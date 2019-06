No siempre duele el pecho, ¿cuándo la falta de aire indica problemas cardíacos?

Algunas patologías de este grupo pueden manifestarse a partir de este síntoma, entre otros, aunque no todos los pacientes lo saben

El dolor en el pecho es el síntoma que, por excelencia, se asocia a las enfermedades del corazón, sobre todo cuando la molestia se extiende hacia el brazo izquierdo. En general, lo sienten todos los pacientes que tienen una patología de estas características. Sin embargo, muchos refieren sentir una leve molestia que no necesariamente identifican como dolor.



Pero es importante destacar que no se trata del único síntoma que una patología cardíaca puede provocar. Por eso, hay que prestar atención a otras manifestaciones propias o que refiera el paciente, dado que algunas afecciones se pueden detectar a tiempo por la sintomatología.



La falta de aire es una de ellas, aunque la mayoría de las personas, por desconocimiento, suele asociarla a problemas pulmonares o de las vías respiratorias.



La enfermedad cardíaca causada por una valvulopatía es una de de las patologías que pueden manifestarse con falta de aire. Dado que el corazón tiene cuatro válvulas -la aórtica, la mitral, la pulmonar y la tricúspide-, hay una variedad de trastornos que pueden dañar las válvulas; pueden provocar un estrechamiento -estenosis-, un filtrado -regurgitación o insuficiencia- o un cierre inadecuado -prolapso-.



Así, según qué válvula esté funcionando incorrectamente, puede aparecer la falta de aire o la dificultad para respirar como síntoma, acompañada de cansancio, ritmo cardíaco irregular, pies o tobillos hinchados y dolor de pecho. En este punto cabe mencionar que cuando la persona siente dolor en el pecho, falta de aire e incluso desmayos, es recomendable hacer una consulta médica de manera rápida, dado que su salud -e incluso su vida- puede estar en grave riesgo.



Además, la falta de aire también puede ser síntoma de otra patología, conocida como enfermedad aterosclerótica o aterosclerosis. La afección se caracteriza por el depósito de placa dentro de las arterias, lo cual obstruye poco a poco el flujo y la circulación de sangre oxigenada hacia todo el cuerpo. Esa placa está compuesta por grasas, colesterol, calcio y otras sustancias que se encuentran en la sangre. El problema es que, con el tiempo, se endurece y estrecha cada vez más las arterias. Así, además de dañarlas como tales, tiene severas consecuencias en los sectores del cuerpo que no reciben la cantidad de oxígeno necesaria y, por último, en el corazón, que debe hacer más fuerza para bombear la sangre.



Además de dolor en el pecho -presión u opresión en esa zona-, dolor o sensación de frío en las piernas o brazos y dolor en cuello, la garganta o el área superior del abdomen, esta patología se caracteriza por manifestarse con dificultades para respirar.



Asimismo, la arritmia cardíaca es otro de los trastornos del corazón que se pueden manifestar con problemas en la respiración. Tal como su nombre lo indica, una arritmia es un latido anómalo, fuera del ritmo habitual; es posible que el corazón lata demasiado rápido, demasiado lento o de forma irregular.



Las causas son diversas, dado que no hay una sola afección que desencadene una arritmia cardíaca. Los síntomas, por su parte, suelen incluir taquicardia o bradicardia, dolor en el pecho, mareos, una sensación de aleteo en el pecho y, por supuesto, dificultad para respirar.



A modo de conclusión, es fundamental tener en cuenta que las enfermedades cardíacas son más fáciles de tratar cuando se detectan temprano. Por eso, concurrir a una consulta médica ante cualquiera de los síntomas mencionados es clave para poder tratar la afección a tiempo. Será el especialista quien indique el tratamiento más adecuado, en función de los resultados de los estudios -en caso de que los indique- y de la sintomatología del paciente.