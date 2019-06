Nuevo round entre agentes y la CNV: brokers llevan carta con 19 reclamos al regulador

En nueve páginas los agentes resumieron las quejan contra la CNV. En respuesta, hay un plan para unificar datos que presentan en UIF, AFIP, CNV y el BCRA

La relación entre los agentes de bolsa y la Comisión Nacional de Valores (CNV), sumó un nuevo round en las últimas semanas. Un mes después de una reunión caldeada que los brokers mantuvieron con las autoridades del regulador en el auditorio de la CNV, los operadores le llevaron a Marcos Ayerra una carta con 19 reclamos.

"Había muchas quejas por algunas cosas y nosotros mismos propusimos la reunión estilo ‘Péguele al regulador’, como para escuchar sus reclamos y que de alguna manera hagan catarsis", explican fuentes de la CNV en referencia al ríspido encuentro de finales de marzo.

El paso siguiente lo dio la Cámara de Agentes de Bolsa, en los últimos días de abril, cuando su presidente, Alejandro Porzio, fue hasta el octavo piso de la CNV para entregar en mano a Ayerra la carta de nueve páginas que en 19 puntos resumía algunos de los reclamos o sugerencias que le habían hecho en aquella reunión.

La carta, a la que tuvo acceso iProfesional, toca todos los temas que en mayor o menor medida preocupa a los agentes de bolsa, y varios de esos reclamos ya se encaminaron en la búsqueda de una solución.

"En realidad, los reclamos más fuertes no son tanto de los ALyC (agente de Liquidación y Compensación) más grandes", explica un operador de la City y cuenta que las mayores quejas son por los controles y las exigencias económicas que pone la CNV, que al fin y al cabo apuntan a reducir el número de agentes.

De hecho, agrega, "se genera una situación cuasi perversa en la cual a los más grandes les conviene que se genere esta suerte de intención de concentración o de consolidación del mercado".

A modo de introducción, antes de comenzar con el meticuloso punteo de reclamos en la carta, los agentes le recuerdan a la CNV que a lo largo de 2018 "han emitido normativas con fuerte impacto en la estructura integral de las ALyCs -tanto en aspectos comerciales como administrativos-, inclusive dichos cambios han impactado en la relación con los clientes".

Unas líneas más abajo destacan que vienen trabajando en ese texto, con el objetivo de reflejar los principales aspectos que consideramos "necesitan ser revisados o ajustados" y comienza con el listado.

Los reclamos, uno por uno

Los reclamos, detallados en las nueve páginas se podrían resumir en tres grandes temas que preocupan a la industria, según sostiene un agente que participó de la reunión en la CNV y luego, en la redacción de la carta. "Primero, una cuestión económica, con impacto directo en los agentes y en especial en los más chicos, con el pago del canon como queja principal", asegura.

El segundo ítem abarca a una serie de reclamos más de índole administrativos, y en los cuales la CNV se mostró más predispuesta a que y con más voluntad de buscar una solución.

Te puede interesar ¿Dólar, plazo fijo o acciones?: esto rindió más desde el fin de la convertibilidad

Y por último, detalla la fuente, hay temas en donde "existe una mezcla entre prejuicio del regulador y alguna ALyC pícara que en algún momento sacó ventaja". Aquí, la queja es por el tratamiento de los saldos líquidos, después de que la CNV, con la Resolución General (RG) 731 los obligó a que al final del día estén invertidos.

El primer punto de la carta apunta a los "cambios normativos medulares, continuos y simultáneos de los principales organismos de contralor", en donde no sólo explican el impacto que genera en la situación con sus clientes las distintas resoluciones sino que hasta adjuntan un gráfico en donde a simple vista se ve la mayor intensidad que hubo en los últimos años.

De hecho, la infografía muestra la cantidad de Resoluciones Generales que la CNV emitió por año y se ve, en lo alto, las 63 RG que hubo en 2018 y las nueve que ya sacó en lo que va de este año, que contrastan fuertemente con un promedio de entre 15 y 20 que hubo en la última década.

En la carta también suman los cambios de la UIF, enumeran algunos impactos que tienen en su relación con los clientes:

- Modifica la relación con los productores.

- Nuevo perfil del inversor, manifestación inequívoca, renovación anual, etc

- Regímenes informativos, etc.

"Las nuevas exigencias normativas requieren la asignación de tiempo para la interpretación, desarrollo e implementación de los cambios solicitados. Una vez implementadas las nuevas versiones se debe capacitar a los usuarios afectados y luego se inicia una nueva etapa que es el ingreso masivo de información, en esta etapa es en donde,en ocasiones, se detectan ajustes que generan la asignación de más tiempo de correción y reproceso", detallan los agentes de bolsa.

En esta misma línea va el punto 7 de la carta, que se refiere a la duplicidad de información requerida por organismos tales como CNV, UIF, AFIP, IGJ. "Muchos de estos reportes informes piden lo mismo o muy similar información", se quejan y también aportan un cuadro comparativo con tipo de información pedida por cada regulador.

Este reclamo no sólo tuvo buen recibimiento en las autoridades de la CNV sino que ya avanza una solución, con la idea de unificar soportes y las plantillas con el mismo dato para distintos reguladores.

"Está la gerencia de agentes y la gerencia de lavado de la CNV, y la UIF después viene a pedir cosas muy parecidas o lo mismo que pide la CNV en el área de lavado", explican en una ALyC.

"Entre las auditorías de CNV agente, más CNV lavado, más la UIF, más las auditorías de los mercados muchas veces se pisan", se queja otro operador. Además, agrega, "el día que tenés auditoría hay un conjunto de personas que trabaja a full para esa auditoría. Y seguramente la auditoría no dura un día, ya que después piden más cosas".

Avanza plan para unificar información

Tras escuchar el reclamo de Porzio, el presidente de la Cámara de Agentes de Bolsa, Ayerra se puso en contacto con los técnicos del BCRA, de la AFIP, de la UIF y con Pedro Inchauspe, el secretario de Simplificación Productiva del Ministerio de Producción y Trabajo, para unificar criterios y evitar duplicidad de información.

Así, tras una serie de reuniones con la cámara que agrupa a los proveedores independientes de tecnología se formó una mesa mensual entre Inchauspe y los reguladores para encontrar una solución al tema.

"Es una serie de temas administrativos, que en un contexto en donde no tenes negocios, hay que pagar un canon alto y encima tener que estar dedicando tanto tiempo a los reguladores genera fastidio", reconocen en la City.

En la City también aseguran que la CVN se mostró abierta a la posibilidad de que parte de las auditorías de la UIF se hagan por la CNV.

En los reclamos que tienen un impacto netamente económico el punto principal es el 8, que se refiere a la tasa de fiscalización. "Si bien la tasa es anual en los últimos dos pagos de la misma se generó una carga adicional financiera, ya que se efectuaron con 3 meses de diferencia", reclaman en relación a los $300.000 que tuvieron que pagar en noviembre de 2018 y los $300.000 que después abonaron en enero.

"A algunas ALyC chicas les pega fuerte. Para una grande quizá implica un sueldo más, pero a un chico le pega en la estructura. Y más aún en momentos en que no se generan negocios", explican en la City.

Después, una gran parte de los reclamos apunta a normas en donde la CNV aumentó los controles y los agentes sienten demasiada presión para cumplir con las nuevas exigencias. "Son temas más relacionados a los temores y prejuicios que tiene la CNV con respecto a los agentes. Hay más de 300 agentes y sólo 50 ALyC concentran el 50% del mercado, entonces la CNV se pregunta a qué se dedican los demás", comenta un operador con años de experiencia en la Bolsa.

"Hay prejuicio, pero también hay pícaros que quizá abusan de la rotación de las carteras o del saldo líquido de sus clientes", reconoce otro agente.

En este sentido, las quejas de los agentes se concentran en el punto 3, que apunta a la actividad de los Agentes Productores (AP); en el 4, sobre el tratamiento de los saldos líquidos; en el 5, sobre la prohibición de financiar el saldo deudor de sus clientes; en el 6, que habla de las "instrucciones de los comitentes imperfectas o incompletas"; en el 10, que refiere a la actualización de fichas de apertura de cuentas y en otros puntos más, menores,pero que también apuntan a estos controles.

Te puede interesar El Gobierno prepara un nuevo cupo de créditos baratos para las pequeñas y medianas empresas

Un Productor es aquel que tiene una cartera de clientes a quienes los aconseja sobre inversiones y son los que en muchos casos hacen llegar el negocio de las ALyC a distintor puntos del país. Con la RG 731, el año pasado la CNV limitó la actividad del Productor, que ya no puede pasar órdenes ni administrar carteras con lo cual su cliente es el que tiene que ejecutar la operación con el agente de bolsa.

En cuanto al tratamiento de los saldos líquidos, la queja de los agentes de bolsas, es que la "exigencia afecta la voluntad del cliente/administrador de la cartera respecto de la liquidez de sus fondos, ya que la norma hace que pierda la posibilidad de tener disponibilidad de los mismos ante una oportunidad de inversión".

En este punto, lo que hizo la CNV es cortar el negocio que tenían algunas ALyC, que hacían tasa con el saldo de sus clientes. "En Estados Unidos es clarísimo: cuando vendés los activos van automáticamente a un fondo de money market, que algo te paga, y ese rendimiento es para la cartera del cliente", explica un operador. Acá, agrega, muchos lo usaban para cartera propia, sobre todo en un contexto de tasa de interés tan alta.

El reclamo de los brokers va acompañado de una serie de sugerencias o aspectos a considerar, como ellos los llaman, y enumeran:

- No existencia de cuentas remuneradas para el sector.

- Los sistemas informáticos no se encuentran preparados en la actualidad para cumplir con la norma que se pide.

- Debería establecerse un monto mínimo para la colocación que justifique el movimiento de fondos.

- Evaluar la habilitación de cauciones bursátiles a plazos menores de siete días.

- Fondos de money market también conllevan un riesgo de pérdida de capital.

En la CNV, de todos modos, no hay ánimo de dar marcha atrás con esta norma, ni mucho menos, ya que sostienen que va en contra de su función de proteger al inversor.

"Si uno entra a un comercio con una mochila te la hacen sacar. Uno se ofende porque no va a ir a robar, pero como entra otra gente con la mochila que roba, la regla va para todos. Acá es lo mismo, el regulador aunque no te lo quiere decir, tiene un prejuicio que uno roba, y como no robas te ofende que te trate como a un ladrón", grafican desde una de las ALyC más activas en la City.

El vínculo entre los agentes y el regulador es fluído, según cuentan desde la CNV y no tan áspero como se vio en aquella reunión catárquita de marzo de este año. Las normas, de todos modos, apuntarán a un mayor control y aunque no lo reconozcan en público, en la CNV saben que hay muchas ALyC que no tienen la estructura para soportar todos estos controles y deberán convertirse cerrar, o convertirse en AN (Agente de Negociación). Es un mercado muy chico para tantos jugadores y todo indica que cada vez serán menos.