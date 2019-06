Lavagna, contra Massa: criticó a quienes "negocian para ver si se van a un lado o hacia el otro de la grieta"

El exministro afirmó que los dos polos de la grita "fracasaron" cuando debieron gobernar" y que la clave está en recuperar el poder de compra

El ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, criticó este sábado a quienes "negocian para ver si se van a un lado o hacia el otro de la grieta" y ponderó la coherencia de su espacio, Consenso 19, de "permanecer alejado" tanto de Cambiemos como del kirchnerismo.



El precandidato presidencial se expresó luego de que Sergio Massa divulgara un documento en el que llamó a construir "una amplia coalición opositora" y "salir de la lógica amigo-enemigo" y "los enfrentamientos históricos", en un guiño al armado del PJ y el kirchnerismo que encabeza Alberto Fernández.



Para el ex ministro, mientras "otros partidos" llevan a cabo "una permanente negociación para ver si se van a un lado o hacia el otro de la grieta, desde que empezó esta campaña el planteo de Consenso 19 ha sido exactamente el mismo, sumamente coherente: ni Macri ni Cristina".



Lavagna recordó además que los dos polos de la grita "fracasaron" cuando debieron gobernar. "La muestra está en las propias cifras oficiales, que dicen que en los últimos ocho años el nivel de producción estuvo absolutamente estancado, incluso declinando los últimos dos períodos", aseveró.



En declaraciones a la AM750, el ex ministro explicó que "el gobierno de Cristina Kirchner fracasó porque se preocupó por el consumo, pero dejó de lado la producción", mientras que el de Mauricio Macri "se basó en variables de tipo financiero, como las tasas de interés y el nivel del riesgo país".



"La visión macroeconómica correcta es operar simultáneamente sobre el consumo, la inversión y sobre las exportaciones para que sean las que muevan la máquina de esta economía que está estancada, a pesar de tener muchos recursos ociosos", analizó.



Y concluyó: "No va a haber recuperación si no se reconquista el poder de compra de los ciudadanos. Cuando se mueve el poder de compra, rápidamente aparece la pequeña y mediana empresa, que es la más golpeada por la crisis, que prende las luces, infla las gomas y empieza a trabajar y genera un círculo virtuoso entre el consumo y las exportaciones".