Ricardo Echegaray negó haber instigado una falsa denuncia contra Prat-Gay

El ex funcionario afirmó que él "no tenía la capacidad" de impulsar la denuncia ni de "frenarla", porque los técnicos de AFIP actuaban con autonomía

El ex titular de la AFIP en el kirchnerismo Ricardo Echegaray negó este viernes haber instigado a sus subordinados a realizar una falsa denuncia y afirmó que cumplió con su deber, al comenzar su declaración indagatoria en el juicio en su contra.

"Yo no instigué a nadie", sostuvo el ex funcionario al inicio de su indagatoria, cuando recordó que este juicio al que es sometido se trató del primer procesamiento en su contra y lo llevó a renunciar a la presidencia de la Auditoría General de la Nación.

Echegaray sostuvo ante los jueces del Tribunal Oral Federal 4 que en su cargo"no tenía la capacidad" de instigar a realizar una falsa denuncia, como así tampoco para "frenarla", porque los funcionarios técnicos de la AFIP están "obligados a hacerla" ante la sospecha de un delito.

El ex funcionario es juzgado por supuesta instigación a la falsa denuncia y violación de secretos a raíz de una querella del ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay, en relación a una denuncia por una cuenta en Suiza con fondos supuestamente no declarados.

"No di consentimiento ni podía dar nada, no podía frenar una denuncia, ellos estaban obligados, uno no tiene esa capacidad en una organización de estas características", dijo.

Echegaray sostuvo que la denuncia era de "mucha trascendencia" y que "el caso quemaba", graficó.

"En cuanto a la relevancia de la denuncia que dicen que yo instigué, era una denuncia global de mucha trascendencia", sostuvo, y agregó que "ya estaba dando vueltas en medios internacionales".

Echegaray sostuvo que esa denuncia de la AFIP "fue la más importante de la historia, el caso HSBC a nivel global".

Sobre la conferencia de prensa donde anunció la denuncia presentada dijo que se dio en el rol de la AFIP.

En la conferencia de prensa, según Echegaray, no se habló de "ningún contribuyente en particular" denunciado sino que se "explicó una maniobra ilícita global" de la que "ya se hablaba en todo el mundo".

Echegaray criticó tanto al fiscal que lo investigó, Carlos Stornelli como al querellante Prat Gay. "La conferencia de prensa estaba en el marco de un contexto legal que le permite a la AFIP dar nombres de denunciados".

Al inicio de la audiencia fueron indagados el contador Horacio Currien y el abogado Pedro Roveda, juzgados junto a Echegaray.

Te puede interesar ¿Quiénes son los diputados nacionales que deben dejar sus bancas a fin de año?

"No recibimos órdenes de Echegaray sobre qué teníamos que hacer", sostuvo Currien, ex funcionario del organismo.

"En la denuncia dijimos que el señor Prat Gay era apoderado de una cuenta de 68 millones de dólares, algo de mucha relevancia, cuyos fondos no se encontraban declarados en su totalidad", recordó.

Sobre eso, el contribuyente explicó "que en realidad el saldo estaba conformado -una parte- por títulos americanos e ingleses que constaban en la cuenta con el código de Estados Unidos, que para nosotros estaba dentro del lote o calificación de cuenta oculta".

Echegaray está procesado por instigación a la falsa denuncia y violación de secreto, a raíz de haber divulgado detalles del caso en aquella conferencia de prensa.

Este es el primer juicio oral que afronta el ex titular de la AFIP.

Desde el próximo jueves, Echegaray comenzará a ser juzgado -junto a los detenidos empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa- por presunta defraudación a raíz de la evasión del impuesto a los combustibles líquidos.