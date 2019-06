Guerra low cost: por qué Avianca Argentina no volará durante seis meses

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, admitió que la situación de la compañía es "complicada" y que se están analizando soluciones

La empresa aérea Avianca Argentina dejará de volar por el término de seis meses para "reformular su plan de negocios", debido a que "con los actuales aviones y la competencia que existe, resulta inviable continuar con las operaciones en estas condiciones", según dijo a Télam el CEO de la compañía, Carlos Colunga.



Avianca debió cancelar todos sus vuelos, debido a un paro que por 24 horas realiza la Asociación Argentina de Aeronavegantes (Tripulantes de Cabina), en demanda del pago de salarios a término y en "defensa de la fuente de trabajo".



Colunga expresó que "no podemos competir en las condiciones actuales porque, por ejemplo, en la ruta a Mar del Plata, Aerolíneas Argentinas nos pone un vuelo encima del nuestro, con un jet, a un precio más bajo y en 12 cuotas. Es imposible para nosotros competir así. Por lo tanto, hoy presentaremos ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), una solicitud para dejar de operar los vuelos regulares, no los chárteres, por 90 días y en ese lapso veremos cómo reformulamos el negocio".



Acotó que "es muy probable que devolvamos los ATR turbohélices y traigamos aviones grandes para hacer vuelos regionales, que es probablemente donde pueda estar mejor planteada la operación. Pero eso lo iremos viendo y analizando en este lapso en que estaremos parados".



Por su parte el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, admitió en declaraciones a Télam que la situación de Avianca es "complicada" y que se están analizando soluciones.



"Avianca estuvo muy golpeada desde el principio de sus operaciones. Primer la vincularon al presidente Macri y eso hizo que se demorara el inicio de sus servicios, con todo el perjuicio económico que eso les provocó. Se demostró que nada de eso era real, pero fueron los mismos gremios que hoy protestan porque puede dejar de operar", dijo el ministro.



El funcionario atribuyó a la "intransigencia" de los sindicatos una de las razones de la crisis al señalar que "no les dejaron que pudieran desprenderse de los pilotos del Airbus 320, que tuvieron que devolver cuando se desató la crisis de Avianca Brasil y los obligaron a seguir pagando los sueldos de pilotos que no volaban y hoy reclaman porque están en crisis".



Dietrich agregó que "la crisis de Avianca Brasil impactó severamente en Avianca Argentina, ya que formaban parte del mismo grupo y eso tampoco se tuvo en cuenta para tratar de hacer el esfuerzo de sostener a la compañía".



Avianca fue una de las primeras compañías en presentar solicitud de rutas con las primeras Audiencias Públicas realizadas por el actual gobierno, después de 12 años.