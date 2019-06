Cereales, carne y biodiésel impulsaron las exportaciones de abril

De acuerdo a los analistas, en volumen están aumentando a muy buen ritmo pero la caída de los precios "le quita brillo a esta performance"

Las exportaciones de maíz crecieron 40% (u$s 183 millones) y las de trigo 56% (u$s 71 millones). Las ventas de semillas y oleaginosas aumentaron 70% (u$s 76 millones), impulsadas por el alza de 70% de los porotos de soja (u$s 20 millones) y del crecimiento de los envíos de semillas de girasol, que se multiplicaron por siete.

Las ventas de carne bovina congelada subieron 74% (u$s 60 millones) impulsadas por los envíos a China. Por su parte, los envíos de manufacturas agropecuarias e industriales se vieron afectados por la caída de los precios, que fueron de 13% y 3%, respectivamente.

En tanto, las ventas externas de combustibles y energía crecieron 6%, favorecidas por el alza en los precios y los envíos de petróleo (+34%, u$s 31 millones), gracias a las mayores compras de Singapur, y de fueloil, que se duplicaron.

En el primer cuatrimestre del año se incrementaron los envíos de productos primarios, manufacturas de origen agropecuario, combustible y energía. El aumento más significativo fue de las exportaciones de cereales (+16%), que se reflejó en todos sus componentes. Las manufacturas industriales cayeron 8% por la baja en las exportaciones de aluminio, automóviles, biodiésel y litio.

"Las exportaciones, en volumen, están aumentando a muy buen ritmo; lamentablemente la caída de los precios le quita brillo a esta performance exportadora. Sin embargo, ya estamos viendo un repunte en los precios de las materias primas, principalmente soja y maíz, que debería verse reflejado en los próximos meses. Está claro que nuestro desafío es trabajar junto a las empresas, sobre todo las PyMEs, para aumentar las exportaciones de valor agregado de la Argentina", sostuvo Alejandro Wagner, Director General de Comercio Internacional de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.