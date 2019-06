Moneda común entre Argentina y Brasil: Ratazzi contó detalles del plan

Según el empresario, "la idea es lograr algo estable para la Argentina en tiempos normales. Es como pensar en un euro latinoamericano"

En el marco de la visita del presidente de Brasil Jair Bolsonaro a la Argentina trascendió un plan que señalaba que el mandatario brasileño y Mauricio Macri habían empezado negociar la creación de una moneda común que se llamaría "Peso Real".



Al respecto, el empresario del sector automotriz Cristiano Ratazzi reveló detalles de la negociación: "Me parece importantísima la visita de Bolsonaro a Argentina y se habló bastante de la moneda única, pero todavía hay mucho por trabajar, pero la idea no es para facilitar el intercambio, sino que Argentina tiene que encontrar una manera de estabilizar el peso que todavía le falta mucho".



En esa línea, Ratazzi detalló que "el real está estable y entonces se puede hacer una moneda latinoamericana que sea sólida, del mismo peso en el mundo como tiene el dólar y el euro y esa moneda le puede ayudar a la Argentina a salir de ese espiral inflacionario".



"Pueden sumarse otros países del Mercosur y la idea es buenísima para Argentina porque nadie invierte en una moneda local excepto que le den 30 % de interés y eso es solo para los grandes profesionales. La gente chiquita ahorra en dólares. La idea es lograr algo estable para la Argentina en tiempos normales. Es como pensar en un euro latinoamericano", agregó el empresario.



Por otro lado, Ratazzi se refirió a la crisis económica: "Todos los economistas están sorprendidos por la inflación. El problema es que venimos con tantos años de inflación, de precios subsidiados y sostenidos en los años y cuando buscás tener superávit fiscal se pretende bajar los subsidios. Todo eso hubo que haberlo hecho enseguida y no de manera gradual y eso fue uno de los errores de Macri".



Respecto de las últimas medidas que tomó el gobierno de Macri para intentar impulsar el consumo, entre ellas un beneficio para quienes compren autos 0km, Ratazzi dijo: "El mercado local -ahora con el programa que se lanzó que es muy fuerte- espero que empiece a moverse y vaya a algo más lógico. Ahora es malo, pero no tremendamente malo".



Por último, se refirió a las elecciones de octubre: "Es necesario un segundo mandato de Macri. Se hicieron reestructuraciones institucionales del país muy grandes que continuarán en el tiempo, que hay que continuar y que no pueden quedar a medio camino". "Sería tremendo volver a Ali Babá y los 40 ladrones y eso nos llevaría a Venezuela. Hay que seguir con las transformaciones", destacó, según NA.



"Estoy seguro de que si gana Cambiemos la situación va a mejorar. Tenemos 90 años de desastres, tenemos que cambiar muchas maneras de pensar y en cuatro años se hicieron varios cambios, pero hay que volver a la competitividad, eficiencia y productividad como valores reales", concluyó Ratazzi.