se trata de B-Gaming, dedicada a la gestión del sistema de loterías, procesamiento de apuestas de quiniela, loto, quini y que es propiedad del grupo Boldt y que tiene operaciones en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Formosa y Misiones.

Desde la próxima semana, la compañía pasará a formar parte del Merval. En rigor, se trata de un retorno ya que estuvo listada en el panel general hasta el 2012 pero con el nombre comercial de Boldt Gaming y bajo el ticket GAMI.

Ese año, el grupo de la familia Tabanelli decidió deslistar sus acciones. La razón formal de esta determinación fue la de no haber podido capitalizar las ventajas de encontrarse admitida en el régimen de oferta pública.

Sin embargo, su salida se debió a las presiones que sufrió el grupo Boldt durante el gobierno kirchnerista y más que nada, a partir del conflicto por la compra de la ex Ciccone y del proceso judicial iniciado para investigar esa operación en la que estuvo involucrado Amado Boudou y sus socios en The Old Fund.

Es decir, Alejandro Vanderbroele y José María Nuñez Carmona, quienes junto al ex vicepresidente presionaron a Boldt para que desista de la oferta que había realizado por la ex imprenta con el objetivo de controlar sus operaciones.

Para lograrlo, utilizaron parte del aparato estatal atacando al grupo en varios frentes como los fiscales, judiciales y bursátiles armando sumarios por diferentes causas. Con el objetivo de protegerse de esas actividades, los Tabanelli retiraron de la bolsa a sus controladas aunque no pudieron hacer lo mismo con el holding, Boldt S.A por razones reglamentarias.

Ahora, con el panorama judicial despejado y con Boudou en prisión, la empresa retorna al Merval aunque con una marca comercial que intenta despegarse del nombre Boldt.

En este marco, la salida de B-Gaming está prevista para el lunes 10 de junio y sus responsables consideran que volver a la Bolsa significa un reto y un gesto de confianza en el país.

Si bien el escenario macroeconómico aconsejaría no hacerlo, en la empresa consideran también que en un negocio con alta tecnología y nuevos proyectos la apertura del capital a la bolsa permite generar una positiva estructura de financiamiento y eventualmente poder emprender operaciones en el extranjero, más que nada en negocios de lotería de países de la región.

Según el prospecto elaborado por B-Gaming al que tuvo acceso iProfesional, la colocación por oferta pública de abarcará hasta cuatro millones de acciones escriturales en circulación de valor nominal $1 cada una y con derecho a un voto por acción.

El organizador y colocador de la oferta es la sociedad Euro Bursátil y la oferta se encuentra condicionada a la colocación de la totalidad de los títulos. El período de colocación comenzará el próximo 10 de junio a las 10:00 horas y finalizará el 21 del mismo mes a las 16:00 horas.

Sin embargo, Boldt podrá terminar, suspender, interrumpir o prorrogar el período de colocación informando con anticipación a la finalización de dicho período mediante un aviso complementario en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio porteña.

Las acciones se colocarán por medio del mecanismo de formación de libro, conocido como "book building", cuyo registro informático deberá contener la totalidad de las manifestaciones de interés que fueron presentadase ingresados en el sistema informático denominado SICOLP, operado por la Bolsa.

Según el prospecto, los interesados en adquirir las acciones deberán presentar durante el período de colocación sus manifestaciones de interés ante la sociedad organizadora de la oferta pública.

Se aclara también que los compradores tendrán derecho a percibir dividendos "en igualdad de condiciones que los titulares actuales de las demás acciones en circulación de la sociedad".