80% en dólares, 20% en pesos: la fórmula de los inversores para atravesar la campaña electoral

Este semana será clave el dato de inflación y le emisión de Letes en dólares que vencen en 2020. El test para el Gobierno se sentirá en el billete verde

La tranquilidad financiera que atraviesan los activos argentinos, con el dólar haciendo punta pero ahora también con cierta mejora en los bonos (y caída en el riesgo país), es la otra cara de moneda: la extremada cautela por parte de los inversores.

Cuentan en los pasillos de las sociedades de bolsa más grandes de la City que el nivel de "moderación" por parte del mercado es casi inédito. "No recuerdo recientemente que los inversores estén tan 'cortos'; nadie quiere hacer algo a la espera de novedades en lo político. Todos quieren estar líquidos para, de ser necesario, salir a refugiarse en el dólar", cuenta a iProfesional el gerente de una de los tres compañías más relevantes del microcentro.

El ejecutivo agrega otro dato que también circula como un leitmotiv en el mercado: la carteras de inversión, actualmente, están 80% dolarizadas y 20% en pesos.

Hay casos más extremos en donde llegan al 90% o al 100%. En una situación de "normalidad", con tasas en pesos por las nubes como ahora, la ecuación debería ser 60% a 40% en favor de los activos en moneda local. Pero la tranquilidad actual del dólar no convence y menos aun ante el escenario político que se avecina.



Claro, que el mercado esté casi completamente "dolarizado" no significa que compran dólares billetes, que no rinden prácticamente nada, sino que están con activos financieros denominados en esa moneda, sean argentinos (como bonos, pero muy cortos) o fondos comunes de inversión (FCI) de América Latina. "Lo que prevalece es la idea de estar cubierto con el dólar y, en algunos casos, estar libre de riesgo argentino", sugieren.



El último informe mensual de Grupo SBS, publicado hace escasos días, dice que a pocos meses de la elección, "se anticipa un escenario más polarizado que en otros años, aunque ninguna fuerza tendría votos suficientes para imponerse en primera vuelta".

Por eso aconsejan para inversores que buscan diversificar regionalmente sus posiciones, minimizar la exposición a Argentina ante el riesgo electoral. "En general, parece ser momento para mantener una estrategia conservadora, aprovechando oportunidades de corto plazo", advierten.



Desde AR Partners, la empresa que lidera el ex Raymond James Eduardo Tapia, recuerdan que el riesgo país -actualmente en 948 puntos- continúa en niveles muy altos, con la curva de rendimiento enviando un mensaje: que la deuda se reestructurará.

Si bien los vencimientos de 2020 parecen manejables y el FMI, así como la comunidad internacional, continúan apoyando a Argentina, "el mercado refleja incertidumbres acerca de la situación política y de cuán preparado está el próximo Gobierno para seguir adelante con el plan del FMI", dice AR Partners.



"Una vez que se resuelvan los temores electorales, el mercado, incluso con una potencial desaceleración global, parece favorable para los países endeudados. Tasas de interés en todo el mundo están bajando y el dólar estadounidense está retrocediendo. Así, el riesgo país sigue desacoplado de las tendencias globales", recuerdan.

Los tres test de junio

Y con el dólar, que viene planchado desde que el Fondo Monetario Internacional le permite al Banco Central intervenir en caso de ser necesario, hay tres test este mes que deberá pasar.



-Uno: la semana que viene se publicará el IPC de mayo, que el mercado estima volverá a confirmar la desaceleración. Se habla de entre 3% y 3,4%. Si es así, que la inflación sigue ajustando, será una buena noticia para el tipo de cambio ya que habilitará con las tasas aún altas, algunas apuestas al "carry trade" que tan bien le fue el mes pasado. El IPC puede volver a planchar al dólar y esa es una noticia festejada en Balcarce 50.



-Dos: El Ministerio de Hacienda anunció el llamado a licitación de Letras de tesoro en dólares por u$s600 millones con vencimiento el 27 de septiembre de este año y u$s300 millones a enero del 2020. Por primera vez se licitará una Letra en dólares con vencimiento en 2020, intentando así comenzar a cumplir con la renovación requerida de Letes para cerrar el programa financiero: se requiere una renovación total de u$s4.500 millones y, por el momento, ese monto es nulo.



-Tres: sobre el final de este mes, más precisamente el 21 de junio (un día antes de que conozcan las listas de candidatos) el Gobierno tiene pagar alrededor de $50.000 millones por el vencimiento del Bono Dual.



Anteriormente, Hacienda intentó hacer un canje voluntario para asegurarse que esa hipotética presión cambiaria no iba a ser tan importante. Pero tan sólo un tercio del vencimiento total aceptó ese swap (y la mitad fueron organismos públicos).

Por ende, volcarán esos $50.000 millones a inversores privados que podrán ir a buscar al dólar. La clave que aún se desconoce: cuántos son inversores institucionales que no pueden correr al billete verde y tendrán que reinvertir en algún otro instrumento financiero.



Desde Consultatio, la empresa del gurú Eduardo Costantini, señalan que la realidad es que, más allá de algunas encuestas que dieron mejor posicionado al Gobierno de cara a un eventual balotaje, y un entorno global menos hostil luego del discurso de Jerome Powell (el titular de la Reserva Federal de Estados Unidos diciendo que bajará las tasas), no hubo demasiadas novedades en lo que hace al mercado local.

Pero la semana pasada hubo un rally de los mercados: las principales bolsas americanas acumularon subas de entre el 4 y el 5%; mientras que el S&P Merval trepó 5%.

Los bonos en dólares ganaron 3% en promedio mientras que el CDS a 5 años cerró 1.139 puntos, mejorando 52 puntos en cinco ruedas. Mientras que en los títulos en pesos acumularon una ganancia semanal del 4%. El dólar, por último, quedó negociándose a en $44,85 y durante la semana pasada subió sólo 9 centavos.

"En este contexto, y dada la nueva configuración de la macro (encabezada por el nuevo esquema cambiario del BCRA), el hecho de que no haya habido nuevas noticias es positivo para el mercado y lo habilita a estirar la buena performance de mayo. En otras palabras: No news, good news", dice Consultatio.